पुलवामा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड ठार; हमजा बुरहानवर PoK मध्ये अज्ञाताचा गोळीबार
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांसाठी हमजा बुरहान एक प्रमुख सूत्रधार होता.
By IANS
Published : May 21, 2026 at 10:41 PM IST
नवी दिल्ली: 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हमजा बुरहान याचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) हमजा बुरहानला अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी ठार केलं. ही घटना पीओकेमधील मुझफ्फराबाद इथं घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हमजा बुरहानवर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्याच्या मृत्यूमुळं पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांना मोठा धक्का बसला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांसाठी तो एक प्रमुख सूत्रधार होता.
'अल बद्र' या दहशतवादी संघटनेचा सामील झाला होता : 2022 मध्ये हमजा बुरहानला दहशतवादी घोषित करताना भारत सरकारनं म्हटलं होतं की, "पुलवामामधील रतनीपोरा येथील खरबतपोरा भागात राहाणारा 23 वर्षीय अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर हा 'अल बद्र' या दहशतवादी संघटनेचा सहयोगी सदस्य आहे. या संघटनेवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्या (UAPA) अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे." दरम्यान, 2017 मध्ये हमजा बुरहान यानं उच्च शिक्षणासाठी पाकिस्तानला जात सांगितलं होतं. मात्र, तो पाकिस्तानमध्ये अल बद्र या दहशतवादी संघटनेत सामील झाला आणि अल्पावधीतच कमांडर पदापर्यंत पोहोचला. अल बद्रमध्ये सामील झाल्यानंतर आणि कट्टरपंथी बनल्यानंतर, तो काश्मीरला परतला. त्यानंतर तो तरुणांना भडकवण्याचे आणि त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करण्याचे काम करत होता. त्याचे काम प्रामुख्याने दक्षिण काश्मीरवर केंद्रित होते. काश्मीरमधील वास्तव्यादरम्यान, त्यानं आपलं नेटवर्क पुलवामापासून शोपियांपर्यंत पसरवलं होतं.
सुरक्षा दलांवर झालेला सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला : पुलवामा दहशतवादी हल्ला हा भारतातील सर्वात दुःखद आणि भीषण घटना होती. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर भारतीय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या ताफ्याला पुलवामाच्या लेथपोरा भागात लक्ष्य करण्यात आलं होतं. एका आत्मघाती हल्लेखोरानं स्फोटकांनी भरलेलं वाहन ताफ्यातील एका बसमध्ये घुसवले, ज्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) 40 जवान हुतात्मा झाले होते. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाचं वातावरण होतं. हा हल्ला जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेनं केला होता आणि हल्लेखोराची ओळख आदिल अहमद दार अशी पटली होती. या हल्ल्यानंतर, भारतीय हवाई दलानं बालाकोटमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रशिक्षण शिबिरावर हवाई हल्ला करून प्रत्युत्तर दिलं होतं.
दहशतवादी संघटनांना मोठा धक्का : पाकिस्तानात अज्ञात बंदूकधाऱ्यांकडून मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या लांबलचक यादीत हमजा बुरहानच्या मृत्यूची भर पडली आहे. याच वर्षी मे महिन्यात, लश्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी फरमान अली याला मुरीदके इथं गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं होतं. एप्रिलमध्ये, खैबर पख्तुनख्वामध्ये अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी लश्कर-ए-तोयबाचा कमांडर शेख युसूफ आफ्रिदी याला गोळ्या घालून ठार केलं होतं. दरम्यान, पाकिस्ताननं या हत्यांसंदर्भात कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही आणि तपासही अर्धवट आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसंच ऑपरेशन सिंदूरमुळं लश्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दोन दहशतवादी संघटनांना मोठा धक्का बसला आहे.
हेही वाचा :