रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 10 ऑक्टोबरला 'प्री-दांडिया धमाल'; लाईव्ह बँडचीही मेजवानी, तिकीट किती?
हैदराबादच्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 10 ऑक्टोबरला 'प्री-दांडिया धमाल' रंगणार असून गरबा, दांडिया, लाईव्ह म्युझिक, खाद्यपदार्थ आणि आकर्षक सजावटीचा आनंद घेता येणार आहे.
Published : October 4, 2026 at 7:00 PM IST
हैदराबाद : दसरा आणि नवरात्रीच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 10 ऑक्टोबर रोजी 'प्री-दांडिया धमाल' (Pre-Dandiya Dhamaal) या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. संगीत, नृत्य आणि उत्सवाचा आनंद लुटण्यासाठी गरबा आणि दांडिया प्रेमींना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्र येता येणार आहे. 'रंगताली'च्या सहकार्यानं आयोजित करण्यात आलेला हा एकदिवसीय उत्सव सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे. रामोजी फिल्म सिटीच्या भव्य परिसरात गरबा आणि दांडियाच्या तालावर थिरकण्यासोबतच संगीत आणि पारंपरिक उत्सवाचा आनंद घेता येणार आहे. कुटुंबीय आणि मित्रपरिवारासोबत सण साजरा करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा कार्यक्रम खास ठरणार आहे.
लाईव्ह बँडसह गरब्याची रंगत : कार्यक्रमादरम्यान लाईव्ह बँडकडून गरबा संगीताचे सादरीकरण केलं जाणार आहे. पारंपरिक लोकसंगीत आणि आधुनिक संगीताचा सुरेख संगम या माध्यमातून अनुभवता येणार आहे. रसिकांचा उत्साह कायम ठेवण्यासाठी जोशपूर्ण संगीताची मेजवानी देण्यात येणार असल्याचं आयोजकांनी सांगितलं.
गरबा वॉर्म-अप आणि दांडिया : उत्सवाची सुरुवात गरबा वॉर्म-अप सत्रानं होणार आहे. त्यानंतर खुल्या मैदानातील अरिनामध्ये मुख्य दांडिया कार्यक्रम रंगणार आहे. अनुभवी दांडिया प्रेमींसोबतच नवख्या लोकांनाही सहभागी होता यावं, यासाठी मैदानाची विशेष व्यवस्था करण्यात आलीय.
खाद्यपदार्थ आणि पेये : कार्यक्रमस्थळी अभ्यागतांना विविध प्रकारचे भारतीय खाद्यपदार्थ, अल्पोपहार आणि पेयांचा आस्वाद घेता येणार आहे.
फोटोसाठी विशेष व्यवस्था : कार्यक्रमस्थळी आकर्षक फोटो पॉइंट्स उभारण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कुटुंबीय आणि मित्र-मैत्रिणींसोबत उत्सवाचे खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद करता येणार आहेत.
रामोजी फिल्म सिटीची भव्य पार्श्वभूमी : रामोजी फिल्म सिटीच्या विस्तीर्ण परिसरात, चांदण्यांच्या साक्षीनं हा उत्सव रंगणार आहे. यासाठी विशेष रोषणाई, भव्य ध्वनी व्यवस्था आणि आकर्षक सजावट करण्यात येणार आहे. त्यामुळं कार्यक्रमाला उत्सवी आणि चैतन्यमय वातावरणाची जोड मिळणार आहे.
कुटुंबासह आनंद घेण्याजोगा उत्सव : हा कार्यक्रम सर्व वयोगटातील लोकांसाठी सुरक्षित आणि स्वागतार्ह अशा स्वरूपात आयोजित करण्यात आलाय. आयोजकांच्या माहितीनुसार, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी व्यावसायिक सुरक्षा तपासणी आणि आवश्यक ती मदत उपलब्ध असणार आहे.
कुटुंबीयांसाठी सुरक्षित उत्सव : सर्व वयोगटातील नागरिकांना सहभागी होता यावं, यासाठी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. कार्यक्रमस्थळी सुरक्षा तपासणी तसंच आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यटक आणि अभ्यागतांनी कुटुंबीय व मित्र-मैत्रिणींसह दांडिया उत्सवात सहभागी व्हावं, तसंच पारंपरिक वेशभूषेत उपस्थित राहावं, असं आवाहन आयोजकांनी केलंय.
कार्यक्रमाचे तिकीट किती? : मर्यादित कालावधीच्या ऑफरअंतर्गत कार्यक्रमाचे तिकीट 500 रुपये ठेवण्यात आले आहे. तिकिटे रामोजी फिल्म सिटीच्या संकेतस्थळावरून बुक करता येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी 7659876598 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
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