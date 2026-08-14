स्वातंत्र्य दिन 2026: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा
स्वातंत्र्य दिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ७८ शौर्य पुरस्कारांना मंजुरी दिली. महाराष्ट्रातील अनेक जवानांना गौरवण्यात आलं.
Published : August 14, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 11:03 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वातंत्र्य दिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला संरक्षण दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या जवानांसाठी ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये मरणोत्तर प्रदान केल्या जाणाऱ्या १३ पुरस्कारांचा समावेश आहे. राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जाहीर केलेल्या पुरस्कारांमध्ये नऊ 'कीर्ती चक्रां'चा समावेश आहे. यातील सात पुरस्कार मरणोत्तर जवानांना जाहीर करण्यात आली आहेत.
जाहीर करण्यात आलेले शौर्य पुरस्कार : या यादीत एक 'शौर्य चक्र बार', १९ 'शौर्य चक्रं' (एक मरणोत्तर), पाच 'सेना मेडल बार्स' (शौर्य), ३६ 'सेना पदकं' (शौर्य) यामध्ये पाच मरणोत्तर पदकांचा समावेश आहे. तीन 'नौसेना पदकं' (शौर्य) आणि पाच वायुसेना पदकांचा समावेश आहे.
शौर्य चक्र :
लेफ्टनंट कमांडर शिवम कुमार
नौसेना पदक :
कमांडर युवराज कुमार
कमांडर विनीत शर्मा
कमांडर अविनाश अण्णासो, पीओए (एफडी)
'मेन्शन-इन-डिस्पॅचेस' :
कमांडर निखिल चुघ
लेफ्टनंट अजय जोस एन. जोसेफ
अभिषेक धनवडे, सीए १ (सीडी)
अश्विन संतोष, एव्हीआर सीए (सीडी)
कीर्ती चक्र :
लेफ्टनंट कर्नल मॅनिओ फ्रान्सिस पीएफ, एससी, २१ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस)
मेजर जितेंद्र राठी, २ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस)
हवालदार गजेंद्र सिंग, २ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस) (मरणोत्तर)
जगबीर सिंग, हेड कॉन्स्टेबल (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
जसवंत सिंग, एसजी कॉन्स्टेबल (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
बलविंदर सिंग, एसजी कॉन्स्टेबल (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
तारिक हुसेन, एसजी कॉन्स्टेबल (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
बशीर अहमद, हेड कॉन्स्टेबल (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
सुनील कुमार, इन्स्पेक्टर एसटीएफ (मरणोत्तर) – गृह मंत्रालय
महाराष्ट्रातील अनेक जवानांना विविध शौर्य पुरस्कार : महाराष्ट्रातील अनेक जवानांना विविध शौर्य पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. यात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रवींद्र जैन, पोलीस उपाधीक्षक सुभाष भुजंग सहायक उपनिरीक्षक संजय वायचळे आदींचा समावेश आहे.
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