बिहार विधानसभा निवडणूक : राज्यात नवं सरकार येणार, पहिल्या टप्प्यात बंपर मतदान झाल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी व्यक्त केला विश्वास

पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानाबद्दल प्रशांत किशोर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 'बिहारमध्ये नवीन सरकार येणार', असं त्यांनी म्हटलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 1:09 PM IST

गयाजी : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या ऐतिहासिक मतदानानंतर जन सुराजचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी याला महत्त्वपूर्ण बदलाचे संकेत म्हटलं आहे. पीके म्हणाले की, यावेळच्या विक्रमी मतदान टक्केवारीनं स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, बिहारची 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आता जुन्या व्यवस्थेला कंटाळली आहे आणि जन सुराजला मजबूत पर्यायी शक्ती म्हणून स्वीकारत आहे.

'बिहारमध्ये 14 तारखेला नवीन व्यवस्था तयार होत आहे' : प्रशांत किशोर यांनी बिहार निवडणुकीबाबत सांगितलं, "यावेळी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक झालं आहे. मी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सांगत आहे की बिहारमध्ये जनतेला बदल हवा आहे. आता जन सुराजमुळे लोकांना एक पर्याय उपलब्ध आहे. वाढलेली मतदानाची टक्केवारी दर्शवते की लोकांना नवा पर्याय मिळाल्यानं आनंद झाला आहे.''

"लोकांना कोणताही तिसरा पर्याय नव्हता. पण जन सुराज आल्यानंतर लोकांना एक पर्याय मिळाला. लोकांनी बदलासाठी आपला मतदान केलं आहे.'' - प्रशांत किशोर, जन सूरजचे संस्थापक

'स्थलांतरित कामगार निवडणुकीचे एक्स-फॅक्टर': जन सूरजचे संस्थापक प्रशांत किशोर पुढे म्हणाले, "छठनंतरही इथं राहिलेल्या स्थलांतरित कामगारांनी निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील बंम्पर मतदानात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ते या निवडणुकांमध्ये 'एक्स' फॅक्टर आहेत. जन सूरजला विश्वास आहे की, 14 नोव्हेंबर रोजी इतिहास घडेल."

'पहिल्या टप्प्यात 2 कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केलं': प्रशांत किशोर यांच्या मते, ''निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यात 2 कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केलं आहे. त्यांनी कोणत्याही भविष्यवाणीला फेटाळून लावलं आणि सांगितलं की मोठ्या-मोठ्या तज्ञांनीही असा विचार केला नव्हता की इतकं मतदान होईल. पण खरे निकाल 14 नोव्हेंबरलाच कळतील.''

जुन्या पक्षांच्या भीतीच्या राजकारणाचा अंत : पीके यांनी थेट नीतीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “गेल्या तीन दशकांपासून लोक नीतीशकुमारांच्या भीतीनं लालूंना आणि लालूंच्या भीतीनं नीतीश कुमारांना मतदान करण्यास भाग पाडलं जात होतं. पण आता जन सुराजनं खरा पर्याय दिला आहे, म्हणून लोक निर्भय होऊन बाहेर पडले आहेत.” त्यांच्या मते, दोन कोटींहून अधिक मतदारांनी सहभाग घेतला, जो भीतीच्या राजकारणाच्या अंताचा पुरावा आहे.

सर्व पक्षांनी आपापले दावे ठोकले : विक्रमी मतदानावर एनडीए आणि महाआघाडीनंही विजयाचा दावा केला आहे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी याला एनडीएची लाट म्हटलं, तर तेजस्वी यादव यांनी सांगितलं की, जनतेनं बदलासाठी मतदान केलं आहे. जन सुराजने याला तिसऱ्या आघाडीच्या ताकदीचे संकेत मानलं. राजकीय जाणकारांचं म्हणणे आहे की, मतदानाची टक्केवारी सायलेंट मतदारांमुळे वाढली, जे जातीच्या पलीकडे जाऊन मुद्द्यांवर मतदान करत आहेत.

