दिल्लीत संशयास्पद कार आढळल्याने खळबळ, बनावट NIA अधिकाऱ्याला अटक, तपास सुरू

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रजिस्टर करण्यात आलेली एक संशयास्पद कार आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.

दिल्लीत संशयास्पद कार आढळल्याने खळबळ, बनावट NIA अधिकाऱ्याला अटक (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 3:01 PM IST

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणा आधीच हाय अलर्टवर आहेत. अशातच, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रजिस्टर करण्यात आलेली एक संशयास्पद कार आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. बुधवारी (18 फेब्रुवारी) रात्री कोतवाली पोलिसांनी लाल किल्ल्याच्या मागे दिल्ली चलो पार्कजवळ उभी असलेल्या काळ्या रंगाची ह्युंदाई सॅन्ट्रो (क्रमांक JK01L9913) कारची तपासणी केली. यावेळी कारमध्ये बसलेल्या एका तरुणाजवळ बनावट राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) ओळखपत्र सापडले.

पोलिसांनी केलेल्या चौकशीदरम्यान आरोपीची ओळख पटली असून तो जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथील रहिवासी आहे. त्याच्यासोबत एक अल्पवयीन मुलगाही होता. दरम्यान, आरोपीनं स्वत:ची ओळख राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा अधिकारी असल्याचा दावा करत आपले ओळखपत्र दाखवले. मात्र, हे ओळखपत्र संशयास्पद आढळले. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात केलेल्या चौकशीत असं दिसून आले की, तो बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून आणि नोकरीचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरुणांना फसवत होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी 12 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमधून अल्पवयीन मुलाला घेऊन निघाला आणि 13 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत पोहोचला. तो जामा मशीद परिसरातील एका गेस्ट हाऊसमध्ये राहत होता. आरोपीनं या अल्पवयीन मुलाला नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली त्याच्या कुटुंबीयांकडून आगाऊ पैसेही घेतले होते. डीसीपी राजा भाटिया यांच्या मते, या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, विशेष सेल, गुप्तचर विभाग आणि संबंधित केंद्रीय एजन्सींसोबत संयुक्त तपास करण्यात आला.

तपासात असं आढळून आलं की, जप्त केलेले ओळखपत्र पूर्णपणे बनावट होते आणि तपास यंत्रणेनं असं कोणतंही कार्ड जारी केलेलं नव्हतं. दरम्यान, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध फसवणुकीसह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि पुढील तपास सुरू केला आहे. तसंच आरोपीनं आतापर्यंत किती लोकांना फसवले आहे आणि अजून कोण लोक यामध्ये सामील आहेत का? याचाही तपास पोलीस करत आहेत.

