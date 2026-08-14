सरदार पटेल ते ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला काय काय म्हटलं?
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशवासियांना उद्देशून बोलताना विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. जाणून घ्या राष्ट्रपती काय काय म्हणाल्या.
Published : August 14, 2026 at 9:24 PM IST
नवी दिल्ली : भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 80 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला संबोधित केलं. मुर्मू यांनी देशवासियांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. काही तासांतच भारताच्या स्वातंत्र्याचं 80 वं वर्ष सुरू होत आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित देश बनण्याचं उद्दिष्ट घेऊन पुढे जात असल्याचं मुर्मू यांनी म्हटलं. तसेच प्रत्येक नागरिकानं देशाबाबत जागरूक राहून राष्ट्र उभारणीत योगदान द्यावं, असं मुर्मू यांनी आवाहन केलं. सरदार पटेल एकतेचे शिल्पकार होते. आपण आज आधुनिक भारत बनण्याच्या मार्गावर आहोत. आपले विद्यार्थी हे उद्याच्या भारताच्या भविष्याचे शिल्पकार असल्याचं मुर्मू यांनी नमूद केलं. राष्ट्रपतींनी देशवासियांना संबोधित करताना विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. केंद्र सरकार परीक्षा सुधारणांसाठी मोठं पावलं उचलत असल्याचं मुर्मू यांनी सांगितलं. राष्ट्रपती काय म्हणाल्या? हे जाणून घेऊयात.
परीक्षा सुधारणांबाबत राष्ट्रपती काय म्हणाल्या? :- "सरकार परीक्षा सुधारणांसाठी मोठी पावलं उचलत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक आणि उत्तम केली जात आहे", असं मुर्मू यांनी स्पष्ट केलं.
'लोहपुरुष' सरदार पटेल यांना नमन :- मुर्मू यांनी देशाला संबोधित करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं स्मरण केलं. तसेच त्यांच्या योगदानाचं पुन्हा एकदा देशवासियांना आठवण करुन दिली. "देशाला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 550 पेक्षा अधिक संस्थानांना भारतात विलीन करण्याचं मोठं आव्हान होतं. सरदार पटेलांनी या संस्थानांना भारतात विलीन केलं",असं मुर्मू म्हणाल्या. तसेच राष्ट्रपतींनी 'लोहपुरुष' सरदार पटेल यांना नमन केलं. तसेच सरदार वल्लभभाई पटेल आधुनिक भारताचे शिल्पकार असल्याचं मुर्मू यांनी म्हटलं.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu addresses the nation on the eve of the 80th Independence Day.— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026
She says, “On the eve of Independence Day, I would like to congratulate everyone. In a few hours, the auspicious commencement of the 80th year of the country's independence will… pic.twitter.com/hgboHT2xGt
ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख आणि पाकिस्तानला संदेश : पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी काही वर्षांआधी पहलगाममध्ये निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा जीव घेतला होता. भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे या हल्ल्याचा हिशोब केला होता. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ला केला होता. मुर्मू यांनी आपल्या संबोधनादरम्यान ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख केला.
"भारतीय सैन्य दलानं 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे दहशतवादी नेटवर्कवर अचूक हल्ले करण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली. तसेच दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशासोबत सिंधू जल करार स्थगित करणं राष्ट्रहिताचं आहे", असंही मुर्मू यांनी म्हटलं.
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