ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू १९ डिसेंबरला रामोजी फिल्म सिटीत, लोकसेवा आयोगाच्या राष्ट्रीय परिषदेचं करणार उद्घाटन

देशभरातील लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्षांची राष्ट्रीय परिषद १९ आणि २० डिसेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे आयोजित केलीय.

President Droupadi Murmu
हैदराबादमध्ये राष्ट्रपतींचं राज्यपालांनी केलं स्वागत (President Of India X Handle)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : तेलंगणा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष बुर्रा व्यंकटेशम यांनी बुधवारी एका निवेदनात जाहीर केलं की, देशभरातील लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्षांची राष्ट्रीय परिषद १९ आणि २० डिसेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे आयोजित केलीय. त्यांनी माहिती दिली, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या परिषदेचं उद्घाटन करतील आणि उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन २० तारखेला समारोप समारंभाला उपस्थित राहतील.

मान्यवर राहणार उपस्थित : तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, यूपीएससीचे अध्यक्ष अजय कुमार, सदस्य लेफ्टनंट जनरल राज शुक्ला आणि दिनेश दासा, यूपीएससीचे सचिव शशी रंजन कुमार, सर्व राज्यांचे अध्यक्ष आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

परिषदेत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? : वेंकटेशम म्हणाले की, "ही परिषद राज्य लोकसेवा आयोग आणि यूपीएससीला सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल." ते पुढं म्हणाले, "या परिषदेत सरकारी नोकरभरतीमध्ये येणाऱ्या आव्हानांवर आणि समस्यांवर चर्चा केली जाईल, राज्य लोकसेवा आयोगांच्या अनुभवांचा विचार केला जाईल आणि त्यावर मात करण्यासाठी एक योजना तयार केली जाईल." याव्यतिरिक्त, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निर्धारित वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाणार आहे.

कसा असेल दोन दिवस कार्यक्रम? : परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, यूपीएससी (UPSC) राज्य लोकसेवा आयोगांना (PSCs) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या आव्हानांवर आणि समस्यांवर एक सादरीकरण देईल. यानंतर, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आपले अनुभव मांडतील आणि भरती प्रक्रियेतील आवश्यक सुधारणा, कायदेशीर आव्हानं आणि सर्वोत्तम पद्धतींवर चर्चा करतील. दुसऱ्या दिवशी, परिषदेत परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच आर्थिक व्यवस्थापनावर चर्चा केली जाईल.

हेही वाचा -

  1. नवीन वर्षासाठी रामोजी फिल्म सिटी सज्ज: पर्यटकांसाठी खास 'विंटर फेस्ट' पॅकेज
  2. अमेरिकेच्या कॉन्सुल जनरल लॉरा विल्यम्स यांनी दिली रामोजी फिल्म सिटीला भेट
  3. तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिटमध्ये रामोजी फिल्म सिटीचा जलवा; स्टॉलला मिळाली अफाट लोकप्रियता

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
NATIONAL CONFERENCE OF STATE PSC
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
रामोजी फिल्म सिटी
PRESIDENT RAMOJI FILM CITY VISIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.