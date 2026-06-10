भारतीय लोकशाहीत नवा इतिहास; नेहरूंना मागे टाकत नरेंद्र मोदी सलग सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा हा प्रवास अखंडपणे सुरू आहे.
Published : June 10, 2026 at 8:51 AM IST
नवी दिल्ली : भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात 10 जून 2026 हा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग सर्वाधिक काळ लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ टिकून असलेला विक्रम मागे टाकला आहे.
आज (10 जून) रोजी पंतप्रधान मोदींनी सलग पंतप्रधानपदावर 4,399 दिवस पूर्ण केले. यापूर्वी हा विक्रम जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावावर होता. नेहरू यांनी सलग 4,398 दिवस पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. पंतप्रधानांच्या इतिहासाची आणि त्यांच्या योगदानाची नोंद ठेवणाऱ्या 'प्रधानमंत्री संग्रहालया'च्या (Pradhanmantri Sangrahalaya) नोंदीनुसार, हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण आणि अभूतपूर्व टप्पा मानला जात आहे.
2014 मध्ये प्रथमच पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवत आपलं नेतृत्व कायम राखलं आहे. त्यामुळे सलग सर्वाधिक काळ निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून त्यांचं नाव आता भारतीय राजकीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदलं गेलं आहे.
नेहरूंचा 72 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मागे टाकला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी प्रथमच पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा हा प्रवास अखंडपणे सुरू असून त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा 72 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मागे टाकला आहे.
10 जून 2026 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी सलग पंतप्रधानपदावर 4,399 दिवस पूर्ण करत नेहरूंच्या 4,398 दिवसांच्या सलग कार्यकाळाचा विक्रम मोडला. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या पंतप्रधानांमध्ये सर्वाधिक काळ पदावर राहण्याचा मान आता मोदींना मिळाला आहे.
निर्वाचित शासक म्हणूनही विक्रमी कामगिरी : केंद्रातील पंतप्रधानपदापुरतेच नव्हे, तर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आणि सरकारप्रमुख म्हणूनही नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द विक्रमी ठरली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान या दोन्ही पदांवरील त्यांचा एकत्रित कार्यकाळ 8,931 दिवसांहून अधिक झाला असून भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले लोकनियुक्त शासक म्हणून त्यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
सलग सहा निवडणुकांमध्ये विजय: नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने सलग 6 मोठ्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुका 2002, 2007 आणि 2012 तसेच लोकसभा निवडणुका 2014, 2019 आणि 2024 मध्ये भाजपाला यश मिळालं. अशी कामगिरी करणारे ते देशातील एकमेव प्रमुख नेते मानले जातात.
देशाच्या सर्व पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाची, महत्त्वपूर्ण निर्णयांची आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदानाची माहिती जतन करणाऱ्या 'प्रधानमंत्री संग्रहालया'च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘Prime Ministers of India’ विभागात या ऐतिहासिक नोंदींचा तपशील उपलब्ध आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू (1947-1964)
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 15 ऑगस्ट 1947 ते 27 मे 1964 या कालावधीत सुमारे 17 वर्षे देशाचं नेतृत्व केलं. आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या कार्यकाळात भारताने औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक संशोधन आणि तांत्रिक प्रगतीच्या नव्या युगात प्रवेश केला. देशात अनेक मोठे उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन केंद्रांची उभारणी त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. लहान मुलांप्रती असलेल्या त्यांच्या विशेष प्रेमामुळे त्यांची जयंती 14 नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण देशात ‘बालदिन’ म्हणून साजरी केली जाते.
गुलझारीलाल नंदा (दोन वेळा हंगामी पंतप्रधान : 1964 आणि 1966)
गुलझारीलाल नंदा हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते. त्यांनी दोन वेळा अल्प कालावधीसाठी हंगामी पंतप्रधान म्हणून देशाची धुरा सांभाळली. त्यांचा पहिला कार्यकाळ 27 मे 1964 ते 9 जून 1964 असा होता, तर दुसरा कार्यकाळ 11 जानेवारी 1966 ते 24 जानेवारी 1966 दरम्यान होता. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC)च्या स्थापनेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कामगार चळवळीतील योगदान आणि सार्वजनिक जीवनातील कार्याची दखल घेत भारत सरकारनं त्यांना 1997 मध्ये देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान केला.
लालबहादूर शास्त्री (1964 - 1966)
लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे तिसरे पंतप्रधान होते. त्यांचा पंतप्रधान म्हणून कार्यकाळ 9 जून 1964 ते 11 जानेवारी 1966 असा होता. साधी राहणी आणि प्रामाणिक नेतृत्वासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात हरित क्रांती आणि श्वेत क्रांतीला चालना मिळाली, ज्यामुळे कृषी आणि दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली. त्यांनी दिलेला ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा आजही देशात प्रेरणादायी मानला जातो. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात त्यांनी भारताचं यशस्वी नेतृत्व केलं आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतेला बळकटी दिली.
इंदिरा गांधी (1966-1977 आणि 1980-1984)
इंदिरा गांधी या भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या. त्यांनी दोन वेगवेगळ्या कालखंडात देशाचं नेतृत्व केलं. त्यांचा पहिला कार्यकाळ 24 जानेवारी 1966 ते 24 मार्च 1977 असा होता, तर दुसरा कार्यकाळ 14 जानेवारी 1980 ते 31 ऑक्टोबर 1984 पर्यंत होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं, ज्यात भारतानं निर्णायक विजय मिळवला आणि बांगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात देशाच्या संरक्षण, बँकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि विविध विकासात्मक योजनांवर भर देण्यात आला. मात्र, 1975 ते 1977 या कालावधीत लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीमुळे (Emergency) त्यांचा कार्यकाळ विशेष चर्चेत राहिला.
मोरारजी देसाई (1977-1979)
मोरारजी देसाई यांनी 24 मार्च 1977 ते 28 जुलै 1979 या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व केले. आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्ष सरकारचे ते पहिले पंतप्रधान होते. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संविधानातील महत्त्वपूर्ण 44 वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे आणीबाणीच्या काळात मर्यादित झालेल्या काही मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण अधिक मजबूत करण्यात आलं. मोरारजी देसाई यांचे वयाच्या 99 व्या वर्षी मुंबई येथे निधन झालं.
चौधरी चरणसिंह (1979-1980)
चौधरी चरणसिंह यांनी 28 जुलै 1979 ते 14 जानेवारी 1980 या कालावधीत भारताचे पंतप्रधानपद भूषवलं. त्यांनी सुमारे 170 दिवस देशाचं नेतृत्व केलं. शेतकरी हिताचे पुरस्कर्ते म्हणून त्यांची देशभर ओळख होती. आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांच्या कार्याची दखल म्हणून त्यांचा जन्मदिन 23 डिसेंबर हा देशभरात ‘राष्ट्रीय शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
राजीव गांधी (1984-1989)
राजीव गांधी हे भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. त्यांनी 31 ऑक्टोबर 1984 ते 2 डिसेंबर 1989 या कालावधीत देशाचं नेतृत्व केले. त्यांच्या कार्यकाळात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली. दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारताच्या तांत्रिक प्रगतीचा पाया मजबूत झाला. उच्च शिक्षण आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी विविध कार्यक्रम राबविण्याचं श्रेयही त्यांना दिलं जाते. आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित भारताच्या उभारणीत त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान मानलं जातं.
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989-1990)
विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 2 डिसेंबर 1989 ते 10 नोव्हेंबर 1990 या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिलं. त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी. या निर्णयामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 (SC/ST Act) त्यांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आला.
चंद्रशेखर (1990-1991)
चंद्रशेखर हे केंद्रात आघाडी सरकारचं नेतृत्व करणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले. त्यांचा कार्यकाळ 10 नोव्हेंबर 1990 ते 21 जून 1991 असा होता. आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारताला सावरण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली. स्पष्टवक्तेपणा आणि आक्रमक राजकीय शैलीमुळे त्यांना ‘यंग तुर्क’ म्हणूनही ओळखलं जात असे. अल्पकालीन कार्यकाळ असूनही त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणावर आपली छाप सोडली.
पी. व्ही. नरसिंह राव (1991-1996)
पामुलापर्ती वेंकट नरसिंह राव यांनी 21 जून 1991 ते 16 मे 1996 या कालावधीत भारताचं नेतृत्व केलं. त्यांच्या कार्यकाळात भारतात आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सहकार्यानं राबविण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवं वळण मिळालं. आधुनिक आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणून पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे नाव भारतीय इतिहासात विशेष महत्त्वानं घेतलं जातं.
एच. डी. देवेगौडा (1996-1997)
हरदनहल्ळी डोडेगौडा देवेगौडा यांनी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भारताचं नेतृत्व केलं. त्यांचा पंतप्रधान म्हणून कार्यकाळ 1 जून 1996 ते 21 एप्रिल 1997 असा होता. ग्रामीण विकास आणि शेतकरी कल्याण यांना त्यांनी विशेष प्राधान्य दिलं. कृषी क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी घेतलेल्या पुढाकारांमुळे त्यांना ‘मातीचा पुत्र’ (Son of the Soil) म्हणूनही ओळखलं जातं. दिल्ली मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रारंभिक प्रक्रियेला गती देण्याचं श्रेयही त्यांना दिले जातं.
इंद्रकुमार (आय. के.) गुजराल (1997-1998)
इंद्रकुमार गुजराल यांनी 21 एप्रिल 1997 ते 19 मार्च 1998 या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिलं. पंतप्रधान होण्यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारमधील विविध महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी मांडलेलं ‘गुजराल सिद्धांत’ (Gujral Doctrine) हे भारतीय परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचे मैलाचं दगड मानलं जातं. त्यांच्या कार्यकाळात भारतानं शेजारी राष्ट्रांशी सहकार्य आणि विश्वास वाढविण्यावर विशेष भर दिला.
अटल बिहारी वाजपेयी (1996, 1998-1999 आणि 1999-2004)
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तीन वेगवेगळ्या कालखंडात भारताचं पंतप्रधान म्हणून नेतृत्व केलं. त्यांचा पहिला कार्यकाळ 16 मे 1996 ते 1 जून 1996 असा अवघ्या 13 दिवसांचा होता. त्यानंतर त्यांनी 19 मार्च 1998 ते 29 एप्रिल 1999 आणि 13 ऑक्टोबर 1999 ते 22 मे 2004 या कालावधीत पुन्हा देशाची धुरा सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं 1998 मध्ये पोखरण इथं यशस्वी अणुचाचण्या करून स्वतःला अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून जगासमोर सिद्ध केलं. 1999 मधील कारगिल युद्धादरम्यान त्यांनी ठाम नेतृत्व करत पाकिस्तानच्या घुसखोरीला यशस्वीपणे प्रत्युत्तर दिलं. पायाभूत सुविधा विकास, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प आणि सुशासनासाठीही त्यांचं योगदान महत्त्वपूर्ण मानलं जातं.
डॉ. मनमोहन सिंह (2004-2014)
डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 22 मे 2004 ते 26 मे 2014 या कालावधीत सलग 10 वर्षे भारताचे पंतप्रधान म्हणून नेतृत्व केलं. त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) आणि माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) यांसारखे महत्त्वाचे कायदे लागू करण्यात आले. आर्थिक उदारीकरणाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. सिंह यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध सुधारणा राबवल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं. तसेच भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी करून दोन्ही देशांमधील सामरिक संबंधांना नवीन बळ दिलं.