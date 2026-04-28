पंजाबमधील रेल्वे मार्गावर शक्तिशाली स्फोट; रुळांचे नुकसान, घटनास्थळावरून मृतदेह सापडला

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे, तर रेल्वे विभागाने नुकसान झालेल्या रुळांची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेतलंय.

पंजाबमधील रेल्वे मार्गावर शक्तिशाली स्फोट (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 4:19 PM IST

पटियाला: पंजाबमधील पटियाला येथे शंभू-राजपुरा रेल्वे मार्गावर काल रात्री उशिरा स्फोट झाल्याचे वृत्त समोर आलंय. हा स्फोट रात्री 10 वाजताच्या सुमारास झाल्याचे सांगितले जात आहे. या स्फोटामुळे रेल्वे मार्गाचे (रुळांचे) नुकसान झालंय. दरम्यान, घटनास्थळावरून एक मृतदेह सापडला असून, मृताची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे, तर रेल्वे विभागाने नुकसान झालेल्या रुळांची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेतलंय.

पटियाला रेल्वे मार्गावर स्फोट; तपास सुरू : शंभू-राजपुरा जवळच्या रेल्वे मार्गावर झालेल्या स्फोटाबाबतच्या वृत्तांचा पोलीस तपास करीत आहेत; हा स्फोट सुरुवातीला कमी तीव्रतेचा असावा, असा संशय व्यक्त केला जात होता. या घटनेबाबतची अद्ययावत माहिती देताना पटियालाचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) वरुण शर्मा यांनी सांगितले की, "प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, हा केवळ कमी तीव्रतेचा स्फोट नव्हता, तर स्फोटाचा वापर करून घातपात करण्याचा हा एक प्रयत्न होता. हा घातपात करण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती यात मृत्युमुखी पडली असून, तिचा मृतदेह घटनास्थळावरून सापडला आहे. या घटनेत इतर कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आम्हाला घटनास्थळावरून सिम कार्ड्ससह इतर काही वस्तूही सापडल्या आहेत." पोलिसांनी घटनास्थळावरून मिळालेल्या पुराव्यांची तपासणी सुरू केली असून, हे प्रकरण लवकरच उलगडण्याची शक्यता आहे.

रेल्वे रुळांचे नुकसान : रात्रीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पटियालाचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) वरुण शर्मा यांनी सांगितले होते की, "या स्फोटामुळे रेल्वे रुळांचे नुकसान झालंय. ही घटना रात्री 10 वाजताच्या सुमारास मालगाड्यांसाठी राखीव असलेल्या रेल्वे मार्गाजवळ घडली. स्फोटाची माहिती मिळताच पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) आणि पटियालाचे SSP यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झालेत."

फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या एका पथकाला पाचारण : शासकीय रेल्वे पोलीस (GRP) आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे (RPF) अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले होते. वरुण शर्मा यांनी पुढे सांगितले, "घटनास्थळावरून नमुने गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या एका पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे." येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, या वर्षाच्या सुरुवातीला, जानेवारी महिन्यात, सरहिंद (जिल्हा फतेहगड साहिब, पंजाब) येथील 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर'मधील रेल्वे मार्गावर झालेल्या एका स्फोटामुळे मालगाडीच्या इंजिनाचे नुकसान झाले होते आणि लोको पायलटला दुखापत झाली होती.

