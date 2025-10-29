ETV Bharat / bharat

ऐतिहासिक क्षण! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राफेलमधून भरारी

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अंबाला हवाई दलाच्या तळावर जवानांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिला.

President Droupadi Murmu Fly In Rafale at Ambala Air Force Station
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राफेलमधून भरारी (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
अंबाला : देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी (29 ऑक्टोबर) हरियाणातील अंबाला हवाई दलाच्या तळावरून राफेल लढाऊ विमानातून ऐतिहासिक भरारी घेतली. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा हा पहिलाच अनुभव होता. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आज सकाळी 9.15 वाजता एका विशेष विमानानं अंबाला इथं पोहोचल्या. यावेळी हवाई दलाच्या तळावर त्यांचे स्वागत एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांनी केलं.

राफेलचे पायलट कॅप्टन अमित गेहानी : कॅप्टन अमित गेहानी हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे पायलट आहेत. ते भारतीय हवाई दलाच्या क्रमांक 17 स्क्वॉड्रन, "गोल्डन अॅरोज" चे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) देखील आहेत. याचबरोबर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या विमानासोबत भारतीय हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांनीही दुसऱ्या राफेल विमानातून उड्डाण केलं.

राष्ट्रपतींना देण्यात आला गार्ड ऑफ ऑनर : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अंबाला हवाई दलाच्या तळावर जवानांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिला. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि हवाई दलाच्या तळावरील विविध युनिट्सची पाहणी केली. तसंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राफेल विमानाच्या तंत्रज्ञानाबाबत, ऑपरेशनल सिस्टीम आणि सुरक्षा रणनीतीबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.

अंबाला प्रशासन आणि हवाई दलाकडून कडक सुरक्षा : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अंबाला प्रशासन आणि हवाई दलानं सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. हवाई दल आणि स्थानिक प्रशासनाकडून विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. हवाई दल तळाजवळील परिसर नो-ड्रोन झोन घोषित करण्यात आला आहे.

ड्रोनमुक्त क्षेत्र घोषित : "सुरक्षेसाठी प्रत्येक भागात पोलीस, एसपीजी आणि हवाई दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. अंबाला एअरपोर्ट स्टेशन आणि आजूबाजूचा परिसर ड्रोनमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे," असं अंबालाचे एसपी अजितसिंग शेखावत यांनी सांगितलं. दरम्यान, भारतानं फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत. पाच राफेल विमानांची पहिली तुकडी 27 जुलै 2020 रोजी हवाई दलाला मिळाली आहे. ही लढाऊ विमानं पहिल्यांदा अंबाला हवाई तळावर आली होती.

