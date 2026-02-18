ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांना भारत भेटीचे दिले आमंत्रण

रहमान यांना लिहिलेल्या पत्रात मोदींनी म्हटले आहे की, दोन जवळचे शेजारी म्हणून भारत आणि बांगलादेश सामायिक इतिहास, सांस्कृतिक संबंध, शांतता, समृद्धीसाठी खोल मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवतात.

Published : February 18, 2026 at 11:41 AM IST

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाला भारत भेटीचे आमंत्रण दिलंय आणि बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी बीएनपी नेत्यासोबत जवळून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. रहमान यांना लिहिलेल्या पत्रात मोदींनी म्हटले आहे की, दोन जवळचे शेजारी म्हणून भारत आणि बांगलादेश सामायिक इतिहास, सांस्कृतिक संबंध आणि शांतता, समृद्धीसाठी खोल मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवतात. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, "विकासात्मक प्राधान्यांमधील मजबूत समन्वय आपल्या भविष्यातील सहकार्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करेल." ढाका येथे नवीन सरकारच्या शपथविधी समारंभानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रहमान यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांना हे पत्र सादर केलंय.

लोकसभा अध्यक्षांनी पत्राद्वारे रहमान यांना दिलं निमंत्रण : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मंगळवारी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ढाका येथे त्यांची भेट घेतलेल्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रहमान यांना हे निमंत्रण दिले. ढाका येथे शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिल्यानंतर बिर्ला म्हणाले की, लोकशाही, प्रगतिशील आणि समावेशक देश निर्माण करण्याच्या बांगलादेशच्या प्रयत्नांना भारत पाठिंबा देण्यास तयार आहे."दोन जवळचे शेजारी म्हणून भारत आणि बांगलादेशमध्ये खोल मैत्री आहे."

"तुमच्या नियुक्तीबद्दल मी तुमचे मनापासून अभिनंदन करतो" : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "बांगलादेशातील अलिकडच्या संसदीय निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या विजयाबद्दल आणि बांगलादेशचे पुढील पंतप्रधान म्हणून तुमची नियुक्ती झाल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून अभिनंदन करतो. या पदाच्या प्रचंड जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यात तुम्हाला यश मिळो अशी मी शुभेच्छा देतो." 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बांगलादेशच्या 13 व्या संसदीय निवडणुकीत बीएनपीने 297 पैकी 209 जागा जिंकल्या, तर कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीने 68 जागा जिंकल्या. पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
BANGLADESH PM TARIQ RAHMAN

