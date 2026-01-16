"भाजपासह आरपीआयबरोबर युती केल्यानं उद्धव ठाकरेंची बीएमसीमध्ये 25 वर्षे सत्ता होती"-रामदास आठवले
भाजपा-शिवसेनेनं मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालात आघाडी घेतल्याचं चित्र असताना भाजपा नेत्यांसह एनडीएमधील नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. वाचा, सविस्तर
Published : January 16, 2026 at 4:25 PM IST
नवी दिल्ली/पुणे- मतमोजणीच्या कलानुसार शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे यांच्या हातामधून मुंबई महापालिकेची सत्ता निसटून जात आहे. त्यावरून केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली. उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि आरपीआय (आठवले गट) सोबत केलेल्या युतीमुळेच ते काही दशकांपासून मुंबईत सत्तेवर राहिले, असे
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, "आज संपूर्ण महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकांची मतमोजणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे हे मुंबई महापालिकेत 25 ते 30 वर्षे सत्तेवर होते. त्यांची भाजपासोबत युतीवर असल्यानं ते सत्तेवर होते. आज भाजपा हा देशातील नंबर एकचा पक्ष आहे. तसेच 2012 पासून आरपीआय (आठवले गट) उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होती. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे सत्तेवर राहिले. पण, आज त्यांच्यासोबत भाजपा आणि आरपीआय नाही. उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्यासोबत युती केल्यानं त्यांना काही मराठी भाषिक भागांमध्ये काहीसा फायदा होत असल्याचं दिसत आहे".
राहुल गांधींच्या टीकेला भाजपाचं प्रत्युत्तर- महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मार्कर पेनमध्ये वापरली शाई पुसल्यानं वाद झाला. त्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदारांची दिशाभूल' केल्याचा आरोप केला. यावर भाजपानं राहुल गांधींना टोला लगावला. भाजपाचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले, " राहुल गांधींच्या वक्तव्यावरून काँग्रेस पक्षाचा मोठ्या पराभवाकडे प्रवास सुरू असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या बाजूनं लागले नाहीत तर संस्था किंवा व्यक्तींना दोष देण्याची राहुल गांधींना सवय आहे". पुढे ते म्हणाले, "जेव्हा राहुल गांधी आरोप जनतेच्या दरबारात नेतात, तेव्हा देशातील जनता काँग्रेसला विरोधी पक्षातच ठेवते. कारण जनता त्यांना देशविरोधी पक्ष मानते. राहुल गांधी स्वतः देशविरोधी आहेत".
राहुल गांधी आता फक्त हट्टी राहिलेले नाहीत. ते हट्टीपणाचे मूर्तिमंत प्रतिक झाले आहेत. त्यांच्या बोलण्याला काहीही अर्थ नसतो. ते सतत नवीन कारणे शोधतात. कधी शाई खराब असते, तर कधी मतांची चोरी होते. तर कधी ईव्हीएममध्ये बिघाड असतो. तर कधी मतदार याद्या सदोष असतात. काँग्रेस पक्ष आपल्या स्वतःच्या कमरता ओळखण्यात अपयशी ठरला आहे-भाजपचे प्रवक्ते, अजय आलोक
राहुल गांधींनी एक्स पोस्टमध्ये काय म्हटले होतं? मतचोरी ही देशविरोधी कृती आहे. निवडणूक आयोगाकडून जनतेमध्ये लोकशाहीबद्दल असलेला विश्वास संपुष्टात आला आहे, असे राहुल गांधी यांनी 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.
निवडणूक आयोगानं काय दिलं होतं स्पष्टीकरण- स्थानिक काँग्रेस नेत्यांसह शिवसेना यूबीटी आणि मनसेच्या नेत्यांनी अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांना शाईऐवजी मार्करचा वापर करून खुणा केल्या जात असल्यानं आक्षेप घेतला होता. कारण, त्या मार्कची शाई ही सॅनिटायझरनं पुसली जात होती. त्यावर निवडणूक आयोगानं यापूर्वीही निवडणुकीत त्या शाईचा वापर झाल्याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
सुधांशू त्रिवेदींची इंडिया आघाडीवर टीका- भाजपाचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीतील कामगिरीबद्दल महाराष्ट्रातील जनता आणि मतदारांचे आभार मानले. त्याचबरोबर भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या जनतेनं भारतासाठीच्या नवीन विकासावर शिक्कामोर्तब केलं आहे हे यश निश्चितपणे देशाच्या भविष्यासाठी एक खूप चांगलं चिन्ह आणि सकारात्मक चिन्ह आहे," असे ते म्हणाले. विरोधकांवर निशाणा साधताता भाजपा खासदार त्रिवेदी यांनी 'इंडिया' आघाडीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधक एकजुटीचे नाटक करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. " हे लोक व्यासपीठावरून एकजुटीबद्दल बोलतात. पण पडद्यामागे ते एकमेकांची इंच-इंच जागा बळकावत राहतात," अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांची खिल्ली उडविली.
- भाजपाचे नेते तथा मंत्री नितेश राणे यांनी एक्स मीडियावर स्वत:चा हसत असलेला व्हिडिओ पोस्ट केला. उद्धवजी आणि पेंग्विनला जय श्री राम म्हणत त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत पराभवाच्या छायेत असलेल्या शिवसेनेला (यूबीटी) डिवचलं आहे.
उद्धवजी आणि पेंग्विन ला— Nitesh Rane (@NiteshNRane) January 16, 2026
जय श्री राम 🚩🚩 pic.twitter.com/HCz2aSp43y
हेही वाचा-
- मुंबई महापालिकेत भाजपा-शिवसेना सत्ता स्थापन करणार? मतमोजणीच्या कलानुसार उद्धव ठाकरेंच्या 25 वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग
- लाइव्ह Municipal Corporation Result Live Updates : रूपाली ठोंबरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आरोप फेटाळले
- लाइव्ह BMC Election Results 2026 LIVE : एकनाथ शिंदेंना धक्का, सदा सरवणकर यांचे पुत्र व रवींद्र वायकर यांची कन्या पराभूत; BMC च्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष