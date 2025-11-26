ETV Bharat / bharat

पुणे मेट्रोच्या फेज २ च्या विस्तारित टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी; पाच वर्षांसाठी ९,८५७ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्याकरिता पुणे मेट्रो रेल्वेच्या फेज -२ प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. विस्तारित टप्प्यात काय बदल झाले, वाचा, सविस्तर

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 6:09 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 10:47 PM IST

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं पुणे मेट्रोच्या फेज -२ कामाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामध्ये लाईन ४ हे खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला या मार्गावरील मेट्रोचे काम करण्यात येणार आहे. तर लाईन ४ए मध्ये नळस्टॉप, वारजे ते माणिकबाग मेट्रोचे काम करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, लाईन २ए (वनाज,चांदणी चौक) आणि लाईन-२बी (रामवाडी, वाघोली/विठ्ठलवाडी) या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. फेज-२ हा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे. एकूण ३१.६३६ किमी लांबीच्या आणि २८ एलिव्हेटेड स्टेशन्स असलेल्या लाईन्स ४ आणि ४अ, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी प्रकल्पांना जोडण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी अंदाजे ९,८५७.८५ कोटी खर्च येईल.

मेट्रोच्या लाईन्स पुण्याच्या व्यापक वाहतूक व्यवस्थेच्या नियोजनाचा (सीएमपी) एक आवश्यक भाग आहेत. खराडी बायपास आणि नळ स्टॉप (लाईन २) आणि स्वारगेट (लाईन १) येथे कार्यरत आणि मंजूर कॉरिडॉरशी अखंडपणे जोडल्या जाणार आहेत. हडपसर रेल्वे स्टेशनवर एक इंटरचेंजदेखील सुरू करण्यात येणार आहेत. ते लोणी काळभोर आणि सासवड रोडकडे येणाऱ्या कॉरिडॉरशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेट्रो, रेल्वे आणि बसची सेवा एकत्रित आणि सुलभपणे जोडली जातील, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी दिली.

पुण्याला काय होणार फायदा?- खराडी आयटी पार्कपासून ते खडकवासल्याच्या पर्यटनक्षेत्रापर्यंत आणि हडपसरच्या औद्योगिक केंद्रापासून ते वारजेच्या निवासी समूहापर्यंत, लाईन्स ४ आणि ४अ विविध क्षेत्रांना जोडण्यात येमार आहेत. सोलापूर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगड रोड, कर्वे रोड आणि मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरून जाणारा हा प्रकल्प पुण्यातील मार्गांवर होणारी सर्वात मोठी वाहतूक कोंडी कमी करेल. त्यातून सुरक्षितता वाढून पर्यावरण आणि दीर्घकाळासाठी होणाऱ्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी व्यक्त केला. लाईन ४ आणि ४अवरील एकूण दैनिक प्रवासी संख्या २०२८ मध्ये ४.०९ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. खराडी-खडकवासला कॉरिडॉरवर २०२८ मध्ये ३२.३ दशलक्ष प्रवासी असतील. येत्या काही दशकांमध्ये लाईन ४ आणि ४अवरील प्रवासी संख्येत लक्षणीय वाढ होईल, असा अंदाज आहे.

पुणे मेट्रोचे जाळे हे १०० किमीहून अधिक होणार- केंद्रीय रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितलं, मेट्रोच्या प्रकल्पाची महामेट्रोकडून ( महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यामध्ये सर्व नागरी, विद्युत, यांत्रिक आणि प्रणालींचे काम होईल. यापूर्वी सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लामसलत यासारखी कामे सुरू आहेत. नव्या मंजुरीनंतर पुणे मेट्रोचे जाळे हे १०० किमीहून अधिक होणार आहे. हा एक मैलाचा दगड असेल. हे पुण्यासाठी आधुनिक, एकात्मिक आणि शाश्वत शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे.

पुण्यासाठी खरी लाईफलाईन- लाईन ४ आणि ४ ए मंजुरीनंतर पुण्यात केवळ मेट्रोचे मार्ग मिळणार नाहीत, तर एक वेगवान, पर्यावरणपूरक आणि भविष्यासाठी पूरक वाहतूक व्यवस्था मिळेल. नागरिकांना स्वस्त, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित पर्याय मिळेल, अशी प्रकल्पाची रचना केली आहे. ही पुण्यासाठी खरी लाईफलाईन म्हणून विकसित होईल. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला नवं स्वरुप देईल. तसेच शहराच्या विकासाची व्याख्या नव्यानं बदलून टाकेल, असा विश्वास अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला.

बदलापूर ते कर्जतपर्यंतच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गिकांना मंजुरी - केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रासाठी आणखी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं बदलापूर ते कर्जतपर्यंतच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गिकांना मंजुरी दिली आहे. बदलापूर-कर्जत कॉरिडोअरने लोकल वाहतुकीला मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पाला १,३२४ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे, अशीदेखील महत्त्वाची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

मुरलीधर मोहोळ यांनी पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणेकरांसाठीच्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पुणे मेट्रोच्या विस्तारित मार्गिकांना मान्यता दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, मी पुणेकरांच्या वतीनं पंतप्रधानांचे आभार मानतो. यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचंही मी आभार मानतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने कायमच शहरांच्या सर्वांगीण, सुनियोजित आणि शाश्वत विकासावर भर दिला आहे. त्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विस्ताराला प्राधान्य दिलं आहे. खराडीहून पुणे विमानतळाला जोडण्यासाठी मेट्रो मार्गीका करण्यासाठी डीपीआर करण्याच्या सूचना महामेट्रोला देण्यात आल्या आहेत. महामेट्रो आणि पुणे महानगरपालिका यावर काम करत आहेत.

  • जून २०२५ मध्ये मिळालेल्या मंजुरीनुसार पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात १२.७५ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गावर १३ स्थानकं होणार होते. तर ३,६२६.२४ कोटींचा हा प्रकल्प महा-मेट्रोमार्फत पुढील ४ वर्षांत पूर्ण करण्यात येण्याचं उद्दिष्ट होते.

Last Updated : November 26, 2025 at 10:47 PM IST

