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पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करणारा आरोपी चकमकीत ठार; पाकिस्तानमधील हँडलरबाबत पोलीस आयुक्तांनी दिली धक्कादायक माहिती

पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या प्रकरणात आरोपीला थेट पाकिस्तानमधून हँडलर सूचना देत होते. हा आरोपी पोलिसांच्या चकमकीदरम्यान ठार झाला आहे.

ASI Harjeet Singh
संग्रहित- एएसआई हरजीत सिंग (सौजन्य- (X-@DGPPunjabPolice))
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 1:01 PM IST

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अमृतसर- सहाय्यक पोलील निरीक्षकाच्या हत्येतील आरोपीचा पोलिसांबरोबरील चकमकीत मृत्यू झाला. दीपक सिंह असे मृत आरोपीचं नाव आहे. त्याच्यावर 18 सप्टेंबर रोजी एसआय हरजीत सिंग यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

अमृतसरचे पोलीस आयुक्त हरमनबीर सिंग गिल यांनी शनिवारी रात्री चकमकीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, पोलिसांबरोबर सुरू असलेल्या चकमकीदरम्यान एका हल्लेखोर ठार झाला आहे. तर दुसरा हल्लेखोर हा अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेला आहे. त्याला अटक करण्यासाठी पोलिसांकडून शोधमोहिम सुरू आहे. एएसआय हरजीत सिंग यांच्या हत्येनंतर संपूर्ण पोलीस विभागाकडून तपास सुरू होता. शनिवारी दुपारपासून शहरात आणि आसपासच्या परिसरात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. पोलिसांनी कडक नाकेबंदी केली होती. काही संशयित लोक फिरत असल्याची पोलिसांना माहिती मिळाली होती. ते संशयित लोक आणखी कुणावर तरी हल्ला करणार होते.

नेमकी हत्या कशी झाली?- ठांडे रोड चेकपॉईंटवर पोलिसांच्या पथकानं स्कूटीवरून जाणाऱ्या दोन संशयित तरुणांना थांबण्याची सूचना केली. मात्र, त्यांनी थांबण्याऐवजी थेट पोलिसांवर गोळीबार सुरू केला. आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी प्रत्युत्तर दिलं. पोलिसांनी त्यांच्या स्कुटीचा पाठलाग केला. तेव्हा त्यांनी पुन्हा पोलिसांच्या वाहनाच्या दिशेनं गोळीबार केला. एक गोळी सीआयए जवानाच्या छातीला लागली. सुदैवानं बुलेटप्रुफ जॅकेट घातल्यानं जवानाचे प्राण वाचले आहेत. पोलीस आयुक्त हरमनबीर सिंग गिल यांनी सांगितलं की, पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी सहा गोळ्या झाडल्या होत्या. एक गोळी हल्लेखोराला लागल्यानं तो जखमी झाला. उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात नेले जात असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार आरोपीचं वय 25 ते 28 दरम्यान असावे.

पाकिस्तानमधील हँडलरकडून रचण्यात येतात कट- पोलिसांनी तपास केला असता सर्व कट हा पाकिस्तानमधील हँडलरनं रचल्याची माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानचे हँडलर्स हे पंजाबच्या तरुणांना पैसे आणि अमली पदार्थांच्या व्यवसायात सहभागी होण्याचं आमिष दाखवून जाळ्यात अडकवितात. अशा तरुणांकडून त्यांचे सीमेपलीकडं असलेले साहेब ईमानदारीचा पुरावा मागतात. त्यातूनच ते भरकटलेले तरुणांना पोलिसांवर हल्ला करण्याचे आदेश देतात. एसआय हरजीत सिंह यांच्या हत्या केल्यानंतर घटनास्थळावरून आरोपीनं 30 ते 40 सेकंदाचा व्हिडिओ शूट केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटनादेखील सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. आरोपीच्या फोनचा फॉरेन्सिक तपास केला जात आहे. त्यामधून विदेशातील हँडलर्स आणि संपूर्ण नेटवर्कची पोलिसांना माहिती मिळू शकणार आहे.

पोलिसांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न- पंजाब पोलिसांकडून अमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील गुंडांकडून पंजाब पोलिसांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांचं मनोबल खच्चीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एसआय हरजी सिंग यांच्या हत्येमागे हल्लेखोराचा विशेष असा हेतू नव्हता. पंजाबमधील तरुण हे सीमेपलीकडे असलेल्या तस्करांच्या सापळ्यात अडकत असल्याबाबत पोलीस आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली.

TAGGED:

ACCUSED ENCOUNTER IN PUNJAB
DEEPAK SINGH ENCOUNTER
एएसआई हत्या पाकिस्तान कनेक्शन
PAKISTAN LURED YOUTH IN PUNJAB
ASI HARJIT SING MURDER

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