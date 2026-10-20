विकसित भारताची उभारणी करणं, हे आपलं ध्येय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या.
Published : October 20, 2026 at 7:30 PM IST
नवी दिल्ली : विजयादशमीच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (20 ऑक्टोबर) पूर्व दिल्लीतील आयपी एक्सटेंशन येथील उत्सव मैदानावर श्री रामलीला समिती इंद्रप्रस्थतर्फे आयोजित रामलीला कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी भगवान श्रीराम, माता सिता आणि बजरंगबली यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन देशवासियांना विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसंच विकसित भारताची उभारणी करणं आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त करणं, हे आपलं ध्येय आहे, जे दृढनिश्चय, आत्मविश्वास आणि अविरत कठोर परिश्रमातून साध्य केलं जाऊ शकतं, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
सत्तेचा उद्देश राज्य करणं नाही, तर...: नरेंद्र मोदी यांनी विजयादशमीच्या निमित्ताने प्रभू रामाच्या आदर्शांचे स्मरण केले. ते म्हणाले, "आज भगवान श्रीरामांची भक्ती आणि त्यांचे आदर्श भारताच्या कानाकोपऱ्यात, गावात आणि शहरात घुमत आहेत. संपूर्ण देश रामलीलेच्या उत्साहात मग्न आहे. देशभरात आयोजित होणाऱ्या रामलीला या भगवान श्रीरामांचे आदर्श आणि शिकवण जिवंत ठेवण्याच्या परंपरेचे प्रतीक आहेत. तसंच आज देशातील प्रत्येक नागरिक अधर्मावर धर्माच्या विजयाची घोषणा करत आहे. श्रीरामांनी आपल्याला शिकवलं की, कितीही अडचणी आल्या तरी सत्य आणि नीतिमत्तेचा मार्ग कधीही सोडू नये. रामराज्य म्हणजे असं सरकार, जिथं कोणाशीही भेदभाव केला जात नाही. जिथं प्रत्येकाला न्याय मिळतो, जिथं प्रत्येकाला आदर आणि संधी मिळते. जिथं सत्तेचा उद्देश राज्य करणं नसून जनकल्याण करणे हा असतो... म्हणूनच, जनतेला जनार्दन मानून आणि 'नागरिक देवो भव' या मंत्राचं पालन करून आपल्याला पुढं जायचं आहे."
VIDEO | Delhi: PM Narendra Modi participates in Vijayadashami celebrations at Indraprastha Ramleela Ground. (Source: PM Narendra Modi YT) #PMModi #Dussehra #Vijayadashami https://t.co/FkzU08HZvK— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
मानवतेच्या इतिहासात अतुलनीय असे आदर्श : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "देशभरात रामलीलांचे आयोजन, भगवान श्रीरामांचे आदर्श जिवंत ठेवण्याची परंपरा, जुलूम आणि दहशतीच्या अंताची घोषणा आणि असत्यावर शाश्वत सत्याच्या विजयावरील विश्वास... आमच्यासाठी हा केवळ एक उत्सव नाही; ही भारताची जीवनवाहिनी आहे. या देशानं, आपल्या संस्कृतीनं आणि आपल्या पूर्वजांनी हजारो वर्षांपासून भगवान श्रीरामांची पूजा केली आहे. ही श्रद्धा केवळ श्रीरामांनी रावणाचा वध केला म्हणून नाही. तर ही श्रद्धा यासाठीही आहे की, भगवान रामांनी मानवतेच्या इतिहासात अतुलनीय असे आदर्श दिले."
अडचणींचा सामना करूनही धर्माचं पालन केलं : "राजा होण्याच्या विचारामुळं भगवान श्रीराम आनंदित देखील झाले नाहीत आणि वनवासात जाण्याच्या परिस्थितीमुळं दुःखीही झाले नाहीत. अनेक अडचणींचा सामना करूनही त्यांनी धर्माचं पालन केलं आणि सत्याची स्थापना केली. त्यांचे जीवन शिकवते की परिस्थिती कोणतीही असो, माणसाने आपल्या कर्तव्यांपासून आणि तत्त्वांपासून कधीही विचलित होऊ नये," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचबरोबर, "श्रीरामांचे जीवन आपल्याला एक मोठा धडा शिकवते. संकट कितीही मोठे असो किंवा आव्हान कितीही कठीण असो, आपण इतरांवर अवलंबून राहून वाट पाहू नये. आपण आपली स्वतःची शक्ती ओळखली पाहिजे, आपल्या साधनांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, आपल्या दृढनिश्चयाचे शक्तीत रूपांतर केलं पाहिजं आणि कठोर परिश्रमातून समस्यांवर उपाय शोधले पाहिजेत," असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
रावणाच्या पुतळ्याचं दहन : भाषणापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रावणाच्या पुतळ्याचं दहन केलं. यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित जनतेला संबोधित केलं.विजयादशमी सोहळ्याच्या या कार्यक्रमाला दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासह अनेक नेत्यांनी हजेरी लावली होती. नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. दरम्यान, गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच रामलीला मैदानावर येणार होते, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव विजयादशमीच्या दिवशी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं तो कार्यक्रम रद्द करावा लागला होता.
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