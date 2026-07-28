विद्यार्थ्यांवर कुणाच्या आदेशाने पॅलेट गनने फायरिंग? प्रियंका गांधी यांचा सवाल, मोदी-शाहांवर हल्लाबोल
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी संसदेत बोलताना अनेक मुद्द्यांवरुन केंद्र सरकारला धारेवर धरलं. तसेच प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला.
Published : July 28, 2026 at 7:42 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी आज (28 जुलै) संसदेत नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षणमंत्री झालेल्या प्रल्हाद जोशी यांच्यावरही टीका केली. प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शाब्दिक वार केले. प्रियंका गांधी यांनी परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना आंदोलक विद्यार्थी हे दहशतवादी आहेत का? तसेच विद्यार्थ्यांवर कुणाच्या आदेशानंतर लाठीचार्ज करण्यात आला? असा प्रश्न प्रियंका गांधी यांनी उपस्थित केला. प्रियंका गांधी यांनी संसदेत बोलताना काय काय म्हटलं? हे जाणून घेऊयात.
"मोदींना मनाचा अँगलही बदलावा लागेल" : "नरेंद्र मोदी यांनी आपले सल्लागार बदलायला हवेत. तसेच पंतप्रधानांना जेन-झीचा विश्वास जिंकायचा असेल तर त्यांना कॅमेऱ्याचा नाही, तर मनाचा अँगलही बदलावा लागेल", अशा शब्दात प्रियंका गांधी यांनी मोदींना सुनावलं.
"विद्यार्थ्यांवर कुणाच्या आदेशाने पॅलेट गनने फायरिंग?" : विद्यार्थ्यांवर कुणाच्या आदेशानंतर पॅलेट गनने फायरिंग करण्यात आली? याचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना याचं उत्तर द्यावं लागेल", असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.
"आपले विद्यार्थी दहशतवादी आहेत?" : प्रियंका गांधी यांनी संसदेत बोलताना आपले विद्यार्थी दहशतावादी आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला. देशातील जनता सरकाकडून उत्तर मागत आहे. मात्र जनतेला उत्तर मिळत नाहीत, असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या. नीट पेपरफुटी प्रकरणी जंतर-मंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांनी 20 जुलैला संसदेवर मोर्चा काढला. या दरम्यान विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. प्रियंका गांधी यांनी संसदेत बोलताना भाषणादरम्यान या लाठीचार्जबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
"लाठीचार्जचे आदेश कुणाचे?" : "अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्याचे, लाठीचार्जचे आणि पॅलेट गनचा वापर करण्याचे आदेश कुणी दिले? असा प्रश्नही प्रियंका गांधीनी उपस्थित केला. तसेच यावर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना उत्तर द्यावं लागेल, असंही काँग्रेस खासदार म्हणाल्या. "देश खासदारांची संपत्ती नाही, तर जनतेची ठेव आहे. तसेच जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर देणं सरकारची जबाबदारी आहे", असंही प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं.
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