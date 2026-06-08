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दिल्ली विमानतळावर वादळामुळं एअर इंडियाच्या तीन विमानांचं नुकसान; डीजीसीएकडून चौकशीचे आदेश

अचानक आलेल्या वादळ आणि मुसळधार पावसामुळं सगळीकडे दाणादाण उडवली. यात विमानतळावर पार्किंगमध्ये उभी असलेल्या एअर इंडियाच्या तीन विमानांचे नुकसान झाले आहे.

Delhi: Three aircraft damaged by a sudden storm at IGI Airport; DGCA initiates a probe.
दिल्ली विमानतळावर वादळामुळं एअर इंडियाच्या तीन विमानांचं नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 2:00 PM IST

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नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रविवारी संध्याकाळी नैसर्गिक आपत्तीमुळं मोठं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळालं. अचानक आलेल्या वादळ आणि मुसळधार पावसामुळं सगळीकडे दाणादाण उडवली. यात विमानतळावर पार्किंगमध्ये उभी असलेल्या एअर इंडियाच्या तीन विमानांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवानं, कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नाही, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव तिन्ही विमानांचे उड्डाण थांबवण्यात आले आहे. तसंच यासंबंधी व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहेत.

एअर इंडियाच्या तीन विमानांचे नुकसान : मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी संध्याकाळी सुमारे 4:40 वाजता टर्मिनल 2 च्या पार्किंग लॉटमध्ये घडली. हवामान विभागानं वादळाचा कोणताही पूर्व इशारा दिला नव्हता, परंतु अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं विमानतळावरील जमिनीवरील सहाय्यक उपकरणं (जसे की स्टेप लॅडर आणि ट्रेस्टल) निखळून पडली. ही अनियंत्रित उपकरणं जवळच उभ्या असलेल्या एअर इंडियाच्या तीन विमानांना धडकली. दरम्यान, एक ट्रेस्टल घट्ट बांधलेला होता, परंतु वाऱ्याचा वेग इतका जास्त होता की तोही निखळून पडला, असंही सांगण्यात आलं.

दिल्ली विमानतळावर वादळामुळं एअर इंडियाच्या तीन विमानांचं नुकसान (SOURCE: SOCIAL MEDIA)

डीजीसीएकडून घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश : नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयानं (DGCA) या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. चौकशीचे आदेश देताना नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयानं स्पष्ट केलं आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळलेल्या कोणत्याही पक्षाला जबाबदार धरलं जाईल. तसंच सुरक्षा मानकांचं उल्लंघन खपवून घेतलं जाणार नाही.

ग्राउंड हँडलिंग प्रोटोकॉलबाबत चिंता : सध्या तांत्रिक तज्ज्ञांचं एक पथक घटनेचं नेमकं कारण काय? हे शोधण्यासाठी घटनास्थळाची पाहणी करत आहे. तसंच घटनेनंतर नुकसान झालेली तिन्ही विमानं तपासणी आणि दुरुस्तीसाठी नेण्यात आली आहेत. एका विमानाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून, त्याच्या दुरुस्तीसाठी काही दिवस लागू शकतात. तर इतर दोन विमानांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर ती या आठवड्यात पुन्हा सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, या घटनेमुळं विमानतळांवरील खराब हवामान आणि ग्राउंड हँडलिंग प्रोटोकॉलबाबत पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
तीन विमानांचे नुकसान
वादळ आणि मुसळधार पाऊस
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