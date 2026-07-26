PM नरेंद्र मोदी यांचा पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय, नंदन निलेकणी यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी!
नीटचा पेपर फुटल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं. तसेच पेपर फुटीमुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
Published : July 26, 2026 at 7:48 PM IST
नवी दिल्ली : जेन-झीने आडमुठ्या केंद्र सरकारला झुकवत नीट पेपरफुटी प्रकरणी गेल्या शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामा घेतला. या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारनं आंदोलकांच्या उर्वरित 2 मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. तसंच आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या तिन्ही प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलकांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपवलं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 26 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सातत्यानं पावलं उचलतंय : भविष्यात पेपरफुटी टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हीडिओ शेअर करत पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे की, "सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सातत्यानं विविध पावलं उचलत आहे. ज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला, ते तुरुंगात आहेत. तसंच आम्ही जलदगती न्यायालये आधीच स्थापन केली आहेत. संसदेत एक नवीन कायदा आणण्याचं काम देखील सुरू आहे, ज्यामध्ये कठोर कायदेशीर तरतुदी असतील. परंतु आपल्याला भविष्याचाही विचार करावा लागेल."
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
हाय पावर्ड टास्कफोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय : याचबरोबर, पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असली पाहिजे आणि त्यात तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे. या गोष्टी लक्षात घेऊन, आम्ही जागतिक ख्यातीचं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक हाय पावर्ड टास्कफोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे हाय पावर्ड टास्कफोर्स परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि त्याच्या अहवालाच्या आधारे, आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर पावलं उचलली जातील."
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