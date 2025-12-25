पंतप्रधान मोदींकडून ख्रिसमसच्या शुभेच्छा; शांती आणि सामाजिक सौहार्दाचा दिला कानमंत्र
Published : December 25, 2025 at 11:20 AM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जनतेला ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात. त्यांना शांती, करुणा आणि आशा मिळावी, असं म्हटलंय. X वरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी लिहिलं, "सर्वांना शांती, करुणा आणि आशेने भरलेल्या नाताळच्या शुभेच्छा. येशू ख्रिस्ताची शिकवणी आपल्या समाजात सुसंवाद बळकट करोत." पंतप्रधानांच्या संदेशातून येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणींमध्ये अंतर्भूत असलेल्या प्रेम, सेवा आणि बंधुत्वाच्या शाश्वत मूल्यांवर आणि सामाजिक सौहार्द आणि परस्पर आदर वाढवण्यात त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केलं गेलंय.
ख्रिसमस समाजात सुसंवाद आणि सद्भावना निर्माण करो : देशभरातील शहरे दिवे, घंटा आणि फुलांच्या हारांनी सजवण्यात आली होती, कारण लोक नाताळच्या आनंदात मग्न होते. पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीतील कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशनमध्ये ख्रिसमसच्या सकाळच्या प्रार्थनेत भाग घेतला, पंतप्रधान मोदी म्हणालेत. "दिल्लीतील द कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन येथे नाताळच्या सकाळच्या सेवेला उपस्थित राहिलो. या सेवेने प्रेम, शांती आणि दयाळूपणाचा चिरंतन संदेश प्रतिबिंबित केला. नाताळची भावना आपल्या समाजात सुसंवाद आणि सद्भावना निर्माण करो," असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलाय.
ख्रिसमस हा पवित्र सण : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही X वर एक पोस्ट शेअर करून शुभेच्छा दिल्यात. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, "नाताळाच्या या शुभ प्रसंगी मी माझ्या सर्व देशवासीयांना, विशेषतः ख्रिश्चन समुदायातील माझ्या बंधू आणि भगिनींना मनापासून शुभेच्छा देतो. नाताळ हा आनंदाचा सण आहे, जो प्रेम आणि दयाळूपणाचा संदेश देतो. तो आपल्याला मानवतेच्या भल्यासाठी प्रभु येशू ख्रिस्ताने दिलेल्या बलिदानाची आठवण करून देतो. हा पवित्र सण आपल्याला समाजात शांती, सौहार्द, समानता आणि सेवेची मूल्ये अधिक मजबूत करण्याची प्रेरणा देतो. आपण येशू ख्रिस्ताने दाखवलेल्या मार्गाचे अनुसरण करण्याचा आणि परस्पर सौहार्द वाढवणारा समाज निर्माण करण्यासाठी काम करण्याचा संकल्प करू यात."
ख्रिसमस जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा : बाजारपेठेतील दुकाने सांताक्लॉजच्या स्लेज, घंटा, तोरण, सजावटीच्या हार, चमकणारे तारे आणि ख्रिसमसच्या झाडांनी सजवली जातात. प्रत्येक जण येणाऱ्या सुट्ट्यांची तयारी करत असताना देश उत्सवाच्या भावनेने आणि आनंदाने भरलेला असतो. दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमस येतो आणि तो आनंद साजरा केला जातो. तो येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचे प्रतीक आहे आणि शांती, प्रेम आणि सौहार्दाचा संदेश देतो. या प्रसंगी कुटुंबे एकत्र येऊन अन्न वाटतात, भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात, ख्रिसमस कॅरोल गातात आणि थंडीच्या काळात उबदारपणा पसरवतात. चर्चमध्ये विशेष प्रार्थना केल्या जातात, ज्यामुळे विश्वास आणि आशेचे वातावरण निर्माण होते. हा सण जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो आणि ख्रिश्चनांसाठी त्याचे विशेष महत्त्व आहे.