बंगळुरू-म्हैसूर द्रुतगती महामार्गावर खासगी बसचा अपघात; चौघांचा मृत्यू, मृतांमध्ये केरळच्या दोघांचा समावेश

चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, घटनेचा तपास सुरू केलाय.

Private Bus Accident on Bengaluru Mysuru Expressway
बंगळुरू-म्हैसूर द्रुतगती महामार्गावर खासगी बसचा अपघात (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 2:00 PM IST

बंगळुरू: बंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील चन्नपटना तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या पुट्टप्पनदोड्डीजवळ बंगळुरू-म्हैसूर द्रुतगती महामार्गावर सोमवारी पहाटे एका खासगी बसचा अपघात झाला. या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, घटनेचा तपास सुरू केलाय.

अपघातात गंभीर जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख मोहम्मद परान (22) आणि रफीज (45) अशी पटली असून, हे दोघेही केरळचे रहिवासी होते. तर रशीद (45) आणि साकिर (27) हे बंगळुरूचे रहिवासी होते. या अपघातात गंभीर जखमी झालेले अब्दुल आणि अलेसागे यांच्यावर सध्या स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे बस रस्त्यावरील दुभाजकाला धडकली : ही बस केरळमधील एका ट्रॅव्हल्स एजन्सीच्या मालकीची होती आणि अपघाताच्या वेळी ती केरळहून बंगळुरूकडे प्रवास करत होती. वेगवान बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे बस रस्त्यावरील दुभाजकाला (रोड डिव्हायडरला) जाऊन धडकली आणि हा अपघात घडला, असे अहवालांतून समोर आलंय. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झालंय. या घटनेची माहिती तात्काळ पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने बचाव आणि मदतकार्य हाती घेण्यात आले. मृतांचे मृतदेह चन्नपटना येथील सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आलेत. चन्नपटना वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

