'वेस्टर्न डिस्टर्बन्स'मुळे या राज्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा इशारा
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांतही मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
Published : August 3, 2026 at 1:18 PM IST
नवी दिल्ली: हवामान विभागाने देशभरात आठवडाभर सक्रिय मान्सूनचा अंदाज वर्तवला असून, अनेक भागांत चांगल्या पावसाची शक्यता आहे. उत्तर भारतात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह सर्वत्र पावसाचा अंदाज आहे; तसेच काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांतही मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्याच वेळी मध्य भारत, कोकण-गोवा, केरळ आणि किनारपट्टीवरील कर्नाटकात पुढील काही दिवसांत मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
'वेस्टर्न डिस्टर्बन्स'मुळे वायव्य भारतात पावसाचा जोर वाढणार : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, नैऋत्य राजस्थानवरील कमी दाबाचे क्षेत्र कमकुवत झाले असले तरी मान्सूनचा पट्टा (ट्रफ) सक्रिय आहे, ज्यामुळे देशभरात पाऊस पडत आहे. याव्यतिरिक्त 4 ऑगस्टपासून वायव्य भारतावर एका नवीन 'वेस्टर्न डिस्टर्बन्स'चा (पश्चिमी विक्षोभ) प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे या भागात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईत अधूनमधून पावसाची हजेरी कायम : दरम्यान, मुंबईत अधूनमधून पाऊस पडण्याची शक्यता असून, दिवसभर हलक्या सरींची अपेक्षा आहे. हवामान विभागाने पालघरमध्ये मध्यम पावसाचा, तर मुंबई आणि शेजारील ठाणे जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे; तसेच कोकण विभागातील इतर भागांतही हलका पाऊस पडू शकतो.
केरळमध्ये पुरानंतर मदतकार्य सुरू : केरळमधील अलीकडील मुसळधार पावसाचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला असून, राज्यातील 273 मदत छावण्यांमध्ये 7600 हून अधिक लोकांना हलवण्यात आले आहे. पावसाचा जोर ओसरला असला तरी पूरग्रस्त भागात रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी मदत आणि स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. हवामान विभागाने केरळमधील सर्व 14 जिल्ह्यांत काही ठिकाणी मुसळधार पावसासाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे. मंगळवार आणि बुधवारी सर्वत्र मुसळधार पावसाचा अंदाज नसला तरी या आठवड्याच्या उत्तरार्धात उत्तरेकडील जिल्ह्यांत काही ठिकाणी मुसळधार सरी कोसळू शकतात.
...तर काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण : आसाममधील विनाशकारी पुरामुळे मृतांचा आकडा 82 वर पोहोचला असून, 78 लाख लोक बाधित झाले आहेत. संपूर्ण भागात 'हाय अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, गुजरात, सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे; काही भागांत धरणे ओसंडून वाहत आहेत, तर काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण भारतात तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आपल्या मासिक अंदाजात म्हटले आहे की, देशाच्या बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा अधिक उष्ण हवामान असेल आणि कमाल तापमान सामान्य पातळीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.
मान्सूनदरम्यान मध्यम स्वरूपाच्या 'एल निनो'ची तीव्रता वाढण्याची शक्यता : वायव्य आणि मध्य भारताच्या काही भागांत तसेच दक्षिण द्वीपकल्पाच्या लगतच्या काही क्षेत्रांत दिवसाचे तापमान सामान्यपेक्षा कमी राहू शकते. हवामान विभागाचा असाही अंदाज आहे की, बहुतांश प्रदेशांत किमान तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहील, म्हणजेच रात्रीच्या वेळी उष्ण आणि दमट हवामान असू शकते. IMD ने पुढे नमूद केले की, विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरावर मध्यम स्वरूपाची 'एल निनो' स्थिती कायम आहे आणि मध्य व पूर्व पॅसिफिकमधील समुद्रपृष्ठाचे तापमान सामान्यापेक्षा जास्त आहे. नैऋत्य मान्सून हंगामाच्या उर्वरित काळात 'एल निनो' अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अनुकूल हवामान प्रणालींमुळे मान्सून सक्रिय : तरीही हवामान तज्ज्ञांच्या मते 'एल निनो'चा प्रभाव सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहिला आहे, ज्यामुळे नैऋत्य मान्सूनची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाली आहे. याचे श्रेय मान्सूनचे जोरदार वारे (circulation), बंगालच्या उपसागरात वारंवार निर्माण होणारी कमी दाबाची क्षेत्रे, हिंदी महासागरातील उबदार पाणी आणि 'मॅडन जुलियन ऑसिलेशन'ची (MJO) अनुकूल स्थिती यांसारख्या घटकांना दिले जाते; या घटकांमुळे 'एल निनो'ची उपस्थिती असूनही देशाच्या मोठ्या भागांत पाऊस पडत राहिला आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक चांगल्या तयारीची तज्ज्ञांची मागणी
हवामान विभागाचा नागरिकांना अद्ययावत राहण्याचा सल्ला : पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मान्सूनची ही स्थिती हे दर्शवते की भारतातील पावसाच्या पद्धतींवर आता केवळ 'एल निनो'चाच प्रभाव नसतो. त्याऐवजी विविध सागरी आणि वातावरणीय घटक तसेच प्रादेशिक हवामान प्रणाली पावसाचे वितरण आणि तीव्रता ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हवामान बदल अधिक तीव्र होत असताना हवामान अंदाजांमध्ये सुधारणा करणे आणि पूर आणि दुष्काळ या दोन्ही परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी तयारी बळकट करणे अत्यंत आवश्यक ठरेल, यावरही त्यांनी भर दिला आहे. एकंदरीत आगामी दिवसांत वायव्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारताच्या काही भागांत पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. IMD ने नागरिकांना, विशेषतः मुसळधार पाऊस, पूर आणि दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या भागांतील लोकांना, स्थानिक हवामान अंदाज आणि इशारे यांबाबत अद्ययावत राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
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