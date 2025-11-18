'...तोपर्यंत बिहार सोडणार नाही', बिहार निवडणूक पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांचा नवा निर्धार
बिहार निकालानंतर प्रशांत किशोर यांनी पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा नवा निर्धार केलाय.
Published : November 18, 2025 at 1:20 PM IST
पाटणा : बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी झाली. यामध्ये भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीला घवघवीत यश मिळालं. तर विरोधकांचा अक्षरशः सुपडा साफ झाला. दरम्यान, निवडणूक रणनीतीकार म्हणून यश मिळवल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जनसुराज पक्षाद्वारे बिहारच्या राजकारणात एन्ट्री केली होती. बिहारच्या भविष्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्याचा संकल्प केला, मात्र या पहिल्या निवडणुकीत त्यांना मोठं अपयश आलं. या निकालानंतर प्रशांत किशोर यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली.
जनतेचा विश्वास जिंकू शकलो नाही : प्रशांत किशोर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ते ३ वर्षांपूर्वी व्यवस्था बदलण्याच्या संकल्पानं बिहारमध्ये आले होते, परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही. काही प्रमाणात दृढनिश्चयाचा अभाव होता, म्हणूनच आम्ही जनतेचा विश्वास जिंकू शकलो नाही. जिंकलेल्यांचे खूप खूप अभिनंदन. जेडीयू आणि भाजपाच्या सदस्यांना काम करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी त्यावर काम करावे.
#WATCH पटना, बिहार | जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, " ...हमने ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके। लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी… pic.twitter.com/giQRi97IRM— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2025
मी मागे हटणार नाही - प्रशांत किशोर : बिहार सोडण्याबद्दल विचारलं असता, प्रशांत किशोर म्हणाले, "मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो. ज्या काही त्रुटी असतील त्या दुरुस्त केल्या जातील. मी बिहार सोडेन हा एक गैरसमज आहे. मी मागे हटणार नाही. मी पुन्हा दुप्पट उत्साहाने लढेन. आम्ही हिंदू-मुस्लिम राजकारणात सहभागी झालो नाही. बिहार सुधारण्यासाठी आम्ही आमचे प्रयत्न सुरू ठेवू."
...तोपर्यंत बिहार सोडणार नाही : "मी प्रामाणिक प्रयत्न केले, पण ते अयशस्वी झाले. आम्ही काही चुका केल्या, ज्या जनतेने ऐकल्या नाहीत. मी पराभवाची जबाबदारी घेतो. आम्ही आत्मपरीक्षण करू. मी सुधारणा करेपर्यंत बिहार सोडणार नाही." असा निर्धार प्रशांत किशोर यांनी बिहार निकालानंतर केला.
236 जागांवर डिपॉझिट जप्त : प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षानं सर्व 243 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती, परंतु नामांकनाच्या दिवशी काही उमेदवार भाजपामध्ये सामील झाले आणि काहींनी पक्षाच्या संमतीशिवाय माघार घेतली. अशा प्रकारे, जनसुराज पक्षानं 238 जागांवर विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यापैकी 236 जागांवर जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं.
हेही वाचा -