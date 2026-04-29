Poll Of Polls: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये सत्ता कुणाची? पाहा एक्झिट पोलचे निकाल
पश्चिम बंगालमध्ये यंदा मोठे राजकीय परिवर्तन होण्याची शक्यता असून पहिल्यांदाच भाजपाचे कमळ फुलण्याची शक्यता आहे. तर आसाममध्ये देखील भाजपा बाजी मारण्याची शक्यता आहे.
Published : April 29, 2026 at 7:51 PM IST
नवी दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा बुधवारी (29 एप्रिल) पार पडला. आता पश्चिम बंगालसह आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांचे देखील निकाल 4 मे जाहीर होणार आहे. दरम्यान, बंगालमधील मतदानाचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमे आणि मतदान संस्थांकडून एक्झिट पोलचे अंदाज प्रसिद्ध केले जात आहेत. त्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये यंदा मोठे राजकीय परिवर्तन होण्याची शक्यता असून पहिल्यांदाच भाजपाचे कमळ फुलण्याची शक्यता आहे. तर आसाममध्ये देखील भाजपा बाजी मारण्याची शक्यता आहे. एक्झिट पोलचे अंदाज हे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या निकालांचे प्रतिबिंब मानले जातात. मात्र, एक्झिट पोलचे अंदाज अनेकदा चुकीचे ठरले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये काय स्थिती असणार? : मॅट्रिझ (Matrize) एक्झिट पोलनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) 125 ते 140 जागा मिळू शकतात, तर भाजपाला 146 ते 161 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. इतर पक्षांना 6 ते 10 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. याचबरोबर, चाणक्य स्ट्रॅटेजीजच्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये 150-160 जागा मिळवून बहुमत मिळवू शकतो. तर टीएमसीला 130-140 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर इतरांना 6-10 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच पीपल्स पल्सच्या एक्झिट पोलनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 148 जागांपेक्षा जास्त, म्हणजेच 177-187 जागा मिळू शकतात. भाजपाला 95-110 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. डाव्या पक्षांना 0-1 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर काँग्रेसला 1-2 जागा मिळू शकतात. Praja एक्झिट पोल्सच्या सर्वेक्षणानुसार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा दणदणीत विजय अपेक्षित आहे. एक्झिट पोलनुसार टीएमसीला 85 ते 110 जागा, भाजपला 178-208 जागा आणि इतरांना 0 ते 5 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
आसाममध्ये भाजपा बाजी मारणार? : 'अॅक्सिसमाय इंडिया'च्या एक्झिट पोलनुसार, आसाममध्ये एनडीए पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करू शकते. भाजपाला 88 ते 100 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर काँग्रेसला 24 ते 36 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. मतांचा फरक सहा टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. तर मॅट्रिक्स एक्झिट पोलनुसार, आसाममध्ये भाजपाला 85-95 जागा, काँग्रेसला 25-32 जागा आणि इतरांना 6-12 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच पीपल्स पल्सच्या एक्झिट पोलनुसार, आसाममध्ये भाजपा आघाडीला 68-72 जागा, काँग्रेस आघाडीला 22-26 जागा आणि इतरांना 7-15 जागा मिळू शकतात.
पश्चिम बंगाल एक्झिट पोल
पी-मार्क
- टीएमसी- 118-138
- भाजपा- 150-175
- काँग्रेस- 0-0
मॅट्रिझ
- टीएमसी+ - 125-140
- भाजपा - 146-161
- इतर- 6-10
पोल डायरी - आसाम एक्झिट पोल
- भाजपा- 86-101
- काँग्रेस- 15–26
- इतर- 3-7
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये अटीतटीच्या लढती : पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि प्रमुख विरोधी पक्षांमधील निवडणूक लढती अटीतटीच्या झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने सत्ताधारी टीएमसीच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच, मतदार यादीच्या विशेष नोंदणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले. सत्ताविरोधी लाट, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि नागरिकत्वाच्या राजकारणाचा फायदा घेऊन निवडणुका जिंकण्याची भाजपाला आशा आहे. तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीला सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्याची आशा आहे. दरम्यान, 2011 पासून पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी सत्तेवर आहे. गेल्या निवडणुकीत, टीएमसीने एकूण 294 जागांपैकी 215 जागा जिंकल्या होत्या, ज्या विधानसभेतील 148 जागांच्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त होत्या.
2021 चे एक्झिट पोल किती अचूक होते? : 2021 च्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीत टीएमसीच्या दमदार विजयाचा अंदाज कोणत्याही एक्झिट पोलनं वर्तवला नव्हता. उलट बहुतांश पोलमध्ये भाजपाला आघाडी मिळेल, असं भाकीत केलं होते. तरीही, टीएमसीनं 215 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपानं 77 जागा जिंकल्या होत्या. मागील निवडणुकीत, 'टुडेज चाणक्य'चं भाकीत निवडणुकीच्या निकालांच्या सर्वात जवळचं ठरलं होतं. त्यानुसार टीएमसीला 169 ते 191 जागा आणि भाजपाला 97 ते 119 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 'जन की बात'चे भाकीत सर्वात चुकीचं ठरलं होतं, त्यानुसार भाजपाला 162 ते 185 जागांसह बहुमत मिळेल, तर टीएमसीला 104 ते 121 जागा मिळतील असा अंदाज होता.
2021 मध्ये भाजपानं आसाममध्ये 60 जागा जिंकल्या होत्या : आसाममधील मुख्य लढत सत्ताधारी भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात आहे. भाजपा गेल्या 10 वर्षांपासून सत्तेत आहे. यावेळी गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. 2021 च्या निवडणुकीत आसाम विधानसभेच्या एकूण 126 जागांपैकी भाजपानं 60 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसनं 29 जागा जिंकल्या होत्या. आसाम विधानसभेत बहुमताचा आकडा 64 आहे.
