पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसियान शिखर परिषदेला व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहणार, मलेशियन पंतप्रधानांकडून मोदींच्या निर्णयाचा सन्मान
पंतप्रधान मोदी व्हर्च्युअल पद्धतीने या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. मलेशियाचे पंतप्रधान इब्राहिम यांनी याची खातरजमा केलीय.
Published : October 23, 2025 at 12:06 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी मलेशियात सुरू होणाऱ्या आसियान शिखर परिषदेला वेळापत्रकाच्या अडचणींमुळे जातीनं उपस्थित राहू शकणार नाहीत. पंतप्रधान मोदी व्हर्च्युअल पद्धतीने या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. मलेशियाचे पंतप्रधान इब्राहिम यांनी याची खातरजमा केली असून, त्यांच्या निर्णयाचा आदर करीत असल्याचं सांगितलंय.
शिखर परिषद मलेशियातील क्वालालंपूरमध्ये होणार : 47 वी आसियान शिखर परिषद आणि संबंधित शिखर परिषद 26 ते 28 ऑक्टोबरदरम्यान मलेशियातील क्वालालंपूर येथे होणार आहे. पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिखर परिषदेबाबत चर्चा केली. संभाषणादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर आणि विविध क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केलीय. संभाषणाची माहिती शेअर करताना मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मला माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोन आला, ज्यामध्ये आम्ही मलेशिया-भारत संबंध अधिक धोरणात्मक आणि व्यापक पातळीवर नेण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा केलीय."
पंतप्रधान मोदींचा सहभाग व्हर्च्युअल पद्धतीने होण्याची शक्यता : शिखर परिषदेशी संबंधित चर्चेत भारताच्या सहभागाबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. आसियान-भारत शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचा सहभाग व्हर्च्युअल पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. 2014 पासून पंतप्रधान मोदी यांनी फक्त एकच पूर्व आशिया शिखर परिषद (EAS) वगळली आहे, जी 2022 मध्ये कंबोडियातील नोम पेन्ह येथे झाली होती. क्वालालंपूर येथे (26 ऑक्टोबर) होणाऱ्या 20 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदे(EAS)साठी काही दिवसच शिल्लक असतानाच परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) मंगळवारी पंतप्रधान आसियान शिखर परिषदेसोबत EAS ला उपस्थित राहणार की नाही याचे स्पष्ट संकेत दिले नाहीत. मलेशिया सरकारच्या प्रतिनिधींनी आणि त्यांच्या माध्यमांनी असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग आणि इतर अनेकांसह EAS ला उपस्थित राहणाऱ्या जागतिक नेत्यांपैकी एक असतील. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधानांनी आसियान-भारत शिखर परिषद आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले आहे.
भारत आणि आसियानमधील द्विपक्षीय संबंध लक्षणीयरीत्या वाढले : आसियानचे 10 सदस्य देश म्हणजे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि आसियानमधील द्विपक्षीय संबंध लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. व्यापार आणि गुंतवणूक, तसेच सुरक्षा आणि संरक्षण या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मलेशियाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच अनेक आसियान संवाद भागीदार देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले आहे. ट्रम्प 26 ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर क्वालालंपूरला भेट देतील.
पंतप्रधान मोदी पुढील दोन शिखर परिषदांमध्ये सहभागी होणार : 2012 मध्ये हे संबंध धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरीत झालेत. पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर 2014 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या नवव्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत (EAS) भाग घेतला, जो भारताचे पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिलाच कार्यक्रम होता. त्यानंतर त्यांनी नोव्हेंबर 2015 मध्ये मलेशियातील EAS, सप्टेंबर 2016 मध्ये लाओसमधील 11 व्या EAS, नोव्हेंबर 2017 मध्ये फिलिपिन्समधील 12 व्या EAS, नोव्हेंबर 2018 मध्ये सिंगापूरमधील 13 व्या EAS आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये थायलंडमधील 14 व्या EAS ला हजेरी लावली. 16 व्या आणि 17 व्या EAS चे आयोजन अनुक्रमे 2020 आणि 2021 मध्ये व्हिएतनाम आणि ब्रुनेई यजमान देशात करण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी सप्टेंबर 2023 आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये इंडोनेशिया आणि लाओस येथे होणाऱ्या पुढील दोन शिखर परिषदांमध्ये सहभागी होतील.
हेही वाचाः
काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर भूमिका मांडू; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर बदल्या, 10 अधिकाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालक आणि समकक्ष पदांवर बढती