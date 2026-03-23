चार धाम यात्रेदरम्यान मंदिरांमध्ये हिंदू नसलेल्यांना प्रवेशबंदीवरून राजकारण तापले

काही काळापूर्वी बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने बद्रीनाथ धाम आणि केदारनाथ धाममध्ये 'अ-सनातनीयां'च्या (अहिंदूंच्या) प्रवेशाबाबत कठोर भूमिका घेतली होती

Politics Heats Up Over Ban on Non-Hindus Entering Temples During the Char Dham Yatra
मंदिरांमध्ये हिंदू नसलेल्यांना प्रवेशबंदीवरून राजकारण तापले
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 10:17 AM IST

Choose ETV Bharat

डेहराडून (उत्तराखंड): उत्तराखंडच्या 'देवभूमी'मध्ये (देवांची भूमी) धार्मिक श्रद्धा ही ऐतिहासिकदृष्ट्या लोकांना एकजूट करणारी शक्ती राहिली आहे; मात्र, यावेळी पवित्र तीर्थक्षेत्रांशी संबंधित काही निर्णयांनी एका नव्या वादाला तोंड फोडलंय. सहसा राजकीय वक्तव्ये किंवा सरकारी धोरणे हेच वादाचे मुख्य स्रोत असतात, परंतु आता मंदिरांच्या समित्यांनी स्वतः घेतलेले निर्णयच सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेत. हा ताजा वाद गंगोत्री धाम आणि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने घेतलेल्या निर्णयांतून निर्माण झालाय, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय व्यवस्था आणि समाज यांच्यातच संघर्ष उभा राहिलाय.

हिंदू नसलेल्यांच्या प्रवेशावर बंदी : वास्तविक काही काळापूर्वी बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने बद्रीनाथ धाम आणि केदारनाथ धाममध्ये 'अ-सनातनीयां'च्या (अहिंदूंच्या) प्रवेशाबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आता गंगोत्री धामकडूनही असाच एक निर्णय समोर आलाय, ज्यामुळे हा संपूर्ण मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनलाय. अ-सनातनीयांंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याव्यतिरिक्त गंगोत्री मंदिर समितीने काही विशिष्ट अटीही लागू केल्यात.

'पंचगव्य' सेवन करणे अनिवार्य : समितीच्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या अ-सनातनीला गंगोत्री धाममध्ये प्रवेश करायचा असेल, तर त्याला पंचगव्याचे सेवन करणे अनिवार्य असेल. सनातन परंपरेत अत्यंत पवित्र मानले जाणारे पंचगव्य हे पाच घटकांपासून तयार केलेले मिश्रण आहे: गोमूत्र, शेण, दूध, दही आणि तूप. सनातन धर्मात गाईला मातेचा दर्जा दिला गेलाय; परिणामी, या घटकांना अत्यंत उच्च धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व दिले जाते. समितीचा असा युक्तिवाद आहे की, पंचगव्याचे सेवन केल्याने व्यक्तीची श्रद्धा दृढ होते आणि त्याचे शुद्धीकरण होते, ज्यामुळे ती व्यक्ती पवित्र तीर्थक्षेत्रात प्रवेश करण्यास पात्र ठरते.

या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका : मात्र, हा निर्णय समोर येताच राज्यात राजकीय गदारोळ माजला. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, समाजाचे विभाजन करण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे एक फूट पाडणारे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेस नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, मुस्लिम समुदाय मूर्तीपूजेवर विश्वास ठेवत नाही आणि म्हणूनच ते मुळातच अशा मंदिरांमध्ये 'दर्शना'साठी (पूजेसाठी) जात नाहीत. परिणामी, अशा प्रकारचे निर्णय पूर्णपणे अनावश्यक आहेत आणि केवळ समाजात फूट पाडण्याच्या उद्देशानेच ते घेण्यात आलेत, असा युक्तिवाद ते करतात. काँग्रेस पक्ष याला निवडणुकीपूर्वीचा एक राजकीय अजेंडा म्हणून संबोधत आहे; ज्याचा उद्देश निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी सामाजिक सलोखा बिघडवणे हा आहे.

भाजपा नेत्यांचा युक्तिवाद काय?: दुसरीकडे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) या मुद्द्यावर समतोल भूमिका घेताना दिसत आहे. पक्षाचे आमदार विनोद चमोली यांनी म्हटले आहे की, मुस्लिम समुदाय स्वतः मूर्तीपूजा करत नाही आणि सहसा अशा तीर्थक्षेत्रांना भेट देत नाही, हे पाहता अशा कठोर उपाययोजनांची कदाचित गरज नव्हती. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, आजकाल अनेक लोक केवळ सोशल मीडियावर 'रील्स' बनवण्यासाठी किंवा मनोरंजनाच्या उद्देशाने धार्मिक स्थळांना भेट देतात, ज्यामुळे या तीर्थक्षेत्रांच्या पावित्र्याला बाधा पोहोचते. त्यांच्या मते, अशा व्यक्तींना रोखण्यासाठीच समितीने हे पाऊल उचलले असावे.

अ-सनातनीयांना प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक: यापूर्वी बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने अ-सनातनीयांना (सनातन परंपरेचे पालन न करणाऱ्यांना) प्रवेश देण्याबाबत आणखी एक अट लागू केली होती. समितीने अशी अट घातली होती की, या तीर्थक्षेत्रांना भेट देऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही अ-सनातनीयांना आपले श्रद्धास्थान आणि तेथील प्रस्थापित नियमांचे पालन करण्याची आपली कटिबद्धता दर्शवणारे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळेही बरीच चर्चा झाली आणि त्यावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.

निर्णयावर उपस्थित झाले प्रश्न : आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य जपण्यासाठी अशा कठोर उपाययोजना खरोखरच आवश्यक आहेत का? की या निर्णयामुळे उलट समाजात नवीन दुरावा निर्माण होऊ शकतो? मंदिर समित्या आपल्या परंपरा आणि श्रद्धांचे जतन करण्याचा युक्तिवाद करत असल्या तरी टीकाकारांचे असे म्हणणे आहे की, अशा निर्णयामुळे भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक समाजात विभाजनाला खतपाणी घातले जाऊ शकते.

'चार धाम यात्रे'दरम्यान लाखो भाविक देतात भेट: हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, उत्तराखंडमधील ही चार तीर्थक्षेत्रे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील भाविकांसाठी श्रद्धेची केंद्रे आहेत. परिणामी, या तीर्थक्षेत्रांशी संबंधित कोणत्याही निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतात. नेमक्या याच कारणामुळे या मुद्द्याभोवतीची चर्चा तीव्र झालीय आणि ती केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावरही गाजत आहे. धार्मिक व्यवस्थांमध्ये बदल दिसून येतील का? तूर्तास, हे स्पष्ट आहे की श्रद्धा आणि परंपरेच्या नावाने घेतलेल्या या निर्णयांनी एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. आगामी काळात या वादाची दिशा काय असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. हा वाद केवळ एक राजकीय चर्चा म्हणूनच राहील, की यामुळे धार्मिक व्यवस्थांमध्ये काही चिरस्थायी बदल घडून येतील? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

