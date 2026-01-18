'खरी शिवसेना कोणती आहे, मुंबईनं आरसा दाखविला'-प्रियंका चतुर्वेदींचा एकनाथ शिंदेंना टोला
कोणता गट खऱ्या शिवसेनेचं प्रतिनिधीत्व करतोय, हे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानं स्पष्ट झालंय. असा टोला शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लगावला.
Published : January 18, 2026 at 7:24 PM IST
मुंबई- मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेहून दुप्पटपेक्षा जास्त मिळाल्यानं शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला आहे. "मुंबईनं महापालिका निवडणुकीनं आरसा दाखविला. खरी शिवसेना कोणती आहे, हे स्पष्ट केलं आहे", असे खासदार चतुर्वेदी यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 29 तर शिवसेनेला (यूबीटी) मनसेसह 65 जागांवर विजय मिळाला आहे. या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालावरून खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एकनाश शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं," मुंबईच्या लोकांना त्यांना (एकनाथ शिंदे) आरसा दाखवून खरी शिवसेना कोणती आहे, हे दाखवून दिलं आहे. प्रत्येकाला वस्तुस्थिती माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांना युती करून पुढं जाण्याशिवाय पर्याय नाही".
#WATCH | मुंबई: शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा, " जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आया था तब भी इस तरह की कशमकश चल रही थी... एकनाथ शिंदे को जब उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी तब भी वे नाराज़ दिखाई दे रहे थे... 29 सीट उस पक्ष… pic.twitter.com/bCblY7mG36— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
शिवसेनेचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये हलविले-चतुर्वेदी- शिवसेनेत दुफळी करून झालेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेनं केवळ 29 जागांवर विजय मिळविला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतरही शिंदे हे नाराज असल्याचं दिसत असल्याचा दावा खासदार चतुर्वेदी यांनी केला. "मुख्यमंत्री निवडण्याची वेळ आली होती तेव्हा एकप्रकारचं वाक्युद्ध सुरू होतं. एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिल्यानंतरही ते नाराज दिसले होते", असे खासदार चतुर्वेदी यांनी म्हटलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या पक्षाचे विजयी नगरसेवक हे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हलविल्याची चर्चा आहे. अशातच शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार चतुर्वेदी यांचे राजकीय वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुंबई महापौर पदासाठी दावा करणार असल्याचंही बोललं जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकांच्या निवडणूक निकालानंतरच 29 महानगरपालिकांपैकी 25 महानगरपालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर होतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता.
मुंबई महापालिकेत असे आहे पक्षीय बलाबल- मुंबई महापालिका निवडणुकीतील एकूण मतदानापैकी भाजपाचा 45.22 टक्के वाटा आहे. भाजपा हा मुंबई मनपामधील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं 29 जागांवर विजय मिळविला आहे. शिवसेनेचा एकूण मतापैकी 5 टक्के वाटा राहिला आहे. तर मुंबई महापालिकेत जवळपास 25 वर्षे सत्ता राहिलेल्या शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेनं एकूण 65 जागांवर विजय मिळविला. शिवसेनेचा (यूबीटी) एकूण मतांमध्ये 13.13 टक्के हिस्सा राहिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला 6 जागांवर विजय मिळविण्यात यश आलं आहे. तर मनसेचा एकूण मतांपैकी 1.37 टक्के हिस्सा राहिला आहे. काँग्रेसनं 24 जागांवर विजय मिळवून एकूण मतांपैकी 4.44 टक्के हिस्सा मिळविला आहे.
