युवक हे विकसित भारताचा कणा अन् भविष्यातील लाभार्थी आहेत - नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी यात्रेत सहभागी झालेल्यांनी आपल्या प्रवासाचे व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केल्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं.
Published : September 25, 2026 at 2:29 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गुजरातच्या वडनगरहून उत्तर प्रदेशातील वाराणसीकडे प्रवास करणाऱ्या 'सेवा संकल्प यात्रेकरूं'शी व्हर्च्युअल संवाद साधला. यावेळी, नरेंद्र मोदींनी सेवाभावाची प्रशंसा केली. तसंच नरेंद्र मोदी यांनी वडनगर आणि वाराणसीचं आपल्यासाठी विशेष महत्त्व असल्याचं सांगितलं. त्यांनी वडनगरला आपलं जन्मस्थान आणि काशीला आपली 'कर्मभूमी' म्हटलं आहे.
मोहीम राबवल्याबद्दल 'सेवा यात्रेकरूं'चं कौतुक : "माझ्यासाठी वडनगर हे माझं जन्मस्थान आहे आणि काशी ही माझी दुसरी कर्मभूमी आहे. काशीमध्ये आम्हाला बाबा विश्वनाथांचा आशीर्वाद मिळतो, तर वडनगरमध्ये आम्हाला हटकेश्वर महादेवांचे प्रेम आणि आशीर्वाद मिळतात," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसंच त्यांनी दोन शहरांदरम्यान एवढी मोठी सेवा मोहीम राबवल्याबद्दल 'सेवा यात्रेकरूं'चं कौतुक केलं. "तुम्ही या दोन शहरांमध्ये इतकी मोठी सेवा मोहीम राबवत आहात. मला तुम्हाला भेटण्याची आणि तुमच्यापैकी काहींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. वडनगर ते वाराणसी प्रवास करणाऱ्यांचे अनुभव ऐकून, जणू काही मी तुमच्यासोबतच प्रवास करत असल्याचं मला वाटतं," असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
#WATCH | Delhi: While interacting via video conferencing with 'Seva Yatris' undertaking a bike yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Modi says, "...When we look at the life of Mahatma Gandhi, while he fought against the British and led the freedom movement, he was also a great… pic.twitter.com/cCFwkQ5PGL— ANI (@ANI) September 25, 2026
अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो : नरेंद्र मोदी यात्रेत सहभागी झालेल्यांनी आपल्या प्रवासाचे व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केल्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं आणि या उपक्रमात इतके लोक सहभागी झालेले पाहून आनंद व्यक्त केला. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "तुम्ही सेवेची भावना सुंदरपणे समजावून सांगितली आहे. तुम्ही शेअर केलेले व्हिडिओ आणि फोटो मला खूप आवडले. इतके लोक या उपक्रमात सामील झाल्याबद्दल मी उत्साहित आणि आभारी आहे." याचबरोबर, सहली आणि कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या आपल्या अनुभवाची आठवण करून देताना नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की, अशा उपक्रमांना हवामान, ठिकाणे आणि गरजांमधील बदलांसह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. ते पुढं म्हणाले, "जेव्हा मी पक्षात काम करत होतो, तेव्हा मला असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा व्यापक अनुभव होता."
LIVE: PM Modi Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan https://t.co/AXHR0dn3PL— ANI (@ANI) September 25, 2026
अनेक कल्याणकारी उपक्रमांना प्रेरणा : निस्वार्थ सेवेचं महत्त्व अधोरेखित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "सेवेच्या भावनेनं अनेक कल्याणकारी उपक्रमांना प्रेरणा दिली आहे. जेव्हा आपण निस्वार्थ सेवेच्या भावनेनं काम करतो, तेव्हा आयुष्मान योजनेसारखे उपक्रम उदयास येतात. या दोन शहरांमध्ये प्रवास करताना, आम्ही अशा सेवाकार्यांना कसं प्रोत्साहन दिलं आहे, हे तुम्हाला जाणवलं असेल." याचबरोर, राजकारण, निवडणुका आणि शासन यांचं आपापलं स्थान आहे, परंतु राष्ट्र उभारणी हे व्यापक उद्दिष्ट असलं पाहिजे, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
#WATCH | Delhi: While interacting with 'Seva Yatris' undertaking a bike yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Modi says, " ...that was a different time, and the public remembers it; do tell them about it. describe those dire conditions, don't hide, and then explain the changes that… pic.twitter.com/7X02KfcbCA— ANI (@ANI) September 25, 2026
युवक हे 'विकसित भारता'चा कणा आहेत : याचबरोबर, 'विकसित भारत' घडवण्याच्या निर्धारानं आपण पुढं वाटचाल करत असल्याचंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. 'विकसित भारता'चे ध्येय साध्य करण्यात युवकांच्या भूमिकेवर भर देताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "देशाच्या विकासासाठी युवक अत्यंत महत्त्वाचं आहेत. 2024 पर्यंत 'विकसित भारता'चं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला आपल्या युवकांची भूमिका बळकट करावी लागेल. आज युवक हे 'विकसित भारता'चा कणा आहेत आणि तेच त्याचे भविष्यातील लाभार्थीही आहेत."
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