पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या
शनिवारी संध्याकाळी चार हल्लेखोर एका कारमधून आले आणि त्यांनी गुरप्रीत सिंग (वय 45) आणि हरप्रीत ऊर्फ हॅपी (वय 22) यांच्यावर गोळीबार केला.
Published : August 30, 2026 at 4:47 PM IST
फिरोजपूर (पंजाब): आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते गुरप्रीत सिंग ऊर्फ गोपी यांची येथे चार सशस्त्र हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. निवडणुकीशी संबंधित वादातून ही हत्या झाल्याचे पोलिसांनी रविवारी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी चार हल्लेखोर एका कारमधून आले आणि मामडोट येथील मुख्य बाजारपेठेत उतरले. त्यानंतर त्यांनी गुरप्रीत सिंग (वय 45) आणि हरप्रीत ऊर्फ हॅपी (वय 22) यांच्यावर गोळीबार केला; हे दोघेही त्यांच्या स्वतःच्या वाहनात होते.
गुरप्रीत आणि त्यांचा सहकारी हरप्रीत यांच्यावर गोळीबार : वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंग यांनी सांगितले की, "हल्लेखोर कारमधून आले आणि त्यांनी कारमधून प्रवास करणाऱ्या गुरप्रीत सिंग आणि त्यांचा सहकारी हरप्रीत सिंग यांच्यावर गोळ्या झाडल्या." या घटनेदरम्यान जवळच असलेल्या दुचाकीस्वारांवरही गोळ्या झाडण्यात आल्या, परंतु ते थोडक्यात बचावले. या अचानक झालेल्या गोळीबारात गुरप्रीत गोपी यांचा मृत्यू झाला, तर हरप्रीत सिंग गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या जखमी व्यक्तीची प्रकृतीही गंभीर : डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास गोळ्या लागलेल्या दोन व्यक्तींना रुग्णालयात आणण्यात आले होते. त्यापैकी एकाची (गुरप्रीत सिंग) प्रकृती अत्यंत गंभीर होती आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या जखमी व्यक्तीची प्रकृतीही गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, या हल्ल्यामागे जुना वाद असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, तपासादरम्यान निवडणुकीशी संबंधित वाद हा एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. "हल्लेखोरांची ओळख पटली असून त्यांना लवकरच अटक केली जाईल," असे ते म्हणाले. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांनी संशयितांची नावे उघड करण्यास नकार दिला.