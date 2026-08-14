दहशतवादी आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना परिणाम भोगावे लागतील : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
८० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशाला जनतेला संबोधित केलं. यावेळी दहशतवादी आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला.
Published : August 14, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 11:02 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ८० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला जनतेला संबोधित केलं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी राष्ट्रपती म्हणाल्या की, "अवघ्या काही तासांत आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचं ८० वं वर्ष सुरू होईल. देशभरातील भारतीय बांधव हा दिवस अत्यंत उत्साहानं साजरा करतात. आपला तिरंगा हे आपल्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे. आपण तो अत्यंत अभिमानानं फडकवतो." कोणत्याही व्यक्तीला न्यायापासून वंचित राहावं लागणार नाही, याची खात्री करणं हे न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, यावर त्यांनी भर दिला. यावेळी त्यांनी दहशतवादी आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला.
दहशतवादी, त्यांना मदत करणाऱ्यांना परिणाम भोगावे लागतील : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नमूद केलं की, "दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या देशासोबतचा 'सिंधू जल करार' स्थगित करणं हे राष्ट्रीय हिताचं आणि विशेषतः आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचं एक निर्णायक पाऊल आहे." दहशतवादी नेटवर्कविरुद्ध अचूक हल्ले करण्याची भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता 'ऑपरेशन सिंदूर'नं सिद्ध केली. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक कुठंही लपलेले असले तरीही - त्यांना परिणाम भोगावेच लागतील," असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
देशाला नक्षलवादमुक्त करणं ही एक मोठी राष्ट्रीय कामगिरी : राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सांगितलं की, देशाला नक्षलवादमुक्त करणं ही एक मोठी राष्ट्रीय कामगिरी आहे. त्यांनी बस्तरमध्ये होत असलेल्या जलद विकासावर आणि सांस्कृतिक सहभागावरही प्रकाश टाकला. जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जागतिक सरासरीच्या दुप्पटीहून अधिक राहण्याचा अंदाज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. जगातील एकूण 'रिअल-टाइम' डिजिटल व्यवहारांपैकी निम्म्याहून अधिक व्यवहार भारतात होतात. त्याचबरोबर, सर्वसमावेशक विकासाच्या उपक्रमांमुळे गेल्या दशकात २५ कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वातंत्र्यदिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला संरक्षण दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या जवानांसाठी ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये मरणोत्तर दिल्या जाणाऱ्या १३ पुरस्कारांचाही समावेश आहे.
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