नवी मुंबई विमानतळाचा जगातील सर्वात सुंदर 7 विमानतळांच्या यादीत समावेश, यादीत भारताचे किती एअरपोर्ट्स?
जगातील सर्वात सुंदर विमानतळांच्या यादीत भारतातील लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-2 आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-1 यांचा समावेश आहे.
Published : June 20, 2026 at 5:35 PM IST
नवी दिल्ली : युनेस्कोच्या सहकार्यानं कार्यरत असलेल्या 'प्रिक्स व्हर्साय 2026 संस्थे'नं जाहीर केलेल्या जगातील सर्वात सुंदर विमानतळांच्या यादीत विविध देशांतील 7 विमानतळांना स्थान मिळालं आहे. या यादीत भारतातील दोन विमानतळांसह चीन, जर्मनी, अमेरिका आणि कंबोडियातील विमानतळांचाही समावेश आहे.
या प्रतिष्ठित यादीत चीनचा ग्वांगझू बाययुन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-3, जर्मनीचा फ्रँकफर्ट विमानतळ टर्मिनल-3, भारतातील लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-2 आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-1, अमेरिकेतील पिट्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व सॅन डिएगो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-1, तसेच कंबोडियातील टेचो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
A terminal inspired by the Northeast, recognised by the world.#GuwahatiAirport has been shortlisted for Prix Versailles 2026: The World’s Most Beautiful Airports List.— GUWAHATI INTERNATIONAL AIRPORT (@GuwahatiAirport) June 15, 2026
This milestone celebrates an airport that brings together intelligent sustainability, thoughtful design, and… pic.twitter.com/BXCm9RqTzj
1) ग्वांगझू बाययुन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-3 ची खासियत : चीनमधील ग्वांगझू शहराला फुलांचं शहरं म्हणूनही ओळखलं जातं. आधुनिक वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शहरातील ग्वांगझू बाययुन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल-3 ला त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइनमुळे या यादीत स्थान मिळालं आहे. प्रिक्स व्हर्सायच्या माहितीनुसार, या टर्मिनलच्या रचनेत चीनच्या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरा आणि वारशाचं दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लिंगनान संस्कृतीपासून प्रेरणा घेत या इमारतीची उभारणी करण्यात आली असून ती एक भव्य प्रवेशद्वाराचे प्रतीक मानली जाते.
याशिवाय, ही वास्तू ऐतिहासिक ‘मॅरिटाईम सिल्क रोड’च्या समृद्ध वारशाची आठवण करून देते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा यांचा सुंदर संगम या टर्मिनलमध्ये पाहायला मिळतो. त्यामुळे ग्वांगझू बाययुन विमानतळ टर्मिनल-3 हे केवळ प्रवाशांसाठीचे केंद्र नसून चीनच्या आदरातिथ्य आणि सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतीक म्हणूनही ओळखलं जात आहे.
Delighted to see Navi Mumbai International Airport and the new terminal of Guwahati Airport recognised among Prix Versailles’ World’s Most Beautiful Airports 2026.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 16, 2026
Another milestone in the aviation transformation being driven by the NDA Government under the leadership of PM Shri… pic.twitter.com/mVdn0n9KoE
2) फ्रँकफर्ट विमानतळ टर्मिनल-3 : जर्मनीतील फ्रँकफर्ट विमानतळाचं टर्मिनल-3 हे युरोपमधील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानलं जातं. सुमारे 1.3 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेलं हे टर्मिनल फ्रँकफर्ट शहराच्या मध्यवर्ती भागाइतकंच विशाल आहे. अधिक प्रवासी क्षमता लक्षात घेऊन उभारण्यात आलेल्या या टर्मिनलचे डिझाइन वास्तुविशारद क्रिस्टोफ मॅकलर यांनी तयार केलं आहे.
प्रवाशांना सहज आणि परिचित अनुभव मिळावा यासाठी येथील घाट, बोर्डिंग गेट्स आणि लाउंजची रचना शहरातील रस्ते व चौकांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. मोठ्या काचेच्या खिडक्यांमुळे नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात आला असून कृत्रिम प्रकाशयोजनेचा वापर मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तसेच या ठिकाणी सतत फिरणाऱ्या रिंगच्या आकारातील तीन भव्य शिल्पकृती विशेष आकर्षण ठरतात.
3) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-2 : ईशान्य भारताच्या संस्कृतीचं दर्शन
आसाममधील गुवाहाटी इथं उभारण्यात आलेलं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं टर्मिनल-2 हे आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुरचनेसाठी ओळखलं जातं. प्रवाशांना आगमनापासूनच एक वेगळा आणि संस्मरणीय अनुभव देणारं हे टर्मिनल ईशान्य भारताची सांस्कृतिक समृद्धी आणि उत्साह प्रतिबिंबित करते.
या टर्मिनलमधील सेंद्रिय आकाराच्या उंच छतांमुळे संपूर्ण इमारतीला वेगळी ओळख मिळाली आहे. आसामच्या निसर्गसौंदर्याबरोबरच स्थानिक वास्तुकला आणि पारंपरिक शैलीचं दर्शन घडविणारी ही रचना जागतिक स्तरावर विशेष कौतुकास पात्र ठरली आहे.
4) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-1 : इंजीनिअरिंग आणि वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना
महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं टर्मिनल-1 हे आधुनिक इंजीनिअरिंग आणि वास्तुकलेचं अनोखं उदाहरण मानलं जातं. या विमानतळाच्या उभारणीदरम्यान दलदलीच्या किनारी भूभागातील अनेक तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यात आला. तसेच उच्च-दाबाच्या वीजवाहिन्यांचं स्थलांतरही करावं लागलं.
प्रवाशांना या ठिकाणी डिजिटल कलादालनांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम अनुभवता येतो. प्रसिद्ध वास्तुशिल्प संस्था झाहा हदीद आर्किटेक्ट्स यांनी या टर्मिनलची रचना केली असून कमळाच्या फुलापासून प्रेरणा घेऊन त्याची उभारणी करण्यात आली आहे.
5) टेचो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : कंबोडियाची राजधानी नोम पेन्हपासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर असलेला टेचो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आधुनिकता आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा सुंदर मिलाफ सादर करतो. या विमानतळाचं नाव सुमारे 500 वर्षांपूर्वीच्या राजकीय पदवीवरून ठेवण्यात आलं असून ते खमेर समाजाच्या शौर्य आणि जिद्दीचं प्रतीक मानलं जातं.
विमानतळाची उंच आणि भव्य छतांची रचना तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी केलेलं नियोजन हे त्याचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. वाहनतळापासून बोर्डिंग क्षेत्रापर्यंत कमी अंतर चालावं लागेल याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. लहरी आकाराच्या मॉड्युलर छतांमुळे कंबोडियातील ऐतिहासिक राजवाडे आणि मंदिरं यांची आठवण होते, तर आतील सजावट पारंपरिक टोपली विणकाम कलेपासून प्रेरित आहे.
6) पिट्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : अमेरिकेतील पिट्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे शहराच्या ओळखीचं महत्त्वाचं प्रतीक मानलं जातं. या विमानतळाची वैशिष्ट्यपूर्ण लहरी आकाराची छतं आणि निसर्गाशी सुसंगत रचना यामुळे त्याची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेली आहे. जेन्सलर आणि HDR या वास्तुरचना संस्थांनी या प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे.
विमानतळाच्या बांधकामात झाडांच्या आकाराची 38 स्टीलची स्तंभ रचना वापरण्यात आली असून त्यामुळे प्रवाशांना जंगलातील वातावरणाची अनुभूती मिळते. मोठ्या काचेच्या भिंतींमुळे नैसर्गिक प्रकाशाचा मुबलक वापर करण्यात आला आहे. तसेच प्रवाशांना ताजी हवा मिळावी यासाठी चार खुल्या बाह्य जागांचीही निर्मिती करण्यात येत आहे.
स्थानिक वारसा आणि आधुनिक सुविधा यांचा समतोल साधणाऱ्या या विमानतळात प्रवाशांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे प्रवाशांना कमी अंतर चालावं लागेल, अशा पद्धतीने संपूर्ण रचना तयार करण्यात आली आहे.
7) सॅन दिएगो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-1 : अमेरिकेतील सॅन दिएगो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या एकल धावपट्टी (Single Runway) असलेल्या विमानतळांपैकी एक आहे. नव्यानं विकसित करण्यात आलेल्या टर्मिनल-1 मुळे या विमानतळाचं स्वरूप पूर्णपणे बदललं आहे.
रस्ते, पार्किंग व्यवस्था आणि प्रवासी सुविधा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्यानं हा विमानतळ अधिक आकर्षक आणि आधुनिक दिसतो. सॅन दिएगो शहराच्या हवामान आणि स्थानिक संस्कृतीचा विचार करून या टर्मिनलची रचना करण्यात आली आहे.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशस्त तिकीट बुकिंग हॉल उभारण्यात आला असून प्रवेशद्वारापासून बोर्डिंग गेटपर्यंतचा प्रवास अधिक सोपा आणि जलद करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध कलाकार जेम्स कारपेंटर यांच्या सहकार्यानं उभारण्यात आलेली सुमारे 244 मीटर लांबीची वक्राकार काचेची बाह्य भिंत हे या टर्मिनलचं प्रमुख आकर्षण आहे. या भिंतीमुळे नैसर्गिक प्रकाश मोठ्या प्रमाणात आत येतो आणि प्रवाशांना खुल्या व आल्हाददायक वातावरणाचा अनुभव मिळतो. आधुनिक वास्तुकला, पर्यावरणपूरक संकल्पना आणि प्रवाशांसाठी सुलभ सुविधा यांमुळे पिट्सबर्ग आणि सॅन दिएगो हे दोन्ही विमानतळ जगातील सर्वात सुंदर विमानतळांच्या यादीत स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
हेही वाचा
- पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचा दर निश्चित; एका एकरासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एक कोटी 61 लाख रुपये
- लढाऊ विमानाच्या दुर्घटनेनंतर पुणे विमानतळ पुन्हा सुरू; हवाई सेवा हळूहळू पूर्ववत- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ
- कोल्हापुरातून आता एअरबस विमानसेवेचं 'टेकऑफ', राजधानी दिल्लीसह शिर्डी, नागपूरशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार