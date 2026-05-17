सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवली; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची अध्यादेशाला मंजुरी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवणाऱ्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. सरन्यायाधीशांसह, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या आता 38 होईल.
Published : May 17, 2026 at 11:14 AM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी राष्ट्रपतींनी ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, 2026’ जारी केला आहे. या नव्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीनंतर आता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयतील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 33 वरून वाढून 37 करण्यात आली आहे.
या वाढीव 37 न्यायाधीशांच्या संख्येमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीशांसह आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण मंजूर संख्या 38 इतकी होणार आहे.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश काय? : सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार कमी करणं, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. सामान्य नागरिकांना जलदगतीनं न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यानंतर खटल्यांच्या सुनावणीत वेग येण्याची शक्यता असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होऊ शकणार आहे.
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026
केंद्रीय कायदा राज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती : केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, 1956’ मध्ये सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळानं सर्वोच्च न्यायालयात चार नवीन न्यायाधीशांची पदे वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी 5 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026’ संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयातील वाढतं कामकाज आणि प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता हे पाऊल उचलणं अत्यावश्यक बनलं होतं, असे केंद्र सरकारनं स्पष्ट केले आहे. नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायालयाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार असून, खटल्यांच्या सुनावणीत होणारा विलंब कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
2019 मध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात आली होती : भारतामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासंदर्भातील पहिला कायदा 1956 मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या वाढत्या गरजेनुसार वेळोवेळी न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यात आली. यापूर्वी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 30 वरून 33 करण्यात आली होती. आता करण्यात आलेला हा नवा बदल देशाच्या न्यायव्यवस्थेला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी तसेच सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे.