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'अंमली पदार्थमुक्त युवा विकसित भारत'च्या मोहिमेचा देशभरात जोर, पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये स्पष्टच सांगितलं

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "या संकेतस्थळाला भेट द्या, कोणतेही वर्ष निवडा आणि त्या काळात भारताच्या कोणत्या भागावर कोणी राज्य केले होते, हे तुम्हाला समजेल.

Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 11:58 AM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी 'मन की बात' या रेडिओ कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधत आहेत. 'मन की बात'च्या 137 व्या भागात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "या संकेतस्थळाला (website) भेट द्या, कोणतेही वर्ष निवडा आणि त्या काळात भारताच्या कोणत्या भागावर कोणी राज्य केले होते, हे तुम्हाला समजेल. मुंबईतील कृष्ण शेषाद्री यांनी हा उपक्रम राबवला आहे." पंतप्रधान म्हणाले, "त्यांच्या या प्रयत्नांचा फायदा केवळ इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांनाच होणार नाही, तर आपल्यालाही रंजक पद्धतीने इतिहास शिकण्यास मदत होईल."

अंमली पदार्थमुक्त युवा विकसित भारत मोहिमेचा जोर : पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देशभरात 'अंमली पदार्थमुक्त युवा विकसित भारत' ही मोहीम जोर धरत आहे. याचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे की, अंमली पदार्थमुक्त युवा आणि अंमली पदार्थमुक्त भारत. अनेक लोक, विशेषतः तरुण, या चळवळीचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. ही मोहीम भारताच्या तरुणांचे आरोग्य, आनंद आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी असलेल्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचे प्रतिनिधित्व करते."

प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अभिमानाची भावना : पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, "हा महिना 'राष्ट्रीय हातमाग दिन' (National Handloom Day), 'भारत छोडो आंदोलना'ची (Quit India Movement) वर्धापन दिन आणि 'फाळणीच्या वेदनांची आठवण दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) यांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. स्वातंत्र्यदिन आणि 'राष्ट्रीय अंतराळ दिन' (National Space Day) यांसारखे प्रसंग प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अभिमानाची भावना निर्माण करतात आणि 'हर घर तिरंगा' मोहिमेमुळे ही भावना अधिक दृढ झाली आहे. त्याचबरोबर 'वंदे मातरम'ची 150 वी जयंती या वर्षाला अधिक महत्त्वपूर्ण बनवते. 'सूर्यपथ तिरंगा' उपक्रमाद्वारे 8 कोटींहून अधिक 'तिरंगा' सेल्फी अपलोड करण्यात आले."

35 लाख महिला पीएम स्वनिधी उपक्रमाद्वारे आपला व्यवसाय वाढवत आहेत : त्यांनी पुढे नमूद केले, "पीएम स्वनिधी (PM SVANidhi) योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 46 टक्के महिला आहेत; याचा अर्थ देशभरातील सुमारे 35 लाख महिला या उपक्रमाद्वारे आपला व्यवसाय वाढवत आहेत. गाझियाबादमधील बबिता शर्मा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्या पूजाविधीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे छोटेसे दुकान चालवत होत्या आणि त्यांना पीएम स्वनिधी योजनेद्वारे आर्थिक मदत मिळाली."

TAGGED:

MANN KI BAAT
137TH EPISODE MANN KI BAAT
पंतप्रधान मोदींची मन की बात
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