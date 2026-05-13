ETV Bharat / bharat

पेट्रोल-डिझेल संकट! पंतप्रधान मोदींनी ताफ्यातील गाड्या 50 टक्क्यांनी केल्या कमी; अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून खर्चात कपात

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांसारख्या नेत्यांनीही आपापल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय.

Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करावा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, अशा जनतेला केलेल्या आवाहनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. पंतप्रधानांनी आपल्या अधिकृत ताफ्याचा आकार 50 टक्क्यांनी कमी केला आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी 'वर्क फ्रॉम होम' (घरून काम करण्याची) संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केलंय. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये आभासी बैठकांना (व्हर्च्युअल मीटिंग्ज) आणि दूरस्थ कामाला (रिमोट वर्क) प्राधान्य देणे किती आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. खर्चात कपात करण्याची ही मोहीम आता भाजपाशासित राज्यांमध्येही जोर धरू लागली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांसारख्या नेत्यांनीही आपापल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय.

ताफ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश होणार : थोडक्यात सांगायचे तर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या अधिकृत ताफ्याचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी केलाय. त्यांच्या अलीकडील देशांतर्गत दौऱ्यांदरम्यान या उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलीय. वाहनांची एकूण संख्या कमी करण्यात आली असली तरीही आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था SPG च्या नियमावलीनुसार (प्रोटोकॉल्सनुसार) काटेकोरपणे कायम ठेवण्यात आली आहे. हैदराबादमध्ये दिलेल्या भाषणानंतर, गुजरात आणि आसामच्या दौऱ्यांदरम्यानही त्यांच्या ताफ्याचा आकार याच पद्धतीने कमी करण्यात आला होता. पंतप्रधानांनी अशीही सूचना दिली आहे की, जिथे जिथे शक्य असेल तिथे त्यांच्या ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात यावा; मात्र यासाठी केवळ याच उद्देशाने कोणतीही नवीन वाहने खरेदी केली जाऊ नयेत, अशी अट त्यांनी घातली आहे.

उत्तर प्रदेश - योगींनीही आपला ताफा निम्म्यावर आणला : इंधनाचा वाढता वापर आणि सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी स्वतःच्या ताफ्याचा तसेच आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या ताफ्यांचा आकार 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे तात्काळ निर्देश दिलेत. या ताफ्यांमधून सर्व अनावश्यक वाहने काढून टाकण्यात यावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचाच पुनरुच्चार करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील रहिवाशांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे, सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळण्याचे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन केले.

मध्य प्रदेश- मोहन यादव यांच्या ताफ्यात आता 8 वाहने : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अधिकृत ताफ्याचा आकारही कमी करण्यात आला असून, तो 13 वाहनांवरून घटून 8 वाहनांवर आला आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत त्यांच्या सर्व शासकीय आणि अधिकृत दौऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या ताफ्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेल्या वाहनांचाच समावेश असेल आणि त्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या वाहन-रॅलींचे आयोजन केले जाणार नाही.

राजस्थान- अनावश्यक वाहनांच्या वापरावर बंदी : राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यासाठी आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकृत ताफ्यातील वाहनांची संख्या किमान पातळीवर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त त्यांनी अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळण्याचे आवाहनही केले आहे.

हेही वाचाः

सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांचे धाकटे बंधू प्रतीक यादव यांचे निधन; लखनऊ येथील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

NEET-UG 2026: पुनर्परीक्षेची तारीख 7 ते 10 दिवसांत जाहीर होणार, NTA प्रमुखांची माहिती

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
MOHAN YADAV CONVOY
UTTAR PRADESH CM
पेट्रोल डिझेल संकट
PM MODI APPEAL EFFECT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.