गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांची सायबर फसवणूक; आशा वर्कर्सचा 'शस्त्र' म्हणून वापर
या घटनांमध्ये ग्रामीण आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या आशा वर्कर्सना माध्यम म्हणून वापरलं जात आहे, त्यामुळं त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
Published : March 22, 2026 at 7:56 PM IST
केंद्रपाडा (ओडिशा): गावातील गर्भवती महिला आपल्या आरोग्यासाठी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवतात, त्या 'आशा दीदी' नकळतपणे त्या महिलांच्या कष्टाच्या पैशांची लूट करण्याचं साधन बनू शकतात? अशी तुम्ही कल्पना करू शकता का? तर ओडिशाच्या केंद्रपाडा जिल्ह्यातून सायबर फसवणुकीचं असंच एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. या घटनांमध्ये ग्रामीण आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या आशा वर्कर्सना माध्यम म्हणून वापरलं जात आहे, त्यामुळं त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
फसवणुकीची नवीन कार्यपद्धत : थेट फोन करण्याऐवजी, सायबर गुन्हेगार आता आरोग्य विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यकर्त्या 'आशा दीदीं'ना लक्ष्य करत आहेत. हे घोटाळेबाज दिल्ली मुख्यालय किंवा जिल्हा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचं भासवून आशा वर्कर्सना फोन करतात. ते त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची किंवा निलंबित करण्याची धमकी देतात आणि त्यांच्या परिसरातील गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या महिलांचे मोबाईल क्रमांक मागतात. तसंच विश्वास संपादन करण्यासाठी, फसवणूक करणारे आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून पीडितेशी कॉन्फरन्स कॉलवर बोलतात. कॉलवर त्यांची ओळखीची आशा वर्कर उपस्थित असल्यामुळं, त्या पीडित महिला फसवणूक करणाऱ्यांच्या बोलण्यावर सहज विश्वास ठेवतात.
प्रमुख घटना आणि फसवणूक झालेल्या महिला : केंद्रपाडा जिल्ह्यातील पट्टामुंडाई आणि डेराबिश भागातून धक्कादायक तक्रारी समोर आल्या आहेत. डेराबिश येथील 5 महिन्यांची गर्भवती असलेल्या सुनीता बारिक यांच्या बँक खात्यातून 81,000 रुपये काढण्यात आले. सरकारी नियमांमधील बदलामुळं 'ममता योजने'चा पहिला हप्ता आता फोनपेद्वारे उपलब्ध होईल, असं सांगणारी एक व्हॉट्सअॅप लिंक त्यांना पाठवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे घर बांधण्यासाठी सुनीता यांनी कर्ज स्वरूपात बँकेकडून पैसे घेतले होते, ते काही वेळातच अशा प्रकारे गुन्हेगारांनी लुटले. पट्टामुंडाई येथील मिन्ती दास यांनी तीन दिवसांपूर्वीच एका बाळाला जन्म दिला. फसवणूक करणाऱ्यांनी तिच्याकडून 18,400 रुपये उकळले. तिच्यासोबतच आणखी एका महिलेकडून 4,000 रुपये लुटण्यात आले.
आशा वर्कर्सची असहायता : या फसवणुकीत माध्यम बनलेल्या आशा वर्कर्सना फसवल्यासारखे आणि अपराधी वाटत आहे. पट्टामुंडई येथील आशा वर्कर रुबी बेहरा म्हणाल्या की, "मला दिल्ली मुख्यालयातून फोन आला, ज्यात माझी नोकरी काढून घेण्याची धमकी देण्यात आली. भीतीपोटी मी त्यांना नंबर दिला. आता गावकरी माझ्यावर आरोप करत आहेत आणि मी नोकरी सोडून देईन." तर दुसरीकडे, बिशोक गावातील आशा वर्कर युक्षा राऊत यांनी सांगितलं की, "फसवणूक करणाऱ्यानं लसीकरण आणि सरकारी रेशन याबद्दल विचारून माझा विश्वास संपादन केला आणि नंतर 'मदर्स डे'च्या दिवशी मला फोनवर व्यक्त ठेवून त्यांनी पैसे उकळले."
प्रशासन आणि पोलिसांची भूमिका काय? : दरम्यान, या प्रकरणावर जिल्हा अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी सच्चिदानंद मिश्रा यांनी सांगितलं की, "विभागानं यापूर्वी प्रशिक्षण दिलं होतं, परंतु घोटाळेबाजांनी आशा वर्कर्सना धमकावून त्यांना शस्त्र बनवलं आहे. आता अधिक व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाईल." तर केंद्रपाडा सायबर पोलीस स्टेशन अधिकारी सौम्यरंजन पाणिग्रही यांनी तक्रार दाखल झाल्याची आणि तपास सुरू असल्याची माहिती दिली. "फोन करणारा व्यक्ती वरिष्ठ अधिकारी असल्याचा दावा करत असला तरी, कोणतीही अनोळखी लिंक उघडू नये," असा स्पष्ट इशारा सौम्यरंजन पाणिग्रही यांनी दिला आहे.
खालील 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा!
- सरकार कोणत्याही योजनेसाठी पैसे पाठवण्यासाठी WhatsApp लिंक किंवा PhonePe चा वापर करत नाही.
- पैसे थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात (DBT) जमा होतात.
- कोणताही सरकारी अधिकारी तुम्हाला कामावरून काढून टाकण्याची धमकी फोनवर देऊन वैयक्तिक माहिती मागत नाही.
- आशा किंवा अंगणवाडी सेविकांनी कोणत्याही अनोळखी 'अधिकाऱ्याला' लाभार्थींचा मोबाईल नंबर देण्यापूर्वी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून (एएनएम किंवा सीडीपीओ) खात्री करून घ्यावी.
