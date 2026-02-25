ETV Bharat / bharat

इस्रायल दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी गाझामधील "नरसंहार"चा उल्लेख करावा, प्रियंका गांधींची मोदींना विनंती

पंतप्रधान मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी इस्रायलला रवाना होत आहेत, जिथे ते इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घेतील आणि इस्रायली संसदेत नेसेटला संबोधित करतील.

Priyanka Gandhi urges PM Modi
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी इस्रायल दौऱ्यावर येण्यापूर्वी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या की, पंतप्रधान इस्रायली संसदेत भाषण करतील, गाझामध्ये हजारो निष्पाप पुरुष, महिला आणि मुलांच्या हत्याकांडाचा उल्लेख करतील आणि त्यांच्यासाठी न्यायाची मागणी करतील, अशी आशा करू यात. पंतप्रधान मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी इस्रायलला रवाना होत आहेत, जिथे ते इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घेतील आणि इस्रायली संसदेत नेसेटला संबोधित करतील.

आपण जगाला सत्य, शांती आणि न्यायाचा प्रकाश दाखवतो : प्रियांका गांधींनी X वर पोस्टवर म्हटलंय की, "मला आशा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या आगामी इस्रायल दौऱ्यात नेसेटला संबोधित करतील, गाझामध्ये हजारो निष्पाप पुरुष, महिला आणि मुलांच्या हत्याकांडाचा उल्लेख करतील आणि त्यांच्यासाठी न्यायाची मागणी करतील." त्या म्हणाल्या की, एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारताने त्याच्या इतिहासात जे योग्य आहे, त्यासाठी उभे राहिले पाहिजे. "आपण जगाला सत्य, शांती आणि न्यायाचा प्रकाश दाखवत राहिले पाहिजे."

पंतप्रधान मोदी इस्रायलला रवाना झाले : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या राज्य दौऱ्यावर इस्रायलला रवाना झालेत. या दौऱ्याचे उद्दिष्ट संरक्षण आणि सुरक्षा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, शेती, जल व्यवस्थापन, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यासह विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे आहे. पंतप्रधानांचा नऊ वर्षांतील इस्रायलचा हा दुसरा दौरा असणार आहे. जुलै 2017 मध्ये मोदींच्या तेल अवीव भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर पोहोचले होते.

पंतप्रधान नेतन्याहू यांना भेटण्यास उत्सुक - मोदी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत आणि इस्रायलमध्ये एक मजबूत आणि बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारी आहे, ज्यामध्ये लक्षणीय वाढ आणि प्रगती झालीय. त्यांनी सांगितले की, ते इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या चर्चेसाठी उत्सुक आहेत. पंतप्रधान बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर इस्रायलला रवाना झालेत. इस्रायलला रवाना होण्यापूर्वी मोदी म्हणाले की, त्यांना विश्वास आहे की, त्यांच्या भेटीमुळे भारत आणि इस्रायलमधील कायमस्वरूपी संबंध अधिक मजबूत होतील, धोरणात्मक भागीदारीसाठी नवीन उद्दिष्टे निश्चित होतील आणि पुढे जातील. दोन्ही देशांचे मजबूत, नावीन्यपूर्ण आणि समृद्ध भविष्यासाठीचे सामायिक दृष्टिकोन आहेत. मोदी म्हणाले की, ते त्यांचे प्रिय मित्र, पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या निमंत्रणावरून इस्रायलला भेट देत आहेत. प्रस्थानापूर्वीच्या निवेदनात ते म्हणाले की, "विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, शेती, जल व्यवस्थापन, संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक तसेच लोकांमधील संबंध यासह विविध क्षेत्रात आपले सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या चर्चेसाठी मी उत्सुक आहे." दोन्ही नेते परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही विचारांची देवाणघेवाण करणार असल्याची चर्चा आहे.

