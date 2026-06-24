देशातील 63 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार; आर माधवन, रोहित शर्मा, ममूटी, शिबू सोरेन यांच्यासह दिग्गजांचा गौरव
राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडप इथं आयोजित पद्म पुरस्कार वितरण समारंभाला उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
Published : June 24, 2026 at 7:32 AM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी (23 जून) विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या 65 मान्यवरांना प्रतिष्ठेच्या पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केलं. राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडप इथं आयोजित दुसऱ्या नागरी सन्मान समारंभात हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला.
अलका याज्ञिक, मामूटी यांना पद्मविभूषण : यावेळी ज्येष्ठ टेनिसपटू विजय अमृतराज, अभिनेते ममूटी आणि सतीश शाह, भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा तसेच प्रसिद्ध पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक यांना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. अभिनेते ममूटी आणि गायिका अलका याज्ञिक यांना देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या पद्मविभूषण पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल, तर ज्येष्ठ मल्याळम पत्रकार पी. नारायणन यांना साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील योगदानासाठी पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. देशाच्या विविध क्षेत्रांत मोलाची कामगिरी करणाऱ्या या मान्यवरांचा सन्मान करत राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.
LIVE: President Droupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Civil Investiture Ceremony-II at Rashtrapati Bhavan https://t.co/u5KmQX0UnS— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
शिबू सोरेन यांना पद्मभूषण, रोहित शर्माला पद्मश्री : झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) चे संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान त्यांच्या पत्नी रूपी सोरेन यांनी स्वीकारला.
याच समारंभात भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि भारतीय महिला हॉकी संघाची गोलरक्षक सविता पुनिया यांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने नुकताच टी-20 विश्वचषक जिंकला होता.
तसेच ऑलिम्पिक पदकविजेते कुस्तीपटू सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त आणि रवि दहिया यांचे प्रशिक्षक असलेले जॉर्जियाचे व्लादिमीर मेस्तविरीश्विली यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यांच्या वतीने त्यांच्या पत्नीने हा सन्मान स्वीकारला.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने श्रीमती अलका यागनिक को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। पार्श्व गायिका श्रीमती अलका यागनिक ने चार दशकों से अधिक की गायन यात्रा में अपने मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण से भारतीय फिल्म संगीत को… pic.twitter.com/bKDOjo9l6u— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडप इथं आयोजित पद्म पुरस्कार वितरण समारंभाला उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या समारंभात नागालँडचे 83 वर्षीय लोककलावंत आणि सांस्कृतिक परंपरांचं जतन करणारे गुरु सांग्युसांग पोंगेनर यांनी विशेष लक्ष वेधून घेतलं. पारंपरिक नागा वेशभूषेत त्यांनी समारंभात प्रवेश करताच उपस्थितांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनीही त्यांना दाद दिली. पोंगेनर यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने सुश्री सविता पूनिया को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया। सुश्री पूनिया भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर हैं। उन्हें भारतीय महिला टीम की ‘द ग्रेट वॉल’ के नाम से भी जाना… pic.twitter.com/9nIwR8kcfq— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
छत्तीसगडमधील समाजसेविका बुधरी ताती पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित : छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त बस्तर भागात शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समाजसेविका बुधरी ताती यांनाही पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्या देखील पारंपरिक वेशभूषेत समारंभात सहभागी झाल्या होत्या. पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मंचाकडे जात असताना उपस्थितांनी त्यांचं टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केलं.
President Droupadi Murmu presents Padma Shri to Dr. Krishnamurty Balasubramanian for his outstanding contribution to the field of Science and Engineering. Dr. Balasubramanian has led the Nonferrous Materials Technology Development Centre (NFTDC) for over 35 years as a unique R&D… pic.twitter.com/trZZL5gE92— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
सतीश शाह यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. त्यांच्या वतीने त्यांच्या भावानं हा सन्मान स्वीकारला. तसेच प्रसार भारतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि सध्या केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे (CBFC) अध्यक्ष असलेले शशी शेखर वेम्पती यांनाही पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने श्री शिबू सोरेन को, मरणोपरांत, लोक कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। ‘दिशोम गुरु’ के नाम से लोकप्रिय श्री सोरेन भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, समाज सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से एक… pic.twitter.com/cNCYtH2Wmy— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
अभिनेता आर. माधवन, एरोस्पेस शास्त्रज्ञ चंद्रमौली गड्डामनुगु यांना पद्मश्री : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पद्म पुरस्कार वितरण समारंभात एकूण 65 पद्म पुरस्कार प्रदान केले. यामध्ये 2 पद्मविभूषण, 7 पद्मभूषण आणि 56 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश होता.
यावेळी अभिनेते आर. माधवन, एरोस्पेस शास्त्रज्ञ चंद्रमौली गड्डमानुगु, आर. व्ही. एस. मणी तसेच दलित कुटुंबातून पुढे येत स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर यशस्वी उद्योजक बनलेले अशोक खाडे यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
रेल्वे गार्ड म्हणून कार्यरत असताना प्रेरणादायी साहित्यनिर्मिती करणारे दलित लेखक अशोक कुमार हलदार, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील रंजनी आणि गायत्री, अभिनेते अनिल कुमार रस्तोगी तसेच प्रा. महेंद्र नाथ रॉय यांनाही पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
President Droupadi Murmu presents Padma Bhushan to Shri Mammootty for his exceptional contribution to the field of Art. In a career spanning five decades, Shri Mohammed Kutty Panaparambil Ismail alias Mammootty has acted in over 400 films, mainly in Malayalam, with several in… pic.twitter.com/3cb6pHrniK— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
यावर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारनं 2026 सालासाठी एकूण 131 पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली होती. त्यामध्ये 5 पद्मविभूषण पुरस्कारांचाही समावेश आहे. यापूर्वी 25 मे रोजी आयोजित पहिल्या नागरी सन्मान समारंभात राष्ट्रपतींनी 65 पद्म पुरस्कारांचं वितरण केलं होतं. देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी असलेले पद्म पुरस्कार पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये दिले जातात.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा को खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया। श्री रोहित शर्मा एक जाने माने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। श्री शर्मा ने आईसीसी पुरुष T20… pic.twitter.com/JQ6iC1oyfb— President of India (@rashtrapatibhvn) June 23, 2026
कला, समाजसेवा, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान व अभियांत्रिकी, उद्योग-व्यवसाय, वैद्यकीय क्षेत्र, साहित्य व शिक्षण, क्रीडा आणि नागरी सेवा अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय योगदानासाठी हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. यामध्ये पद्मविभूषण हा असामान्य आणि अतुलनीय सेवेसाठी, पद्मभूषण उच्च दर्जाच्या विशेष सेवेसाठी, तर पद्मश्री कोणत्याही क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी दिला जातो.