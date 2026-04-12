पंतप्रधान मोदींचं लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या खासदारांना 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'बाबत पत्र
सर्व राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात पंतप्रधान मोदींनी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'साठी (महिला आरक्षण विधेयक) त्यांच्या पाठिंब्याची मागणी केलीय.
Published : April 12, 2026 at 11:40 AM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना (MP) एक पत्र लिहिलंय. सर्व राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात पंतप्रधान मोदींनी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'साठी (महिला आरक्षण विधेयक) त्यांच्या पाठिंब्याची मागणी केलीय.
लोकशाहीला अधिक बळकट करण्याची एक संधी : सर्व पक्षांच्या खासदारांना उद्देशून लिहिलेल्या आपल्या पत्रात पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय की, "16 एप्रिलपासून देशाच्या संसदेत 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'बाबत एका ऐतिहासिक चर्चेला सुरुवात होणार आहे. हे विशेष अधिवेशन आपल्या लोकशाहीला अधिक बळकट करण्याची एक संधी घेऊन आलंय. तसेच 'सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या' (सबका साथ) तत्त्वाप्रति आपली सामूहिक कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याचीही ही एक संधी आहे, याच भावनेने आणि याच उद्देशाने मी तुम्हाला हे पत्र लिहित आहे."
पूर्ण क्षमतेने आणि पूर्ण सहभागाने योगदान : पंतप्रधान मोदींनी पुढे म्हटलंय की, "कोणताही समाज तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही, जोपर्यंत त्या समाजातील महिलांना पुढे जाण्याच्या, निर्णय घेण्याच्या आणि नेतृत्वाची पदे भूषवण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात नाही. 'विकसित भारत' घडवण्याच्या राष्ट्रीय संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी 'नारी शक्ती' म्हणजेच आपल्या देशातील महिला या प्रवासात आपल्या पूर्ण क्षमतेने आणि संपूर्ण सहभागाने सहभागी होणे अत्यंत अनिवार्य आहे. सार्वजनिक जीवनात आपल्या भगिनींचा आणि कन्यांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे, या गोष्टींचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. अंतराळ संशोधनापासून ते क्रीडा क्षेत्रापर्यंत आणि सशस्त्र दलांपासून ते 'स्टार्ट-अप' विश्वापर्यंत भारताच्या कन्या प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. आपल्या व्यापक दृष्टिकोनाच्या आणि अढळ आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्या अविरत परिश्रम करीत आहेत आणि आपली गुणवत्ता सातत्याने सिद्ध करीत आहेत."
एकतेचे दर्शन घडवणारा एक अविस्मरणीय प्रसंग : त्यांनी पुढे असेही नमूद केलंय की, "देशाच्या संसदेत आणि विविध राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये महिला आरक्षणाबाबतच्या चर्चा अनेक दशकांपासून सुरू आहेत. वर्ष 2023 मध्ये संसदेतील सर्व राजकीय पक्षांचे खासदार एकत्र आले आणि त्यांनी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'ला आपला पाठिंबा जाहीर केला. तो एक अविस्मरणीय प्रसंग ठरला, ज्याने खऱ्या अर्थाने आपल्या सामूहिक एकतेचे दर्शन घडवले."
लोकशाहीतील सामूहिक इच्छेवर आधारित एक ऐतिहासिक निर्णय : पंतप्रधान म्हणाले की, "असे करून आम्ही आमच्या देशातील 'नारी शक्ती'ला दिलेले वचन पूर्ण केलंय. त्या क्षणी भारताच्या लोकशाहीमध्ये सामूहिक इच्छेच्या सामर्थ्याद्वारे एक ऐतिहासिक निर्णय कसा घेतला गेला, याचे संपूर्ण जग साक्षीदार बनलंय. 'नारी शक्ती' हे आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा जवळपास अर्धा भाग आहे. या उपक्रमाद्वारे राजकारणाच्या क्षेत्रात त्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करण्याबाबत आम्ही सर्वांनी आमची एकमुखी सहमती व्यक्त केलीय." "तो दिवस मी भारताच्या संसदीय प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी प्रसंग म्हणून पाहतो."
या विषयावर राजकीय पक्षांशी संवाद : खासदारांना उद्देशून लिहिलेल्या एका पत्रात पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलंय की, "संसदेच्या सर्व सदस्यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कायदा) संदर्भातील चर्चांमध्ये योगदान दिलंय. शिवाय, या चर्चा सुरू असतानाच या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या कालमर्यादेवरही विचारविनिमय करण्यात आलाय. त्यावेळी नवीन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली जावी, यावर एकमत झाले. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या मताला ठामपणे पाठिंबा दिला. अलीकडच्या काळात आम्ही या विषयावर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली आहे. संविधानाच्या बारकाव्यांची सखोल जाण असलेल्या तज्ज्ञांकडून आम्हाला सूचना आणि मार्गदर्शन लाभले. या विषयावर आम्ही विविध राजकीय पक्षांशीही संवाद साधलाय."
त्याच्या खऱ्या भावनेनुसार अंमलबजावणी : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "दीर्घ विचारविनिमयानंतर आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की, आता नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची संपूर्ण देशभरात त्याच्या खऱ्या भावनेनुसार अंमलबजावणी करण्याची वेळ आलीय. महिला आरक्षणाच्या तरतुदींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाल्यानंतरच 2029 च्या लोकसभा निवडणुका तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेणे उचित ठरेल. यामुळे भारताच्या लोकशाही संस्थांमध्ये नवी ऊर्जा संचारेल आणि जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच यामुळे शासन व्यवस्थेमध्ये समाजातील सर्व घटकांचा अधिक मोठा सहभाग आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल."
कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या पलीकडे जाणारा एक प्रसंग : त्यांनी पुढे सांगितले, "मी हे पत्र यासाठी लिहित आहे, जेणेकरून आपण सर्वजण एकजुटीने, एकाच सुरात या घटनादुरुस्तीला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील होऊ शकू. मी संसदेतील जास्तीत जास्त सदस्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी या विषयावर सभागृहात आपली मते मांडावीत. हा प्रसंग कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या हिताच्या पलीकडे जाणारा आहे; तो 'नारी शक्ती' (महिलांची ताकद) आणि भावी पिढ्यांप्रति असलेल्या आपल्या सामूहिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे. बऱ्याच काळापासून राजकीय क्षेत्रातील सर्वच पक्षांनी राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे, अशी आकांक्षा बाळगलीय. आता या सामायिक आकांक्षेचे वास्तवात रूपांतर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे."
ही संधी हातची जाऊ देता कामा नये : पंतप्रधान मोदींनी समारोप करताना म्हटले, "हा देशाच्या 'नारी शक्ती'चा विजय आहे. हा भारतातील 140 कोटी नागरिकांचा विजय आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, एकजुटीने वाटचाल करत आपण संसदेमध्ये हा ऐतिहासिक टप्पा नक्कीच गाठू." त्यांनी नमूद केले, "जे संसद सदस्य 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' मंजूर करतील, त्यांना भविष्यात या गोष्टीचा कायम अभिमान वाटेल की, त्यांनी या उदात्त कार्यात आपले योगदान दिलंय. त्यामुळे आपण ही संधी हातची जाऊ देता कामा नये. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'तील दुरुस्त्यांना तुम्ही दिलेला पाठिंबा म्हणजे आपल्या देशातील माता, भगिनी आणि कन्यांप्रति असलेल्या आपल्या असीम कर्तव्यांची पूर्तता ठरेल." शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "चला आपण आपल्या लोकशाहीच्या महान परंपरांना अधिक बळ देऊ यात आणि या ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या दिशेने पावले टाकू यात."
