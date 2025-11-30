'महिला आयोग आपल्या दारी' उपक्रमांतर्गत महिलांच्या तक्रारींची जनसुनावणी घेतली जातेय - विजया रहाटकर
देशभरातील महिलांच्या तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये जनसुनावणी घेतली जात असल्याची माहिती विजया रहाटकर यांनी रविवारी दिली.
Published : November 30, 2025 at 4:20 PM IST
जोधपूर : महिला आयोगाकडून देशभरातील महिलांच्या तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये जनसुनावणी घेतली जात असल्याची माहिती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी रविवारी (30 नोव्हेंबर) दिली. विजया रहाटकर या राजस्थानमधील भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांचा मुलगा श्रेयांश राठोड यांच्या लग्न समारंभात उपस्थित राहण्यासाठी रविवारी जोधपूर विमानतळावर दाखल झाल्या. यावेळी त्या बोलत होत्या. दरम्यान, श्रेयांश राठोड यांच्या लग्नासाठी माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, मंत्री राज्यवर्धन सिंह यांच्यासह अनेक भाजपा नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. संध्याकाळी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखील जोधपूर विमानतळावर पोहोचतील आणि हेलिकॉप्टरनं लग्न समारंभासाठी पालीकडे रवाना होतील.
गेल्या सहा महिन्यांत 75 जन सुनावणी : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितलं की, "आयोगाकडे देशभरातील महिलांकडून तक्रारी येतात. प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण करण्याचा आणि महिलांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी, आम्ही "महिला आयोग आपल्या दारी" या उपक्रमांतर्गत प्रमुख शहरांमध्ये जनसुनावणीचे आयोजन करत आहोत. गेल्या सहा महिन्यांत आम्ही 75 जनसुनावणी घेतल्या आहेत. तसंच, आम्ही समस्या सोडवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचा वापर करत आहोत आणि महिलांना त्याच्या वापराबद्दल शिक्षित करत आहोत, ज्यामुळं त्यांना सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल," असं विजया रहाटकर यांनी सांगितलं.
पश्चिम बंगालमधूनही तक्रारी येतायेत : पुढं विजया रहाटकर म्हणाल्या की, "पश्चिम बंगालमधून येणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींबद्दल आम्ही गंभीर आहेत. पश्चिम बंगालमधील सरकारनं तिथं होणाऱ्या महिलांच्या छळाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसंच कोणतीही महिला आमच्याशी सहजपणे संपर्क साधू शकते. महिला आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि समुपदेशन घेण्यासाठी आमच्या हेल्पलाइन क्रमांक 14490 वर कॉल करू शकतात," असं विजया रहाटकर यांनी सांगितलं.
मतांच्या राजकारणासाठी एसआयआरला विरोध : भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया म्हणाले की, "काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे नेते मतांच्या राजकारणासाठी एसआयआरला विरोध करत आहेत. बिहारमध्ये लाखो डुप्लिकेट मतदारांना वगळण्यात आलं आहे. आता बिहारमधून थेट पश्चिम बंगालकडे मार्ग जातो आहे. भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये देखील यश मिळेल. तसंच उत्तर प्रदेशात राशन आणि प्रशासन हे मुद्दे आहेत, ज्यावर योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं प्रचंड काम केलं आहे," असं सतीश पुनिया यांनी सांगितलं. याचबरोबर, राजस्थान भाजपा कार्यकारिणीत जोधपूरला प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याच्या प्रश्नावर सतीश पुनिया म्हणाले की, "कार्यकारिणीत मर्यादित पदं आहेत. भविष्यात, मोर्चा आणि सेलमध्ये प्रतिनिधित्व दिलं जाईल."
