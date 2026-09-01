जपानमधून दार्जिलिंग प्राणीसंग्रहालयात नवीन हिमबिबट्या आणण्याची तयारी; प्राणिसंग्रहालय प्रशासनानं योजना आखली
पश्चिम बंगालमध्ये हा प्राणी केवळ दार्जिलिंगमधील 'पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणीसंग्रहालयात' (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park) आढळतो.
Published : September 1, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 5:54 PM IST
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): हिमबिबट्या हा हिमालयातील खडकाळ आणि बर्फाच्छादित पर्वतरांगांमधील एक दुर्मीळ आणि प्रसिद्ध शिकारी प्राणी आहे. त्याला अनेकदा "पर्वतांचे भूत" (Ghost of the Mountains) असे संबोधले जाते. आपली लांब, जाड शेपटी आणि काळे ठिपके असलेली गडद राखाडी-पांढऱ्या रंगाची फर (अंगभर असलेली लव) यांच्या मदतीने बर्फाळ वातावरणात अगदी सहजपणे मिसळून जाण्याची विलक्षण क्षमता त्याच्याकडे असते. त्यांचा अधिवास भारत, नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, मंगोलिया आणि चीनसह मध्य आणि दक्षिण आशियातील विशाल पर्वतरांगांमध्ये पसरलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्राणी केवळ दार्जिलिंगमधील 'पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणीसंग्रहालयात' (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park) आढळतो.
हिमबिबट्यांच्या अनुवांशिक समस्यांचा गंभीर धोका निर्माण : मात्र, या पर्वतीय प्रजातीच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकाच वंशावळीतील प्राण्यांमध्ये दीर्घकाळ प्रजनन झाल्यामुळे दार्जिलिंगमधील हिमबिबट्यांच्या लोकसंख्येला 'इनब्रीडिंग डिप्रेशन' (inbreeding depression - एकाच वंशात प्रजनन झाल्याने होणारा अनुवांशिक ऱ्हास) आणि त्याशी संबंधित अनुवांशिक समस्यांचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि अनुवांशिक विविधता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्राणीसंग्रहालय प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी जपानमधून एक 'परदेशी जोडीदार' (foreign mate) आणण्याची योजना सुरू केली आहे.
सध्या तिथे 13 हिमबिबट्या आहेत : पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणिसंग्रहालय दार्जिलिंगमधील 'टोपकेदारा' (Topkedara) येथे एक विशेष प्रजनन केंद्र चालवते. सध्या तिथे 13 हिमबिबट्या आहेत, ज्यामध्ये पाच नर आणि आठ माद्यांचा समावेश आहे. प्राणिसंग्रहालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हिमबिबट्यांची वंशावळ प्रामुख्याने सिक्कीमशी जोडलेली आहे. बंदिस्त वातावरणात जवळच्या नातेसंबंधातील प्राण्यांमध्ये अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रजननामुळे 'इनब्रीडिंग डिप्रेशन'चा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
प्राण्यांमधील सततच्या प्रजननामुळे त्यांची रोगप्रतिकारकशक्ती कमकुवत होते : वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, अनेक वर्षांपासून एकाच कुटुंबातील प्राण्यांमध्ये सतत प्रजनन झाल्यामुळे प्राण्यांची रोगप्रतिकारकशक्ती गंभीरपणे कमकुवत होते. शिवाय, भविष्यातील पिढ्यांमध्ये शारीरिक रचनांमध्ये दोष, अवयवांचा अपुरा विकास आणि त्वचेच्या रंगातील विसंगती (pigmentation abnormalities) यांसारखे विविध दोष निर्माण होऊ शकतात. दार्जिलिंगमधील हिमबिबट्यांना या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी राज्य वन विभाग, उद्यान अधिकारी आणि प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. नवीन अनुवांशिक संयोजन किंवा विविधता आणण्यासाठी जपानमधील प्रसिद्ध 'तामा प्राणिसंग्रहालया'सोबत (Tama Zoo) प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे.
दीर्घकाळ प्रजननामुळे त्यांची शारीरिक क्षमता आणि अनुवांशिक संतुलनावर परिणाम : प्रस्तावित योजनेनुसार, जपानमधून एक मादी हिमबिबट्या दार्जिलिंगला आणली जाईल. त्या बदल्यात उत्तर बंगालमधील या प्राणिसंग्रहालयातून एक मादी हिमबिबट्या जपानला पाठवली जाईल. या प्रकरणावर लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. राज्याचे वनमंत्री मनोज ओरांव म्हणाले, "प्राणिसंग्रहालये किंवा संरक्षित प्रजनन केंद्रांमध्ये असलेल्या संकटग्रस्त प्राण्यांची सुरक्षितता आणि त्यांची निरोगी पैदास सुनिश्चित करणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बंदिस्त वातावरणात एकाच वंशावळीतील प्राण्यांमध्ये दीर्घकाळ प्रजनन झाल्याने त्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर आणि अनुवांशिक संतुलनावर परिणाम होतो. दार्जिलिंग प्राणिसंग्रहालयातील 'स्नो लेपर्ड्स'च्या (हिमबिबट्यांच्या) बाबतीत हा धोका टाळण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेत नवीन अनुवांशिक गुणधर्म आणण्यासाठी आम्ही एक आंतरराष्ट्रीय प्राणी आदानप्रदान कार्यक्रम सुरू केला आहे. जपानमधील 'तामा प्राणिसंग्रहालया'सोबतची प्राथमिक चर्चा सकारात्मक दिशेने सुरू आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे."
'रॉयल बंगाल वाघां'नी त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण भव्य रूप आणि गुणधर्म गमावले : 'झुलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'च्या शास्त्रज्ञांनी बंदिस्त वातावरणात होणाऱ्या 'इनब्रीडिंग'चे (म्हणजेच जवळच्या नातेसंबंधातील प्राण्यांमधील प्रजनन) गंभीर परिणाम अधोरेखित केले आहेत. ओडिशामधील 'सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प' हे याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे; तिथे दीर्घकाळ चाललेल्या इनब्रीडिंगमुळे 'रॉयल बंगाल वाघां'नी त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण भव्य रूप आणि गुणधर्म गमावले आहेत. तसेच अनुवांशिक बदलांमुळे (म्युटेशन) काळे पट्टे किंवा ठिपके असलेले दुर्मीळ 'मेलनिस्टिक वाघ' (काळे वाघ) तिथे दिसून आले आहेत. सिलीगुडी येथील 'बंगाल सफारी पार्कमधील' रॉयल बंगाल वाघांनाही अशाच संकटाचा सामना करावा लागला होता. 2016 मध्ये सफारी पार्क सुरू झाल्यानंतर तिथे प्रजनन करणाऱ्या बहुतेक वाघांची वंशावळ किंवा कुटुंब एकच होते. एकाच वंशावळीतील प्रजननामुळे वाघांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होत होती आणि 'इनब्रीडिंग डिप्रेशन'ची (अंतर्गत प्रजननामुळे होणारी हानी) चिंता निर्माण झाली होती. या समस्येवर उपाय म्हणून 'सेंट्रल झू ऑथॉरिटी'च्या (CZA) मंजुरीने अलिपूर प्राणिसंग्रहालयातून एक मादी रॉयल बंगाल वाघीण बंगाल सफारी पार्कमध्ये आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
जपानमधून येणाऱ्या एका पाहुण्याच्या आगमनाची वाट : याव्यतिरिक्त दार्जिलिंग प्राणिसंग्रहालयातून एक सायबेरियन रॉयल बंगाल वाघही आणला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे वाघांमध्ये अनुवांशिक विविधता सुनिश्चित होईल; नवीन अनुवांशिक घटकांच्या समावेशामुळे भावी पिढ्यांना अनुवांशिक गुंतागुंतीच्या समस्यांपासून वाचवण्यास मदत होईल. आता दार्जिलिंग प्राणीसंग्रहालयातील अधिकारी बंगाल सफारी पार्कमधील या यशस्वी मॉडेलचा अवलंब आपल्याकडील स्नो लेपर्ड्ससाठीही करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, बंदिस्त वातावरणातील संकटग्रस्त वन्यजीवांचे भविष्य निरोगी, सशक्त आणि शाश्वत राखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नवीन अनुवांशिक घटकांचा समावेश करणे. याच उद्देशाने टोपकेदारा येथील स्नो लेपर्डचा परिवार आता जपानमधून येणाऱ्या एका पाहुण्याच्या आगमनाची वाट पाहत आहे.
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