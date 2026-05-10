पंतप्रधान मोदी आज हैदराबादच्या दौऱ्यावर; 9377 कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे करणार उद्घाटन
पंतप्रधान 9377 कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. सायंकाळी ते भाजपाने आयोजित केलेल्या एका जाहीर सभेला संबोधित करतील.
Published : May 10, 2026 at 9:06 AM IST
हैदराबाद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तेलंगणातील हैदराबाद शहराच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात या शहराचा हा त्यांचा तिसरा दौरा आहे. पंतप्रधान 9377 कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. सायंकाळी ते भाजपाने आयोजित केलेल्या एका जाहीर सभेला संबोधित करतील.
पंतप्रधान गचीबावली येथील 'साई सिंधू रुग्णालया'चे उद्घाटन करणार : पंतप्रधानांचा आजचा दिनक्रम अत्यंत व्यस्त आहे. ते शहरात तीन तास मुक्काम करतील, ज्या दरम्यान ते एकापाठोपाठ एक अशा विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील. सर्वप्रथम पंतप्रधान बंगळुरू येथून विशेष विमानाने बेगमपेठ विमानतळावर दाखल होतील. तिथून ते रस्तेमार्गाने HICC (हैदराबाद इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर) कडे प्रवास करतील. HICC येथे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी आणि बंदी संजय यांच्या उपस्थितीत ते 9377 कोटींच्या प्रकल्पांचे आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने उद्घाटन करतील. त्यानंतर पंतप्रधान गचीबावली येथील 'साई सिंधू रुग्णालया'चे उद्घाटन करण्यासाठी तिकडे रवाना होतील.
पीएम मित्र काकतिया मेगा टेक्स्टाईल पार्कचे उद्घाटन केले जाणार : 2380 कोटींच्या अंदाजित खर्चातून विकसित केल्या जाणाऱ्या 'जहिराबाद एकात्मिक औद्योगिक स्मार्ट सिटी'च्या कामाचे उद्घाटन केले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 167 च्या विस्ताराचा एक भाग म्हणून, गुड्डेबल्लूरला महबूबनगरशी जोडणाऱ्या आणि 3175 कोटींच्या खर्चातून उभारल्या जाणाऱ्या चार पदरी रस्ते प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान करतील. वारंगल येथे सुमारे 1700 कोटींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या 'पीएम मित्र काकतिया मेगा टेक्स्टाईल पार्क'चे उद्घाटन केले जाईल. 1250 कोटींच्या खर्चातून राबवण्यात आलेल्या 'काझीपेठ-विजयवाडा मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पा'अंतर्गत पूर्ण झालेली विविध कामे पंतप्रधान राष्ट्राला समर्पित करतील.
पवन कल्याण लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेण्याच्या तयारीत : काझीपेठ येथे 300 कोटींच्या खर्चातून बांधण्यात आलेल्या 'रेल-ओव्हर-रेल' बायपास मार्गाचे उद्घाटन केले जाणार आहे. तसेच हैदराबादच्या उपनगरातील मलकापूर येथे 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'ने 610 कोटींच्या खर्चातून उभारलेल्या अत्याधुनिक 'ग्रीनफील्ड POL (पेट्रोलियम, ऑइल आणि ल्युब्रिकंट्स) टर्मिनल'चे उद्घाटनही पंतप्रधान करतील. हैदराबाद दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या निवासस्थानी भेट देतील. भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांच्या निवासस्थानी दिली जाणारी ही भेट केवळ एक सदिच्छा भेट (courtesy call) आहे. अलीकडेच शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे पवन कल्याण लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, आजच्या या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान पक्षाचे खासदार, आमदार आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांसोबत एक विशेष बैठक घेतील आणि त्यांना आवश्यक निर्देश देतील.
मोदींच्या भाषणाबाबत लोकांमध्ये मोठी उत्सुकता : त्यानंतर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्सवर पक्षाने आयोजित केलेल्या एका जाहीर सभेत पंतप्रधान सहभागी होतील. बंगालमधील पक्षाच्या विजयामुळे उत्साहित झालेल्या पक्षनेत्यांनी या जाहीर सभेसाठी भव्य तयारी केली असून, पंतप्रधान या सभेला उपस्थित राहतील. तेलंगणाला लक्ष्य करून भाजपाने सुरू केलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाबाबत लोकांमध्ये मोठी उत्सुकता दिसून येत आहे. ही सभा संपल्यानंतर पंतप्रधान सायंकाळी 7.30 वाजता बंगळुरूकडे परततील.
