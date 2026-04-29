Poll Of Polls : तामिळनाडूमध्ये डीएमके बाजी मारणार, तर केरळच्या एक्झिट पोलमध्ये काय?
पीपल्स पल्सच्या एक्झिट पोलनुसार, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडीला 125-145 जागा मिळू शकतात.
Published : April 29, 2026 at 8:55 PM IST
Updated : April 29, 2026 at 9:01 PM IST
नवी दिल्ली : केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांचे एक्झिट पोल जाहीर झाले आहेत. या एक्झिट पोलनुसार, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्यात अटीतटीची लढत आहे. डीएमके आघाडीला 122-132 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर एआयएडीएमके आघाडीला 87-110 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. टीव्हीकेला 10-12 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. इतरांना 0-6 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एक्झिट पोलचे अंदाज हे केवळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या निकालांचे प्रतिबिंब मानले जाऊ शकतात. पण, एक्झिट पोलचे अंदाज अनेकदा चुकीचे ठरले आहेत.
तामिळनाडूमध्ये डीएमके सरकार स्थापन होणार? : पीपल्स पल्सच्या (Peoples Pulse) एक्झिट पोलनुसार, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडीला 125-145 जागा मिळू शकतात. तर एआयएडीएमके आघाडीला 65-80 जागा, टीव्हीकेला 18-24 जागा आणि इतरांना 2-6 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर पोल डायरीच्या एक्झिट पोलनुसार, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडीला 145-160 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. एआयएडीएमके आघाडीला 50-65 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर इतरांना 18-26 जागा मिळू शकतात. मॅट्रिझ एक्झिट पोलनुसार, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडी सरकार स्थापन करेल. डीएमके आघाडीला 122-132 जागा मिळण्याची शक्यता आहे, तर एआयएडीएमके आघाडीला 87-110 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. टीव्हीके आघाडीला 10-12 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
केरळमध्ये काँग्रेस बाजी मारणार? : अॅक्सिस माय इंडियाच्या मते, केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडी 78 ते 90 जागा जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. एलडीएफला 49 ते 62 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपाला शून्य ते तीन जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर पीपल्स पल्सच्या अंदाजानुसार, केरळमध्ये यूडीएफला 75-85 जागा, तर एलडीएफला 55-65 जागा मिळू शकतात. इतरांना तीन जागा मिळू शकतात. तसंच मॅट्रिझ एक्झिट पोलनुसार, केरळमध्ये यूडीएफ 70-75 जागा जिंकू शकते, तर एलडीएफ 60-65 जागा जिंकू शकते. भाजपा तीन ते पाच जागा जिंकू शकते. तर पी-मार्कनुसार, केरळमध्ये यूडीएफला 71-79 जागा, तर एलडीएफला 62-69 जागा मिळू शकतात. चाणक्य स्ट्रॅटेजीजच्या एक्झिट पोलनुसार, केरळमध्ये यूडीएफला 72-80 जागा आणि एलडीएफला 58-64 जागा मिळू शकतात.
पुदुचेरीमध्ये भाजपा पुन्हा सत्तेवर येणार? : अॅक्सिस माय इंडियाच्या मते, पुदुचेरीमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. एनडीएला 16-20 जागा मिळू शकतात, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 6-8 जागा मिळू शकतात. इतरांना तीन ते सात जागा मिळू शकतात.
एकाच टप्प्यात पार पडल्या निवडणुका : दरम्यान, केरळ आणि पुदुचेरीमधील विधानसभा निवडणुकांसाठी 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झाले. तर तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. तामिळनाडूमध्ये एकूण 234 विधानसभेच्या जागा आहेत. राज्यात बहुमताचा आकडा 118 आहे. 2021 च्या निवडणुकीत, डीएमके आघाडीनं 159 जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली एकट्या डीएमकेनं 133 जागा मिळवल्या होत्या. तत्कालीन सत्ताधारी एनडीएनं 75 जागा जिंकल्या होत्या, तर एआयएडीएमकेला 66 जागा मिळाल्या. यावेळी पुन्हा एकदा लढत डीएमके आघाडी आणि एनडीए यांच्यात आहे. केरळमध्ये सत्ताधारी सीपीएमच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ यांच्यात थेट लढत आहे. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी गेल्या 10 वर्षांपासून राज्यात सत्तेवर आहे. केरळमध्ये एकूण 140 विधानसभा जागा असून बहुमतासाठी 71 जागांची आवश्यकता आहे. मागील निवडणुकीत एलडीएफनं 99 जागा जिंकून ऐतिहासिक विजय मिळवला होता.
