भाजपला मोठा धक्का, राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांचा दणदणीत विजय, मांजलपूर-दतियात कुणाची बाजी?
प्रशांत किशोर यांनी बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे. जाणून घ्या इतर 2 मतदारसंघातील निकालांबाबत.
Published : August 3, 2026 at 6:13 PM IST
पाटणा : भाजपला मोठा झटका लागला आहे. जनसुराज्य पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मतदारसंघात खिंडार पाडलं आहे. प्रशांत किशोर यांनी बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत एकतर्फी आणि दणदणीत विजय मिळवला आहे. प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या नीरज कुमार सिन्हा यांचा मोठ्या फरकाने धुव्वा उडवला आहे. बांकीपूरसह गुजरातमधील मांजलपूर आणि मध्यप्रदेशमधील दतिया या विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा निकालही समोर आला आहे. दतियात काँग्रेसचा विजय झालाय. तर मांजलपूरमध्ये भाजपने यश मिळवलं आहे. या पोटनिवडणुकीत विजयी उमेदवारांनी किती मताधिक्याने विजय मिळवलाय हे जाणून घेण्याआधी आपण प्रशांत किशोर यांनी काय म्हटलंय? हे जाणून घेऊयात.
प्रशांत किशोर यांची पहिली प्रतिक्रिया : "हा बांकीपूरच्या जनतेचा विजय आहे. ही निवडणूक आमदार निवडण्यासाठी नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला, एका चांगल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचा संदेश देण्यासाठी ही निवडणूक आहे. जनतेने तुमच्या 202 आमदारांना निवडून दिलं आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला किंवा वाईट चारित्र्याच्या व्यक्तीला बिहारचं नेतृत्व करू देऊ नका. एका चांगल्या व्यक्तीला निवडा, जेणेकरून बिहारमध्ये शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध होईल. बिहारच्या मुलांना रोजगरासाठी बाहेर जाऊ लागू नये. हा संदेश बांकीपूरच्या जनतेने दिला आहे", अशी प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर यांनी विजयी झाल्यानंतर दिली.
"ज्यांनी मला मतदान केले, त्यांचे मी आभार मानतो. ज्यांनी मतदान केलं नाही, त्यांना मी सांगेन की तुमचा विश्वास जिंकण्यासाठी मी अधिक मेहनत आणि प्रयत्न करेन. बिहारला चांगले नेतृत्व मिळालं पाहिजे. बिहारमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे", असंही प्रशांत किशोर यांनी नमूद केलं.