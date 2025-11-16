बिहारच्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या 236 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त!
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं दणदणीत विजय मिळवला आहे.
Published : November 16, 2025 at 5:23 PM IST
पाटणा : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी झाली. यामध्ये भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीला घवघवीत यश मिळालं. तर विरोधकांचा अक्षरशः सुपडा साफ झाला. दरम्यान, निवडणूक रणनीतीकार म्हणून यश मिळवल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जनसुराज पक्षाद्वारे बिहारच्या राजकारणात एन्ट्री केली होती. बिहारच्या भविष्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्याचा संकल्प केला, मात्र या पहिल्या निवडणुकीत त्यांना मोठं अपयश आलं. या निवडणुकीत त्यांनी 243 जागा लढवल्या, परंतु त्यांना खातंही उघडता आलं नाही. जनसुराज पक्षाच्या 98 टक्के उमेदवारांनी आपलं डिपॉझिट गमावलं आहे.
236 जागांवर डिपॉझिट जप्त : प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षानं सर्व 243 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती, परंतु नामांकनाच्या दिवशी काही उमेदवार भाजपामध्ये सामील झाले आणि काहींनी पक्षाच्या संमतीशिवाय माघार घेतली. अशा प्रकारे, जनसुराज पक्षानं 238 जागांवर विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यापैकी 236 जागांवर जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं आहे.
35 जागांवर खेळ बिघडवला : प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षानं 35 जागांवर प्रमुख आघाड्यांचा खेळ बिघडवला. या अशा जागा आहेत, जिथं प्रशांत किशोर यांच्या पक्षानं एनडीएच्या विजयात आणि महाआघाडीच्या पराभवात भूमिका बजावली. जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारांना विजय आणि पराभवाच्या फरकानं समान मतं मिळाली. दोन जागांवर, जनसुराज पक्षाच्या प्रभावाचा इतर पक्षांना फायदा झाला.
एनडीएला 19 जागा मिळाल्या : प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षामुळं जेडीयूला 10 जागा मिळाल्या. म्हणजेच, या जागांवर महाआघाडीला जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारा इतक्याच मतांनी पराभव पत्करावा लागला. दरम्यान, जनसुराज पक्षामुळं भाजपाला 5 जागा, एलजेपीला 3 जागा आणि आरएलएमला 1 जागेवर फायदा मिळाला आणि याचा महाआघाडीला मोठा फटका बसला.
महाआघाडीला 14 जागांवर फायदा : प्रशांत किशोर यांच्यामुळं महाआघाडीला 14 जागांवर फायदा झाला. यापैकी नऊ जागा आरजेडीच्या जागा आहेत, जिथं जनसुराज पक्षाच्या मतांनी एनडीएच्या पराभवात हातभार लावला. तर दुसरीकडे, काँग्रेसला दोन जागांवर, सीपीएमला एका जागेवर, सीपीआय(एमएल) आणि आयआयपीला एका जागेवर प्रशांत किशोर यांच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांचा फायदा झाला. याचबरोबर, प्रशांत किशोर यांचा एनडीए आणि महाआघाडीला तसंच एआयएमआयएम आणि बसपाला देखील फायदा झाला आहे. जनसुराज पक्षाला मिळालेल्या मतांमुळे एआयएमआयएम आणि बसपा पक्षातील एक-एक उमेदवार जिंकू शकला.
बिहार निवडणूक निकाल : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. एनडीएकडून तब्बल 202 जागा मिळवून तीन आकडी विजय मिळवला. यामध्ये भाजपानं 89, जेडीयूनं 85, एलजेपीनं 19, एचएएमनं 5 आणि आरएलएमनं 4 जागा जिंकल्या. तर दुसरीकडे आरजेडीनं 25, काँग्रेसनं 6, सीपीआय (एमएल) नं 2 आणि सीपीएम-आयआयपीने प्रत्येकी 1 जागा जिंकल्या. शिवाय, एआयएमआयएमनं 5 आणि बसपानं 1 जागा जिंकली.
