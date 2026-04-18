पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री 8:30 वाजता देशाला संबोधित करणार; महिला आरक्षणावर बोलणार का?
सरकारचे लक्ष 'सीमांकन' प्रक्रियेद्वारे जागांची संख्या वाढवून महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यावर केंद्रित असल्याने पंतप्रधान मोदी आपले संबोधन याच विषयाला धरून करण्याची शक्यता अधिक आहे.
Published : April 18, 2026 at 3:54 PM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री (शनिवारी) 8.30 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या संबोधनादरम्यान ते महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत आपली मते मांडण्याची दाट शक्यता आहे; खरं तर हे विधेयक काल रात्री लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. सध्या सरकारचे संपूर्ण लक्ष 'सीमांकन' (delimitation) प्रक्रियेद्वारे जागांची संख्या वाढवून महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यावर केंद्रित असल्याने पंतप्रधान मोदी आजचे आपले संबोधन याच विषयाला धरून करण्याची शक्यता अधिक आहे.
विधेयकात 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याच्या तरतुदी : पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसंगी रात्री 8.00 वाजता देशाला संबोधित केले आहे. सर्वप्रथम 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या काळात त्यांनी रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित केले होते. त्यानंतरही त्यांनी इतर विविध विषयांवरून देशाला संबोधित केलंय. लोकसभेतील विरोधकांनी 'संविधान (131 वी) घटनादुरुस्ती विधेयक' मंजूर होण्यापासून रोखले. या विधेयकात लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवून 850 करण्याच्या आणि त्यापैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याच्या तरतुदी होत्या. विरोधकांचे म्हणणे असे आहे की, जरी ते महिला आरक्षणाचे समर्थन करत असले तरी या विधेयकाची जोड 'सीमांकन' प्रक्रियेशी देण्यात आलीय; विरोधकांच्या मते, या कृतीमुळे अनेक प्रदेशांवर विशेषतः दक्षिण भारतावर अन्याय होत आहे. हेच या विधेयकाला विरोध करण्याचे त्यांचे मुख्य कारण आहे.
विरोधी पक्षांना आपल्या या निर्णयाचा आयुष्यभर पश्चात्ताप होणार : घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, विरोधी पक्षांना आपल्या या निर्णयाचा आयुष्यभर पश्चात्ताप होईल. संसदेच्या आवारात आयोजित 'सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती'च्या (Cabinet Committee on Security) बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी ही विधाने केलीत. शुक्रवारी रात्री लोकसभेत या विधेयकावर झालेल्या मतदानादरम्यान 298 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 230 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होण्यासाठी मतदानात सहभागी झालेल्या 528 सदस्यांपैकी 352 खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती.
महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर एनडीए नेत्यांची बैठक : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 2029 पासून महिलांसाठी आरक्षण लागू करणे, तसेच लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणे या उद्देशाने मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक कनिष्ठ सभागृहात (लोकसभेत) नामंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) नेते शुक्रवारी संसद संकुलात एकत्र आले आणि त्यांनी बैठक घेतली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) ज्येष्ठ नेते ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आणि अर्जुन राम मेघवाल यांचा समावेश होता, ते या बैठकीला उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, एनडीएच्या घटक पक्षांचे नेते ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री किंजरपू राममोहन नायडू (तेलगू देसम पक्ष), जयंत चौधरी (राष्ट्रीय लोक दल), राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (जनता दल युनायटेड) आणि चिराग पासवान (लोक जनशक्ती पक्ष रामविलास) यांचा समावेश होता, तेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते.