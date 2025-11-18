ETV Bharat / bharat

'...तोपर्यंत बिहार सोडणार नाही', बिहार निवडणूक पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांचा नवा निर्धार

बिहार निकालानंतर प्रशांत किशोर यांनी पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा नवा निर्धार केलाय.

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर यांची पत्रकार परिषद (Jan Suraaj Party)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी झाली. यामध्ये भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीला घवघवीत यश मिळालं. तर विरोधकांचा अक्षरशः सुपडा साफ झाला. दरम्यान, निवडणूक रणनीतीकार म्हणून यश मिळवल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जनसुराज पक्षाद्वारे बिहारच्या राजकारणात एन्ट्री केली होती. बिहारच्या भविष्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्याचा संकल्प केला, मात्र या पहिल्या निवडणुकीत त्यांना मोठं अपयश आलं. या निकालानंतर प्रशांत किशोर यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली.

जनतेचा विश्वास जिंकू शकलो नाही : प्रशांत किशोर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ते ३ वर्षांपूर्वी व्यवस्था बदलण्याच्या संकल्पानं बिहारमध्ये आले होते, परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही. काही प्रमाणात दृढनिश्चयाचा अभाव होता, म्हणूनच आम्ही जनतेचा विश्वास जिंकू शकलो नाही. जिंकलेल्यांचे खूप खूप अभिनंदन. जेडीयू आणि भाजपाच्या सदस्यांना काम करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी त्यावर काम करावे.

मी मागे हटणार नाही - प्रशांत किशोर : बिहार सोडण्याबद्दल विचारलं असता, प्रशांत किशोर म्हणाले, "मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो. ज्या काही त्रुटी असतील त्या दुरुस्त केल्या जातील. मी बिहार सोडेन हा एक गैरसमज आहे. मी मागे हटणार नाही. मी पुन्हा दुप्पट उत्साहाने लढेन. आम्ही हिंदू-मुस्लिम राजकारणात सहभागी झालो नाही. बिहार सुधारण्यासाठी आम्ही आमचे प्रयत्न सुरू ठेवू."

...तोपर्यंत बिहार सोडणार नाही : "मी प्रामाणिक प्रयत्न केले, पण ते अयशस्वी झाले. आम्ही काही चुका केल्या, ज्या जनतेने ऐकल्या नाहीत. मी पराभवाची जबाबदारी घेतो. आम्ही आत्मपरीक्षण करू. मी सुधारणा करेपर्यंत बिहार सोडणार नाही." असा निर्धार प्रशांत किशोर यांनी बिहार निकालानंतर केला.

236 जागांवर डिपॉझिट जप्त : प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षानं सर्व 243 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती, परंतु नामांकनाच्या दिवशी काही उमेदवार भाजपामध्ये सामील झाले आणि काहींनी पक्षाच्या संमतीशिवाय माघार घेतली. अशा प्रकारे, जनसुराज पक्षानं 238 जागांवर विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यापैकी 236 जागांवर जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं.

हेही वाचा -

  1. बिहारच्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या 236 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त!
  2. अनेक पक्षांना विजय मिळवून देणारे रणनीतीकार प्रशांत किशोर स्वतःचीच 'लढाई' हरले; आता पर्याय कोणते?

TAGGED:

PRASHANT KISHOR
JAN SURAAJ PARTY
प्रशांत किशोर
बिहार विधानसभा निकाल 2025
BIHAR ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.