अनेक पक्षांना विजय मिळवून देणारे रणनीतीकार प्रशांत किशोर स्वतःचीच 'लढाई' हरले; आता पर्याय कोणते?
बिहार निवडणुकीच्या विजयामागे ‘लाडकी बहीण’ फॅक्टर खूप मोठं कारण ठरलंय. सरकारने राज्यातील तब्बल 1 कोटी महिलांच्या खात्यात थेट 10 हजार रुपये जमा केले.
Published : November 15, 2025 at 10:29 AM IST
मुंबई : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने जबरदस्त विजय मिळवत 200 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत. अगदी 2010 सारखीच हवा पुन्हा एकदा राज्यात दिसली. या विजयामागे ‘लाडकी बहीण’ फॅक्टर खूप मोठं कारण ठरलंय. सरकारने राज्यातील तब्बल 1 कोटी महिलांच्या खात्यात थेट 10 हजार रुपये जमा केले. त्यामुळे महिला मतदार मोठ्या प्रमाणात एनडीएकडे वळल्या. महाराष्ट्रात जसं महायुतीला महिलांनी भरभरून मतदान केलं, तसंच चित्र बिहारमध्येही पाहायला मिळालं. मात्र, काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या विरोधी पक्षांनी झालेल्या निवडणुकांमधील निकालाबाबत आश्चर्य वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
नितीश कुमार हे संपूर्ण निवडणूक कॅम्पेन लीड करीत होते : सशक्त लोकशाहीमध्ये हार आणि जीत होत असते, मी नितीश कुमार यांना मिळालेल्या बहुमताबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या की, आमच्यापेक्षा त्यांचा गटबंधनचा परफॉर्मन्स अर्थातच चांगला होता. बिहारच्या जनतेने नितीश कुमार यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवलाय हे सध्या तरी आकडेवारीवरून दिसून येतंय. नितीश कुमार हे संपूर्ण निवडणूक कॅम्पेन लीड करीत होते. त्यामुळे हे यश नितीश कुमार यांचं आहे. त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देते, असंही सुप्रिया सुळे यांनी अधोरेखित केलंय. राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बिहार निवडणुकीचा परिणाम होणार का असा प्रश्न विचारला असता सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं की, बिहारचे इलेक्शन हे राज्याचे इलेक्शन होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकल प्रश्नांवर अधिक भर असतो. रस्ते, पाणी, वीज हे स्थानिक विषय निवडणुकीत महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक आघाड्या होत असतात, असंही सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलंय.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाचे : तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचं असल्याचं म्हटलंय. मतचोरी, बोगस मतदान आणि एसआयआरच्या माध्यमातून विरोधकांचे मतदार वगळल्यानं भाजपा आणि मित्र पक्षाचा विजय झाला, असे म्हणत बचेंगे तो और भी लढेंगे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिलीय.
निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला निवडून आणण्यासाठी काम करतंय : बिहारच्या निकालानंतर सत्ताधारी जे आरोप करीत आहेत, त्यात काहीही सत्य नाही, ते निराधार आहेत. पाच वर्ष गरीब जनतेकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना दिलेले 10 हजार रुपये याचाही परिणाम झाला का, यावर चर्चा होणार आहे. पण ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला निवडून आणण्यासाठी काम करीत आहेत हे पाहता हा प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. देशाला आता टी. एन. शेषन यांसारख्या निवडणूक आयुक्तांची गरज आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
मतांचं ध्रुवीकरण करू शकले नाहीत प्रशांत किशोर : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर प्रशांत किशोर आणि त्यांच्या जनसुराज्य पक्षाच्या कामगिरीकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं होतं. प्रत्यक्ष निकाल मात्र जनसुराज्यसाठी निराशाजनक ठरले. राज्यात एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. अनेकांना वाटत होतं की, ‘वोटकटवा’ म्हणून प्रशांत किशोर काही प्रमाणात तरी राजकारणात खळबळ माजवतील, पण निकालांनी ते मत चुकीचं ठरवलं, अशी प्रतिक्रिया विरोधकांमधून उमटली.
प्रशांत किशोर यांची कामगिरी खूपच मर्यादित राहिली : प्रशांत किशोर यांनी उभे केलेले उमेदवार अनेक मतदारसंघांत धडपडले, पण कुठेही निर्णायक लढत देऊ शकले नाहीत. 10 टक्क्यांहून अधिक मते मिळतील, अशा अपेक्षा होत्या, पण प्रत्यक्षात प्रशांत किशोर यांची कामगिरी खूपच मर्यादित राहिली. त्यामुळे त्यांचा पक्ष रालोआ किंवा महागठबंधन या दोन्ही गटांना काही मोठं नुकसान करेल, अशी भीती चुकीची ठरली. जनसुराज्यच्या सभांमध्ये प्रशांत किशोर यांची उपस्थिती आणि भाषणांना गर्दी होती. ग्रामीण भागात त्यांच्या पदयात्रेमुळे मोठा गाजावाजा झाला होता. त्यामुळे रालोआ आणि महागठबंधन दोघांनाही त्यांच्या प्रभावाबद्दल खऱ्या अर्थाने चिंता वाटत होती. पण निकालांनी दाखवून दिलं की, ही गर्दी प्रत्यक्ष मतांमध्ये रूपांतरित होऊ शकली नाही.
प्रशांत किशोर यांना एकही जागा मिळाली नाही : तज्ज्ञांच्या मते, प्रशांत किशोर यांचं राजकारणातलं पाऊल अद्याप ‘प्रयोग’च आहे. लोकसभेपासून विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांच्या रणनीतींचा फायदा इतरांना मिळत असे, परंतु स्वतःच्या पक्षासाठी काम करताना त्यांना यशाचा अनुभव आलेला नाही. त्यामुळे ‘वोटकटवा’ हा शब्द त्यांच्यावर लागू पडेल का, हा प्रश्नच आता निर्माण झाला आहे. निकालांपूर्वी प्रशांत किशोर यांनी जेडीयूला 25 हून अधिक जागा मिळाल्या तर संन्यास घेईन, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र प्रशांत किशोर यांना एकाही जागेपर्यंत पोहोचता आलं नाही. त्यामुळे आता संन्यास घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसल्याचं बोललं जातंय, पण त्यांच्या पुढील राजकीय रणनीती काय असतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
