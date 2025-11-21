निवडणुकीत सपाटून पराभव झाल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जाहीर केली पुढची योजना; काय म्हणाले?
प्रशांत किशोर यांनी जन सुराजसाठी १० अब्ज रुपये जमविण्याचं ध्येय निश्चित केलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : November 21, 2025 at 4:24 PM IST
पश्चिम चंपारण (पाटणा) - बिहार विधानसभा निवडणुकीत जन सुराज पक्षाला भोपळाही फोडता आला नाही. असे असले तरी प्रशांत किशोर अजूनही पक्षाच्या संघटनासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. पक्षात सहभागी होताना लोकांनी १ हजार रुपये पक्षनिधी द्यावा, असे त्यांनी आवाहन केलं.
माध्यमांशी बोलताना प्रशांत किशोर म्हणाले, जर कोणी जन सुराज पक्षात प्रवेश करत असेल तर तो व्यक्ती पक्षाला १ हजार रुपयांचे योगदान देऊ शकतो. जर एक करोड लोकांनी प्रत्येकी १ हजार रुपये दिले तरी पुरेसे आहेत. त्यामुळे १० अब्ज रुपये पक्षाला मिळू शकतील. भविष्यात मिळणाऱ्या संपत्तीमधील ९० टक्के हिस्सा हा बिहार संकल्प यात्रा आणि सामाजिक योजनांसाठी खर्च केला जणार असल्याचं प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं. तसेच गेल्या २० वर्षात दिल्लीमधील घर सोडता सर्व संपत्ती बिहारच्या योजनेसाठी दान करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
जन सुराजच्या विचारधारेला चिरडण्याचा प्रयत्न- प्रशांत किशोर यांनी सरकारनं त्यांचा छळ केल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या प्रत्येकाला मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. जन सुराजचा निवडणुकीत पराभव झालेला नाही. जन सुराजच्या विचारधारेला चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आमच्या धैर्याचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जन सुराजच्या लोकांनी निराश होऊन पळून जावे, याकरिता प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, आम्ही मागे हटणार नाही.
काय आहे बिहार संकल्प यात्रा? जन सूरजचे शिल्पकार प्रशांत किशोर यांनी भितिहरवा गांधी आश्रमात एक दिवसाच्या मौन उपोषणानंतर समर्थक आणि पत्रकारांना संबोधित केले. त्यांनी १५ जानेवारी रोजी बिहार संकल्प यात्रा सुरू करण्याची घोषणा केली. या प्रवासादरम्यान सरकारकडून दहा हजार रुपये मिळालेल्या १,१८,००० वॉर्डमधील महिलांना भेट देणार आहेत. बिहार सरकारनं देऊ केलेल्या २ लाख रुपयांच्या लाभासाठी ते फॉर्म भरण्यासदेखील मदत करणार आहेत.
पुढील २० महिने मी प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक दिवस घालवणार आहे. महिलांना फॉर्म भरायला सांगणार आहे. आम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहोत. ही लढाई ब्लॉकपासून जिल्हा पातळीपर्यंत असणार आहे. जन सुराज जिंकणार आहे- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
जन सुराजचा निवडणुकीत सपाटून पराभव- प्रशांत किशोर यांनी भितिहरवा गांधी आश्रमात एक दिवसाचे मौनव्रत ठेवलं. निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी ठेवलेलं मौनव्रत हे आत्मपरीक्षण म्हणून पाहिलं जात आहे. कोणतंही भाषण किंवा वक्तव्य न करता सकाळपासून त्यांनी मौन बाळगलं होतं. आश्रमाबाहेर त्यांच्या समर्थकांनी गर्दी केली असता त्यांना रोखण्यात आलं. प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाच्या एकाही उमेदावाराला जिंकता आलं नाही. बहुतेक सर्व उमेदवारांनी निवडणुकीत अनामत रक्कम गमाविली आहे.
