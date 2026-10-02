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Delhi Protest : आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्यासह अनेक जण पोलिसांच्या ताब्यात; राष्ट्रीय राजधानीत कलम 163 लागू

सुरक्षेच्या कारणास्तव, मध्य दिल्लीतील 11 प्रमुख मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्यात आले आहेत.

Protest against CEC Gyanesh Kumar in Delhi; AAP leaders Saurabh Bharadwaj, Atishi Among 500 Detained In National Capital
आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्यासह अनेक जण पोलिसांच्या ताब्यात; राष्ट्रीय राजधानीत कलम 163 लागू (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 2:26 PM IST

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नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी शुक्रवारी जंतरमंतर इथं पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. राजधानीतील सर्वात संवेदनशील आणि वर्दळीचा परिसर मानल्या जाणाऱ्या पार्लमेंट मार्ग परिसरात सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं कडक उपाययोजना केल्या आहेत. तसंच राष्ट्रीय राजधानीत कलम 163 लागू करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनासाठी परवानगी नाकारलेली असूनही हे आंदोलन करण्यात आलं. त्यामुळं आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पोहोचलेले आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, अनुराग धांडा, आतिशी आणि संजय सिंह यांच्यासह 500 हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आहे.

'आप'च्या प्रमुख नेत्यांसह 500 हून अधिक जणांना घेतलं ताब्यात : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शुक्रवारी जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, अनुराग धांडा, आतिशी आणि संजय सिंह यांच्यासह 500 हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनादरम्यान, मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळल्याच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

सशस्त्र पोलीस दल तैनात : मोठ्या संख्येने लोक जमा होण्याची भीती पोलिसांना आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांसह जंतरमंतर आणि नवी दिल्ली जिल्ह्यात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या अनेक रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आलं आहे. आंदोलकांना जंतरमंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्ली परिसरात अनेक रस्त्यांवर बॅरिकेड्स उभारले आहेत. दुसरीकडे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) देखील एक मोठं पाऊल उचललं आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, मध्य दिल्लीतील 11 प्रमुख मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्यात आले आहेत. मात्र, राजीव चौक, मंडी हाऊस, नवी दिल्ली आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांसाठी इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध राहतील.

मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद : डीएमआरसीच्या म्हणण्यानुसार, ज्या स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाऊस, लोक कल्याण मार्ग, आयएनए, चावडी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग आणि नवी दिल्ली यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या स्थानकांवर प्रवाशांना बाहेरून मेट्रोमध्ये प्रवेश किंवा बाहेर पडता येणार नाही. मात्र, राजीव चौक, मंडी हाऊस, नवी दिल्ली आणि केंद्रीय सचिवालय येथे इंटरचेंज सुविधा कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर मंतर रोड आणि पार्लमेंट मार्ग यांसह आसपासच्या रस्त्यांवरील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी मार्ग लागू करण्यासाठी तयारी केली आहे. वाहनचालकांना बाधित मार्ग टाळण्याचा, पर्यायी मार्गाच्या चिन्हांचे पालन करण्याचा आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

बीएनएसचे कलम 163 लागू : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत आज सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राजधानीतील सर्वात संवेदनशील आणि वर्दळीचा परिसर मानल्या जाणाऱ्या पार्लमेंट स्ट्रीट परिसरात सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं कडक उपाययोजना केल्या आहेत. दिल्ली पोलीस कायदा, 1978 च्या कलम 70 च्या उप-कलम (1) च्या खंड (ब) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सहायक पोलीस आयुक्त अजय शर्मा यांनी संपूर्ण क्षेत्रात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) च्या कलम 163 च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक अधिकृत लेखी आदेश जारी केला आहे. 23 ऑगस्ट रोजी अंमलात आलेला हा आदेश, 21 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच 60 दिवसांसाठी अंमलात राहील.

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नवी दिल्ली
JANTAR MANTAR PROTEST
GYANESH KUMAR
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