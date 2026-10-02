पंतप्रधान मोदींनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी साधला संवाद; कॅप्टननी सांगितला 'तो' कठीण प्रसंग अन् आपल्या धैर्याचा स्रोत
कॅप्टन मच्छार यांनी पंतप्रधानांसोबत आपला अनुभव कथन केला आणि त्या घटनेदरम्यान त्यांना कशातून धैर्य मिळाले, यावर चर्चा केली.
Published : October 2, 2026 at 1:04 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारताचे धाडसी वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. दुबई ते तेल अवीव दरम्यानच्या 'फ्लायदुबई' (Flydubai) विमान प्रवासादरम्यान सह वैमानिकाने केलेल्या हल्ल्याचा प्रयत्न हाणून पाडत त्यांनी दाखवलेल्या धैर्यामुळे 180 लोकांचे प्राण वाचले ही बाब उल्लेखनीय आहे. कॅप्टन मच्छार यांनी पंतप्रधानांसोबत आपला अनुभव कथन केला आणि त्या घटनेदरम्यान त्यांना कशातून धैर्य मिळाले, यावर चर्चा केली.
कॅप्टन स्मित मच्छार यांची प्रकृती स्थिर : पंतप्रधानांनी त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आणि ते लवकर बरे व्हावेत, अशी शुभेच्छा दिली. संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांच्या माहितीनुसार, कॅप्टन स्मित मच्छार यांची प्रकृती स्थिर असून, तेथील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयात जाऊन जखमी वैमानिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर दीपक मित्तल यांनी सांगितले की, कॅप्टन मच्छार यांचा उत्साह दांडगा आहे आणि ते हसत-खेळत आहेत.
पंतप्रधान मोदींकडून कॅप्टन स्मित यांच्या धैर्याचे कौतुक : सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने 'पीटीआय' (PTI) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन मच्छार यांनी पंतप्रधानांना आपला अनुभव सांगितला आणि त्या घटनेदरम्यान त्यांना कशातून बळ मिळाले, यावर चर्चा केली. दूरध्वनीवरील संभाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी कॅप्टन स्मित यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आणि ते लवकर बरे व्हावेत अशी इच्छा व्यक्त केली. रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर 'प्रसार भारती'शी बोलताना राजदूतांनी सांगितले की, कॅप्टनना उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळत आहे आणि भारतीय दूतावास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहे. डॉ. मित्तल यांनी 'प्रसार भारती'ला सांगितले, "मी नुकतीच त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची यूएईमधील रुग्णालयात भेट घेतली आणि त्यांची प्रकृती ठीक आहे. त्यांना सुस्थितीत आणि स्थिर प्रकृतीत पाहून मला खूप दिलासा मिळाला. ते संवाद साधत होते. त्यांना नक्कीच काहीसा त्रास होत होता, पण मला विश्वास आहे की त्यांना येथे यूएईमध्ये उत्कृष्ट उपचार मिळत आहेत."
एका मोठ्या दुर्घटनेला रोखण्यास मदत : कॅप्टन मच्छार यांचा 'भारताचा शूर सुपुत्र' असा गौरव करत राजदूतांनी विमानात उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांनी दाखवलेल्या धाडसी प्रतिसादाचे कौतुक केले; तसेच त्यांच्या कृतीमुळे शेकडो लोकांचे प्राण वाचले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली, असे नमूद केले. यापूर्वी गुरुवारी, कॉकपिटमध्ये हवेत असताना झालेल्या हल्ल्यादरम्यान कॅप्टन मच्छार यांनी दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान यांचे पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले होते. त्यांनी सांगितले की, वैमानिकाच्या धैर्यामुळे संपूर्ण देशाला अभिमान वाटत आहे आणि एका मोठ्या दुर्घटनेला रोखण्यास मदत झाली आहे.
स्मित यांनी अत्यंत संयम, प्रसंगावधान आणि शौर्य दाखवले : पंतप्रधान मोदींनी या घटनेची आठवण काढली आणि गंभीर जखमी असूनही धैर्य दाखवल्याबद्दल 'मच्छर' (Matchar) यांचे कौतुक केले. या घटनेदरम्यान भारतीय कॅप्टन स्मित यांनी अत्यंत संयम, प्रसंगावधान आणि शौर्य दाखवले. खरोखरच आज इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, एका भारतीयाने 9/11 सारखी दुर्घटना घडण्यापासून रोखली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, स्मित यांचे हे शौर्य देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अभिमानाची बाब आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांनी मच्छर यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
त्याने विमान पाडण्याचा प्रयत्न केला : ते म्हणाले, "मी त्यांचे वडील भूपेंद्रभाई, आई गीताबेन आणि पत्नी सोनलबेन यांच्याशी बोललो. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत आणि आज संपूर्ण जगाला त्यांचा अभिमान वाटत आहे." दरम्यान, इस्रायलच्या 'चॅनेल 12' ने एक नवीन व्हिडिओ जारी केला आहे, ज्यामध्ये दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या 'फ्लायदुबई' (FlyDubai) विमानात निर्माण झालेली गोंधळाची परिस्थिती दिसून येते. सह-वैमानिकाने (co-pilot) विमान पाडण्याचा (क्रॅश करण्याचा) प्रयत्न केला असता कॅप्टन स्मित मच्छार आणि इतर प्रवाशांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला, तेव्हा ही घटना घडली. 'चॅनेल 12 न्यूज'ने शेअर केलेल्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये जी कॉकपिटजवळील सीटवरून चित्रित केली गेली आहे, लोकांचा आरडाओरडा ऐकू येतो. कॅप्टन मच्छर यांच्यावर वार करणाऱ्या सह-वैमानिकाचा उल्लेख करत एक व्यक्ती म्हणताना ऐकू येते की, "त्याने विमान पाडण्याचा प्रयत्न केला." इतर लोक कॉकपिटच्या दिशेने ओरडत "त्याला बाहेर काढा" असे म्हणतात आणि केबिनमधील लोकांना "आपल्या जागेवर बसा" अशा सूचना देतात.
मच्छार कॉकपिटच्या बाहेर जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात : त्याच वेळी डॉक्टरांसाठी हाक दिली जाते आणि डॉ. शोता मुसायेव नावाचे इस्रायली दंतवैद्य वैद्यकीय मदत देण्यासाठी विमानातील पुढच्या भागाकडे धाव घेतात. आणखी एक व्यक्ती विमानात अतिरिक्त वैमानिक आहे का, अशी विचारणा करते आणि त्यावर कोणीतरी होकारार्थी उत्तर देते. त्यानंतरच्या दृश्यांमध्ये कॅप्टन स्मित मच्छर कॉकपिटच्या बाहेर जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दिसतात. त्यांनीच कॉकपिटचा दरवाजा उघडला होता, ज्यामुळे विमानात असलेल्या सर्व 180 लोकांचे प्राण वाचण्यास मदत झाली. मच्छर दुसऱ्या प्रवाशाला सांगतो, "सह वैमानिकाने मला अनेकदा मारले." तो पुढे म्हणतो की, जरी तो आपला दुखापत झालेला हात हलवू शकत असला, तरी त्याला तो पूर्णपणे मुठीत बंद करता येत नाही.
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