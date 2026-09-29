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18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाती उघडण्यापासून थांबवा? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी कठोर नियम तयार करण्याचे आणि डिजिटल फायरवॉल उभारण्याचे निर्देश दिले.

Supreme Court direction to the Central Government
सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 10:18 AM IST

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नवी दिल्ली: अल्पवयीन मुलांबाबतच्या भारतीय कायद्यांचे पालन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी करावे, यासाठी कायदेशीर नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. यामध्ये स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया खाती उघडण्यासाठी 18 वर्षे ही किमान वयोमर्यादा अनिवार्य करण्याच्या बाबीचाही समावेश आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते. 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स' या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

गंभीर धोक्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष : 18 वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया खाती उघडण्यापासून आणि वापरण्यापासून रोखण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाय आणि डिजिटल अडथळे (फायरवॉल्स) लागू करण्याची मागणी या संस्थेने केली होती. या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुल्का यांनी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केले. ऑनलाइन ग्रूमिंग (मुलांना जाळ्यात ओढणे), सेक्सटॉर्शन (लैंगिक बाबींवरून ब्लॅकमेल करणे), सायबर बुलिंग (इंटरनेटद्वारे होणारा मानसिक छळ) आणि लैंगिक शोषण यांसारख्या गंभीर धोक्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच, वयाची योग्य पडताळणी होत नसल्यामुळे मुलांच्या माहितीचा (डेटाचा) गैरवापर होत असल्याचेही खंडपीठाला सांगण्यात आले.

अल्पवयीन व्यक्तींशी केलेले असे करार सुरुवातीपासूनच अवैध : खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले, "तुम्ही याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सोशल मीडिया खाते उघडण्यासाठी डिजिटल सेवा अटींना (terms of service) संमती द्यावी लागते, जे एका कायदेशीर कराराप्रमाणे काम करते." खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, "भारतीय करार कायदा 1872 च्या कलम 11 अन्वये, अल्पवयीन व्यक्ती (उदा. 12 आणि 15 वर्षे वयाची मुले) कायदेशीर करार करू शकत नाहीत आणि अल्पवयीन व्यक्तींशी केलेले असे करार 'सुरुवातीपासूनच अवैध' (void ab initio) मानले जातात."

नियमावलींतर्गत कायदेशीर स्वरूप देण्याचा विचार : याशी सहमती दर्शवत मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणात कारवाई करणे आवश्यक आहे आणि अल्पवयीन मुलांनी सोशल मीडिया कंपन्यांशी केलेले करार सुरुवातीपासूनच अवैध असतात, हे त्यांनी मान्य केले. सोशल मीडिया कंपन्यांचे नियमन करणाऱ्या नियमावलींतर्गत याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. मेहता यांनी न्यायालयासमोर असे प्रतिपादन केले की, प्राथमिकदृष्ट्या हा मुद्दा 'डीपीडीपी' (डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण - DPDP) कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचे दिसून येते. तथापि, ॲडव्होकेट फूलका यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 'डीपीडीपी' (DPDP) कायदा अद्याप लागू झालेला नाही आणि तो 2027 पासूनच अंमलात येईल.

मुलांच्या इंटरनेट वापरावरील पूर्ण बंदीची मागणी केलेली नाही : न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी किमान 18 वर्षे वयाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही अशा प्रकारे त्यांची 'साइन अप' (खाते उघडण्याची) प्रक्रिया किमानपक्षी तरी आखली पाहिजे. या याचिकेत मुलांच्या इंटरनेट वापरावरील पूर्ण बंदीची मागणी केलेली नाही; त्याऐवजी, यात पालक किंवा कायदेशीर संरक्षकांची अनिवार्य संमती आणि स्वयंचलित तांत्रिक 'फायरवॉल्स'ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी तयार केलेल्या 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025' (डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम 2025) मध्येही मुलांनी सोशल मीडिया खाती उघडण्यासाठी पालकांच्या संमतीची आवश्यकता नमूद करण्यात आली होती.

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