कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावामुळे काही राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता; जाणून घ्या
वादळी हवामानामध्ये येथील डोंगराळ परिसर नौकांसाठी सुनिश्चित मानला जातो. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत इतर राज्यांतील नौकांना येथे नेहमीच मदतीचा हात दिला जातो.
Published : August 25, 2026 at 5:27 PM IST
नवी दिल्ली: हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर ओडिशा आणि त्याला लागून असलेल्या झारखंड व गांगेय पश्चिम बंगालच्या भागांवर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असल्याने आगामी दिवसांत पावसाची चांगली शक्यता आहे. परिणामी, पुढील काही दिवसांत भारतातील अनेक भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही हवामान प्रणाली पुढील 24 तासांत झारखंड आणि उत्तर ओडिशावरून साधारणपणे वायव्य दिशेकडे सरकण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त मान्सूनचा पट्टा (ट्रफ) सध्या जम्मूपासून डेहराडून, सुलतानपूर आणि डाल्टनगंजमार्गे गांगेय पश्चिम बंगाल आणि त्याला लागून असलेल्या झारखंड व उत्तर ओडिशातील कमी दाबाच्या क्षेत्रापर्यंत विस्तारलेला आहे; तिथून तो ईशान्य बंगालच्या उपसागराच्या दिशेने पुढे गेला आहे.
दक्षिण आणि पश्चिम भागात पावसाची शक्यता : पश्चिम भारतात, कोकण आणि गोव्यामध्ये 30 ऑगस्टपर्यंत चांगल्या पावसाची शक्यता आहे, तर मध्य महाराष्ट्रात 25 आणि 26 ऑगस्ट रोजी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. दक्षिणेकडील भागात 25 ते 28 ऑगस्ट दरम्यान केरळ, माहे आणि लक्षद्वीपमध्ये चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे; तसेच किनारपट्टीवरील कर्नाटकात 31 ऑगस्टपर्यंत पावसाचा अंदाज आहे. या आठवड्यात किनारपट्टीवरील कर्नाटक, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्येही काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
गुजरातमधील तब्बल 60 हून अधिक मासेमारी नौकांनी सोमवारी देवगड बंदरात : विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्यातील समुद्र किनारी मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं पावसानं जोर पकडला आहे. त्याचाच फटका आता गुजरातमधील काही मासेमारी करणाऱ्या नौकांना बसला आहे. समुद्रातील प्रतिकूल हवामान, प्रचंड वारे आणि उसळणाऱ्या उंच लाटांमुळे मासेमारी करणे अडचणीचे ठरल्यामुळे गुजरातमधील तब्बल 60 हून अधिक मासेमारी नौकांनी सोमवारी देवगड बंदरात सुरक्षित आसरा घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने त्यांना तात्पुरता आश्रय दिला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील देवगड हे एक सुरक्षित बंदर म्हणून ओळखले जाते. वादळी हवामानामध्ये येथील डोंगराळ परिसर नौकांसाठी सुनिश्चित मानला जातो. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत इतर राज्यांतील नौकांना येथे नेहमीच मदतीचा हात दिला जातो.
बोटींना सिंधुदुर्गच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षित आसरा : गुजरातच्या किनाऱ्याच्या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात वादळ आणि पाऊस असून, समुद्रात मोठमोठ्या लाटा उसळत आहेत. त्यामुळे किनारपट्टी भागात ह्या बोटी सुरक्षितपणे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळेच गुजरातच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सिंधुदुर्गच्या मत्स्य विभागाशी संपर्क साधत गुजरातच्या काही बोटी तेथील समुद्रातील वातावरण बदलेपर्यंत येथील किनाऱ्यावर सुरक्षित स्थळी आश्रय द्यावा, असे आव्हान केले होते. त्यानंतर आता या बोटीने सिंधुदुर्गच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षित आसरा देण्यात आला आहे.
सागरी सुरक्षारक्षकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदींची तपासणी सुरू : परवाना अधिकारी किरण वाघमारे यांनी कळविले की, सध्या सर्व नौका सुरक्षित आहेत आणि सागरी सुरक्षारक्षकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदींची तपासणी सुरू आहे. हवामान जसजसे पूर्ववत होईल, तसतसे या नौका त्यांचा प्रवास सुरू करतील.